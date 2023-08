Când mergi spre nicăieri, în drum poți lua și pandemia la autostop?

„Astăzi am înregistrat a doua săptămână de creştere consecutivă a numărului de cazuri noi de COVID-19. Avem astfel confirmarea că a debutat şi în România al doilea val endemic din acest an. Prin comparaţie, atât vârful primului val endemic din această iarnă/primăvară a fost de 7x mai scăzut, cât şi nivelul de debut al noului valul de vară/toamnă este 4x mai mic decât debutul Valului 6. Având în vedere că acest val debutează cu aproape 2 luni mai târziu decât valul omolog de anul trecut, ne putem aştepta ca vârful să fie atins la finalul lunii septembrie sau cel târziu în octombrie şi să atingă un maxim de peste 10.000 de cazuri noi pe săptămână, dar să nu depăşească 30.000 de cazuri noi săptămânale. Probabil că valul va fi dominat de roiul care are mutaţia F456L, între care sunt versiuni ca EG.5.1, FL.1.5.1 şi XBB.1.16.6. Dintre acestea, varianta EG.5.1 (XBB.1.9.2.5.1 alias „Eris”) pare să aibă un avantaj semnificativ, dar nu decisiv şi probabil circulă deja în România. Sunt estimări foarte generice pentru că nu cunoaştem încă dinamica endemică şi nici ce tulpini circulă acum în România din cauza nivelului primitiv de testare şi secvenţiere. În apărarea Ministerului Sănătăţii, când ai femei care îţi nasc pe stradă şi azile de exterminare a batrânilor, monitorizarea COVID-19 devine o problemă minoră prin comparaţie (sbl n)” declara la începutul lunii cercetătorul Octavian Jurma.

Are perfectă dreptate, conform logicii naționale post-fanariote, pandemia nu este considerată drept fenomen îngrijorător decât atunci când poate influența calcule electorale sau atunci când, în disperare, sunt scoase icoanele sfinților izbăvitori de boleșnițe, exemplul strălucit fiind consemnat de cronicile povestind aducerea pe străzi a Icoanei Sf. Haralambie izbăvitorul de ciumă pe timpul marii molime din Bucureștii anului 1813.

Tot acolo suntem la nivel de mentalitate și capacitate de reacție a autorităților. Remarca domnului Jurmă, perfect adevărată, vorbește despre realitatea profundă a mecansimelor puterii politice și administrației publice din România anului 2023. E adevărat că afirmațiile sale lovesc în golul construit de indiferența seculară și absolută a cârmuitorilor din România față de viețile nenorociților lor de supuși, acum numiți plătitori de taxe și impozite sau, mai rar și ocazii excepționale, dragii noștri concetățeni și alegători”. După toate tragediile înregistrate în perioada pandemiei, după toată parada de promisiuni solemne transmise de toți oficialii în frunte cu Președintele Iohannis, încă avem „un nivel primitiv de testare și secvențiere” care nu permite să fie date estimări realiste ale nivelului de infectare în România.

Sigur că te întrebi pe ce s-au cheltuit banii despre care se spunea că vor fi alocați achiziționării de aparatură pentru laboratoare și spitale, tocmai pentru a permite analize complete și rapide a cazurilor apărute. Sigur că, dacă te pui la mintea binară a miilor noștri de generali cu prezente și viitoare pensii speciale, mai bine se duc banii aceștia pe cumpărare de armament ce prisosește și se ruginește în depozitele altora decât pe asemenea tehnologie salvatoare de vieți. Este, într-adevăr, o un tip de opțiune fundamentală și ea a fost făcută. Oricum, alegerile de acest gen sunt specifice țărilor subdezvoltate căci doar acolo este atât de adevărată cea de-a doua remarcă a domnului Jurmă: „. În apărarea Ministerului Sănătăţii, când ai femei care îţi nasc pe stradă şi azile de exterminare a batrânilor, monitorizarea COVID-19 devine o problemă minoră prin comparaţie”.

În consecință, singura sursă majoră de date de asupra progresiei noului tip de amenințare îl reprezintă sintezele OMS

Am reținut, pentru această etapă, faptul că „analiza preliminară sugerează că această nouă variantă poate prezenta un nivel de rezistență la anticorpi similară sau chiar mai mare decât cea a variantei XXB,1.5 în comparație cu anticorpii produși de varianta pre-OMICRON și OMICRON”. Ca urmare, poate ar trebui analizate cu multă atenție informațiile extinse difuzate într-un recent buletin difuzat de OMS unde, dacă ar avea timp, chiar și cei care lucrează în domeniul politicilor publice de sănătate de la noi ar putea găsi indicațiile privind necesarul minimal de informații care ar trebui oferit opiniei publice, tocmai pentru a evita speculațiile și isteria care, după cum știți, alimentează fandacsia națională.

Între timp, iată un alt avertisment , venit din partea oamenilor de știință americani, foarte îngrijorați, spun ei, că țara lor se află în a patra săptămână de progresie a cazurilor de infectare cu noua variantă de COVID-19 și este de semnalat sublinierea privind incidența la copii de unde și campaniile de informare de acest tip lansate înaintea de începerea școlilor pentru sensibilizarea opiniei publice.

Poate, cine știe, ar fi normal ca măcar să se discute și la noi despre toate astea, firește după ce vom avea și specialiști reali care să primească ordin în acest sens din partea generalilor noștri de intendență deveniți, mai nou, specialiști în războaie galactice și găuri negre. Să nu ne lase să intrăm la idei, cum spunea nenea Iancu, căci fandacsa e gata și din fandacsie cade cetățeanul în ipohondrie și, vorba aceea, la anul avem alegeri.