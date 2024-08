Are succes avansul ucrainean în direcţia Kursk?

După avansul armatei ucrainene în regiunea rusă de graniţă Kursk Moscova trimite unităţi pentru a-şi întări trupele aflate acolo. Ucraina vrea să atingă prin această ofensivă obiective politice şi militare.

Centrul de studii Institute for the Study of War (ISW) din SUA a scris vineri că trupe ucrainene au avansat în regiunea Kursk pe teritoriul Rusiei pe o profunzime de până la 35 de kilometri. Dar ele nu controlează în totalitate zona. Şi alţi experţi militari sunt de părere că această estimare este realistă.

Există relatări privind lupte intense, soldaţi morţi şi răniţi. Dar informaţiile indepedente din regiune lipsesc. Toate informaţiile provin de pe platforme de socializare, de la bloggeri militari ruşi şi de la autorităţile ruse.

De ce a pătruns armata ucraineană pe teritoriul Rusiei?

Experţi militari declară că surprinzătoarea ofensivă are motivaţie militară şi politică. Ucraina este interesată să cucerească cât mai mult teritoriu rus, pentru a face astfel presiuni asupra Moscovei. În cadrul unor eventuale negocieri de pace, Kievul ar avea prin asta o poziţie mai puternică. Teritoriul ucrainean ocupat de ruşi ar putea fi dat în schimbul teritoriului sub ocupaţie ucraineană. Din punct de vedere militar, avansul în interiorul Rusiei ar putea forma o zonă-tampon pentru populaţia zonelor din Ucraina în care se dau lupte. În plus, se urmăreşte slăbirea armatei ruse.

Atacul ar putea forţa Rusia să transfere un contingent suplimentar de trupe în regiunea Kursk pentru a respinge ofensiva ucraineană. Prin asta, Kievul vrea să slăbească armata rusă pe frontul principal din Ucraina. Rusiei i-ar lipsi soldaţi în ciuda mobilizărilor pentru a completa pierderile de pe front.

Nu-şi face prin asta Ucraina singură un deserviciu?

Pe de-o parte, Ucraina şi-a asumat un risc prin această ofensivă şi este posibil ca în cele din urmă să piardă mai multe trupe decât Rusia. Pe de alta, Ucraina tocmai a strâns forţe noi graţie continuării sprijinului din vest, susţine expertul militar ucrainean Oleh Jdanov. În general avansul ucrainean este mai ales un succes politic pentru Ucraina, care exercită presiuni asupra conducerii de la Kremlin.

A fost operaţiunea planificată de mult timp?

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, şi conducerea de la Kiev nu s-au pronunţat până acum explicit asupra ofensivei de pe teritoriul Rusiei. Experţii pleacă de la premisa că operaţiunea militară a fost planificată de luni de zile şi a beneficiat de sprijin militar din vest.

Va fi ofensiva una de durată?

Armata ucraineană nu va putea probabil controla întreg teritoriul pe care a avansat. Dar pentru moment Ucraina are un succes relativ, potrivit primelor estimări, fiindcă se pare că teritoriul nu a fost apărat suficient de bine de Rusia.

Dacă ofensiva va fi una de durată - asta depinde şi de continuarea ajutorului militar din vest de care beneficiază Ucraina.

Ce are Kursk în comun cu scumpirea gazelor?

Kursk este o regiune importantă pentru aprovizionarea cu gaze. În apropierea orăşelului Sudja se află ultima staţie prin care se pompează gaze ruseşti via Ucraina spre Europa. Până acum transportul gazelor continuă nestingherit. Dar de la debutul invaziei ruse asupra Ucrainei importanţa exporturilor de gaze ale Rusiei către Europa s-a diminuat.

Material alcătuit cu estimările analiştilor militari Oleh Jdanov şi Frank Ledwidge.

Janina Semenova | Juri Rescheto - Deutsche Welle