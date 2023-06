Are guvernul bani ascunşi, pe care nu vrea să-i dea profesorilor? Nu are, ar trebui să ia de la alţi bugetari

Aceasta este explicaţia pentru care guvernul nu dă OUG de mărire a salariilor profesorilor. Nu are bani. Ar trebui să ia de la alţi bugetari, şi nu puţini. Este vorba, după unele surse, de circa 14 miliarde de lei anual, doar pentru măririle de salarii cerute de grevişti.

Contextul grevei

Greva profesorilor şi alte greve anunţate, precum cea din sănătate, tulbură grav stabilitatea politică cu care se laudă România. A aruncat în aer rotaţia guvernamentală, pune sub semnul întrebării acordul PNRR cu CE. Iar în contextul geopolitic şi de securitate, provocat de războiul Rusia-Ucraina, numai de instabilitate politică nu aveam nevoie.

Mai grav, Marcel Ciolacu, şeful PSD, a convocat peste două zile, duminică, o întâlnire cu liderii filialelor PSD din ţară, pentru consultări asupra rotaţiei guvernamentale. N-ar fi exclus, înţelegând ce riscuri enorme implică acum preluarea guvernării, ca PSD să denunţe acordul semnat pentru formarea actualei Coaliţii de guvernare, şi chiar să plece de la guvernare. Este sinucidere curată pentru orice partid politic să preia acum guvernarea României, în prag de alegeri. Să vedem cum se vor descurca Iohannis şi PNL într-o astfel situaţie.

Bugetul de stat are un deficit enorm, 1,72% după patru luni, încasările la buget sunt cu mult sub aşteptări, şeful ANAF a demisionat, cheltuielile bugetare sunt peste prevederile din buget, iar creşterile salariale cerute de actualii şi viitorii grevişti ar însemna bomboana pe coliva bugetului de stat. S-ar pierde şi banii din PNRR a căror primă condiţie este „sustenabilitatea” bugetară a salariilor şi pensiilor.

Cum am ajuns aici

Nu am luat exemplul lui Ilie Bolojan de la Bihor. Când a preluat Consiliul Judeţean a dat afară 50% dintre bugetari, şi n-a mai fost judecat de nimeni, iar banii economisiţi i-a băgat în modernizarea judeţului. A reuşit strângerea taxelor locale la aproape 100%.

Ce face în schimb guvernul? Chiar ieri a dat 16,7 milioane de lei, din fondul de rezervă al guvernului, primăriilor care nu mai aveau bani de salarii, între altele pentru că nu şi-au strâns taxele la bugetul local. Şi au venit cu mâna întinsă la guvern, iar premierul Ciucă a semnat fără să clipească. Ca să nu piardă PNL voturi în 2024. Pentru profesori nu are bani, că fără educaţie nu se moare, iar profesorii nu sunt clientela politică, ca primarii. Doar trăim în sărăcie.

Reforma administrativă era o soluţie să nu ajungem aici. Şi desfiinţarea ordonatorilor de credite inutili. Tăierea pensiilor speciale şi a salariilor nesimţite. Dar cine să facă reforme? Ciucă şi PNL fug de reforme ca dracul de tămâie. Iar Iohannis nu le-a cerut reforme. El pleacă, nu-l mai interesează ce se întâmplă cu România.

Nu înseamnă că profesorii merită cu toţii, automat, creşterile de salarii solicitate. Unii nu au ce căuta la catedră, nu îndeplinesc condiţii minimale pentru a fi profesori. Dar cine îi evaluează pe profesori? Nimeni!

Creşterile salariale ale profesorilor sunt necesare, simultan cu evaluarea credibilă şi obiectivă a activităţii lor. Nici bani fără performanţă, nici performanţă fără bani. Ambele, simultan, aceasta este soluţia pentru învăţământul românesc.

Greva profesorilor a deschis cutia Pandorei. Şi bugetarii din sănătate şi din alte sectoare de activitate au prins guvernul la „înghesuială” şi cer măriri de salarii. Pentru că inflaţia le-a erodat puterea de cumpărare. Iar inflaţia apare tot din incompetența guvernanţilor.

Suntem într-o situaţie limită, adusă de coaliţia Iohannis-PSD-PNL

Guvernul nu are de unde da bani greviştilor, riscăm să pierdem banii din PNRR, pe care a fost construit bugetul, PSD ar putea refuza rotaţia de premieri şi chiar să plece de la guvernare pentru a câştiga alegerilor din 2024, situaţie în care ţara riscă să rămână neguvernată.

Elevii şi părinţii lor sunt sacrificaţi de greviştii din învăţământ, pentru că nu le încheie mediile anuale şi nu dau examenele de absolvire, situaţia care ar putea crea o atitudine explozivă în rândul părinţilor, care prin taxe şi impozite îi plătesc pe profesori. Contextul extern este extrem de periculos, şi resursele financiare ale statelor din UE se îndreaptă spre Ucraina, pentru a o ajuta să reziste ruşilor.

Aici am ajuns cu soluţia de guvernare imaginată de Iohannis, actuala coaliţie de guvernare. Care nu a înţeles şi nu înţelege că România are nevoie de reforme ca de aer în sectorul finanţelor publice. Sau nu are curaj să le facă, chiar dacă le înţelege, pentru a nu-şi supăra clientela politică şi din interese electorale.

Dar lipsa reformelor li se va întoarce ca un bumerang în cap, chiar în anul electoral 2024. Unde nu-i cap, vai de populaţia care votează astfel de conducători!