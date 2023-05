Alina Mungiu-Pippidi: Ce lipsește grevei profesorilor

Încep prin a spune că sunt integral de acord cu toate argumentele prezentate conform cărora profesorii sunt prost plătiți în învățământul preuniversitar românesc. Am scris eu însumi adesea cât îi admir pe profesorii și învățătorii din România, atunci când întâlnesc în universități de top din lume tineri din Focșani, Buftea sau Sibiu care au ajuns acolo (adesea prima generație de intelectuali din familia lor) datorită unei școli meritocratice, rezultatul unui hibrid de egalitarism comunism (ce a mai rămas) și republicanism francez (vechea noastră tradiție).

Copiii aceștia au avansat în viață pentru că niște oameni pasionați de profesia lor au căutat talente și s-au înălțat pe ei înșiși pregătindu-i (adesea fără meditații) să meargă la olimpiade și universități bune. Și de la primele teste PISA am publicat corelația cu reședința rurală, care indică fără putință de tăgadă că proasta predare e cel mult o cauză secundară a analfabetismului funcțional pe lângă reședința în rural și sărăcia care rezultă de aici, deci învățământul necesită investiții.

Nu mai departe de acum o lună, la B1TV, am spus că din legea educației mare lucru nu va ieși pentru că grupurile de interese au creat un echilibru suboptimal, dar dacă societatea nu poate agrea o lege bună măcar să o treacă pe asta pentru a lua banii din PNRR, pentru că erau singurii care promiteau să acopere găurile de investiții – sunt bani serioși în PNRR condiționați de legea educației. În aceeași intervenție la Laura Chiriac am spus însă, la fel de răspicat, că pe cât este de rațional să treacă repede legea ca să se ia banii din PNRR, a aloca bani o singură dată nu e o soluție, trebuie măcar un plan să ai cum să bugetezi pe viitor educația la nivel european în fiecare an sau la fiecare buget multianual. Dar am adăugat că dacă măcar facem din PNRR-ul ăsta toate canalizările care lipsesc e mare lucru pentru noi.

Mi se pare însă tot ce va realiza greva profesorilor este că nu vom mai face nici măcar canalizările.

De asta am sentimente împărțite față de grevă.

Solidaritatea e dezirabilă dacă scopurile sunt cele optimale din punct de vedere al bunăstării sociale și greva e oportună dacă fereastra de oportunitate e bine aleasă. Orice acțiune publică poate să aibă consecințe nedorite, dar când consecințele nedorite sunt certe, iar beneficiile sunt incerte te alegi cu mai mult rău decât bine. Și m-aș simți mai aproape față de sindicatele din educație dacă solidarizau lumea și pentru o școală seculară (biserica nu se infiltra așa de mult în școala publică dacă întâlnea rezistența care se cuvine de la sindicate), și pentru un bacalaureat generalist (Câmpeanu a încercat ceva, dar de vara trecută grupurile de interese, în cap cu meditatorii la română, strică și lucrurile bune din proiect), și pentru o separație mai bună public-privat (conflictul de interese la examenele de admitere în licee sau facultăți fiind foarte răspândit și nimănui nu îi pasă). Dar aceste scopuri de bunăstare generală nu sunt pe lista greviștilor. Dacă ar fi, mâine aș veni acasă să mă alătur lor.

Sentimentele mele nu sunt împărțite față de guvernanți, care sunt integral de vină.

Cum e cu putință ca la finele unui ciclu de consultare de mai mulți ani menit a întruni un consens să te alegi cu o grevă generală? Este, desigur, un eșec masiv pentru Klaus Iohannis – nu insist pe asta că are cine să-l critice pe KJ, care nu învață din critici, e inferior și lui Iliescu și lui Băsescu din acest punct de vedere. Așa e statul cu epoleți: inflexibil. Cine controlează totul nu crede în opinie publică, și așa ajungem ca o armată de servicii secrete să nu poată prezice că la finele unei consultări publice, după ani de zile în care au existat canale pentru feedback, profesorii fac direct grevă generală. E tentant și mai ușor să spui că Putin e în spatele lor decât să admiți că din consultare a lipsit ce îi interesa pe ei mai mult – salariul – și că nu ai habar ce supărați sunt, pentru că nu ai capacitatea de a lua pulsul opiniei publice deși infiltrezi cu acoperiți toate categoriile și le plătești salariile cele mai consistente din buget. Și te trezești fără avertisment cu o grevă generală în ziua rotativei guvernamentale.

Cum nu a fost nimeni dat afară la serviciile interne, prognoză etc. pentru că s-a ajuns aici?

E așa de neverosimil, că la ora asta teoriile conspiraționiste stau să iasă din ou: greva a fost manipulată ca să se explice Bruxelles-ului, sau șeful serviciilor nu îl voia pe Ciolacu cu epoleți fiind cumva mai sigur cu epoleții lui Ciucă, deci greva s-a făcut ca să prevină rotativa etc. Bașca infiltrarea rusească.

Nu era nevoie să manipuleze Putin nimic. Ca și la vaccinare, România se auto-sabotează.

Întâi nu se poate face o lege bună pentru că interesele înguste, nu doar ale guvernanților – nu statul e de vină întotdeauna, societatea asta e cum e, vorbim de lobby-urile profesorilor de română, ale liceelor bune, ale bisericii, ale învățământului privat etc. – bat de departe interesul general.

Pe urmă, legea nu se poate trece, că se face grevă, și așa mai pierdem și banii din PNRR.

Pe urmă, momentul e catastrofic ales – când există un deficit care amenință și el PNRR, de unde nu se poate tăia nici ce s-a promis că se va tăia, că alte interese înguste, dar puternice, s-au coalizat.

Finalmente, românii se aleg cu haosul și incapacitatea perpetuă a unei formulări raționale a actului de guvernare, nu mai reiau prefețele mele la rapoarte ale Băncii Mondiale, că sunt pe Internet și nu se învechesc, deși de la ele au trecut 15, 10, n ani. Anii trec și nu se schimbă nimic.

Solidaritatea mea e mai ales cu părinții care nu au de ales și au copiii în această școală. Un motiv major să nu fi avut copii pentru generația mea, să nu îi dăm la școala asta!

Dar soluția pe termen mediu și lung e în societate, nu la stat. O grevă e un instrument puternic. Dar la momentul nepotrivit și cu o agendă parțială nu se va rezolva mare lucru. Se va ajunge în instanță.

Dacă nu a mers consultarea României educate să facem alta, în care să agreăm în cât timp se poate atribui un buget adecvat educației din PIB, dar și care e educația adecvată care să merite banii, și da, pentru aceea să facem grevă dacă nu putem face un pact cu partidele de guvernare pentru un calendar pe termen mediu și lung. De exemplu să nu pornim școala în septembrie. Vara ajunge pentru un document comun.

Pentru că interesul profesorilor și interesul general trebuie puse de acord.