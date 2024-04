Aflat la a doua vizită în China, Secretarul Trezoreriei anunță că SUA nu vor „decuplare”. China la zi

În materialul de astăzi „China la zi” vă prezentăm traducerea din limba chineză a două articole relevante în înțelegerea perspectivei chineze cu privire la vizita Secretarului Trezoreriei SUA, Janet Yellen, în China, efectuată în perioada 4-9 aprilie 2024.

Foto: Janet Yellen aterizând pe aeroportul din Guangzhou, China

Primul articol prezentat a fost publicat pe data de 9 aprilie în revista China Newsweek (中国新闻周刊, Zhōngguó xīnwén zhōukān), una dintre cele mai cunoscute publicații periodice din China, care oferă rapoarte ample despre actualitate și știri politice. Autorul acestui material este Zhao Minghao (赵明昊), directorul adjunct al Centrului de Studii Americane din cadrul Universității Fudan, una dintre cele mai renumite universități din Shanghai, și profesor universitar la Facultatea de Studii Internaționale din cadrul aceleași universități.

Foto: Zhao Minghao (赵明昊)

Cel de-al doilea articol a fost publicat de The Beijing News pe data de 8 aprilie 2024 și relevă opiniile unor experți chinezi și străini, precum Liu Weidong, cercetător la Institutul de Studii Americane din cadrul Academiei Chineze de Științe Sociale (CASS) și Scheherazade S. Rehman, profesor de afaceri internaționale la Universitatea George Washington din Washington D.C., SUA, cu privire la subiectul menționat mai sus.

Vizita lui Yellen în China în perioada 4-9 aprilie 2024 a constituit un subiect fierbinte atât pentru mass-media din Occident, cât și pentru cea din China, numeroase articole fiind publicate pe această temă. Asta deoarece Janet Yellen este primul demnitar american de rang ministerial care a vizitat de două ori China în perioada mandatului administrației președintelui Biden și primul înalt oficial american care a vizitat China în 2024. Yellen, în vârstă de 77 de ani, a predat la Universitatea Harvard, precum și în alte instituții din Statele Unite ale Americii. În timpul mandatului lui Obama, Janet Yellen a devenit prima femeie din istoria SUA care a ocupat funcția de președinte al Rezervei Federale. În noiembrie 2020, Biden a nominalizat-o pe Yellen ca secretar al Trezoreriei SUA. Mandatul său de Secretar al Trezoreriei SUA a început în ianuarie 2021.

Potrivit unor relatări de știri, vizita acesteia în China va fi succedată la scurt timp de cea a secretarului american, Anthony Blinken.

Redăm în continuare traducerea din limba chineză a articolelor menționate mai sus:

Vizita „neuzual de lungă” a lui Yellen în China, efectuată la scurt timp după convorbirea telefonică dintre Xi și Biden

Foto: Premierul chinez Li Qiang s-a întâlnit cu Secretarul Trezoreriei SUA, Yellen, în dimineața zilei de 7 aprilie, la Sala Mare a Poporului din Beijing

În perioada 4-9 aprilie 2024, Secretarul american al Trezoreriei, Yellen, a vizitat China, fiind primul membru al cabinetului administrației Biden, care face acest lucru. Pe data de 7 aprilie, Li Qiang, membru al Comitetului permanent al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez (PCC) și premier al Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze, s-a întâlnit cu Yellen la Beijing, unde a avut un schimb aprofundat de opinii cu privire la relațiile chino-americane în general, la relațiile economice și răspunsul la provocările globale.

Foto: Secretarul american al Trezoreriei, Janet Yellen, strângându-și mâna cu vicepremierul chinez, He Lifeng, la Casa de Oaspeți Guangdong Zhudao din provincia Guangdong (6 aprilie 2024)

În perioada 5-6 aprilie, He Lifeng, liderul partidelor economice și comerciale chino-americane, membru al Biroului Politic al Comitetului Central al PCC și vicepremier al Consiliului de Stat, a purtat mai multe runde de discuții cu Yellen la Guangzhou.

Foto: Yellen și ministrul de finanțe al Chinei, Lan Foan

Ministrul de finanțe al Chinei, Lan Foan, și guvernatorul Băncii Populare a Chinei, Pan Gongsheng, au avut, de asemenea, schimburi de opinii separate cu Yellen la Beijing cu privire la situația macroeconomică și la relațiile financiare ale celor două țări. În timpul acestei vizite, Yellen s-a întâlnit și cu câteva personalități politice și academice chineze.

Foto: Pe 8 aprilie, Yellen a susținut o conferință de presă la reședința ambasadorului SUA în China

Vizita lui Yellen va contribui la promovarea implementării consensului important la care au ajuns cei doi șefi de stat în timpul întâlnirilor și convorbirilor telefonice. De la întâlnirea președintelui chinez cu cel american de la San Francisco în noiembrie anul trecut, dialogul la nivel înalt dintre cele două părți în domeniul economic, financiar etc., s-a accelerat și a devenit mai aprofundat și mai specific. În timpul unei convorbiri telefonice recente cu Biden, Xi Jinping a subliniat că, pentru a transpune în realitate „viziunea de la San Francisco”, relațiile dintre China și SUA trebuie să adere la „pace, stabilitate și încredere”.

Nu se întâmplă în mod frecvent ca un membru marcant al administratiei Biden, să efectueze o vizită într-o țară cu o durată dincolo de practica uzuală, ceea ce denotă importanța deosebită acordată de SUA relației cu China. În timpul vizitei lui Yellen în China, cele două părți au avut un dialog aprofundat, sincer, pragmatic și constructiv cu privire la situația macroeconomică a celor două țări și a lumii, făcând față provocărilor globale și problemelor de interes pentru ambele părți în domeniul economic. China a subliniat că economia sa a menținut o creștere sănătoasă și sustenabilă și, de asemenea, că va pune în aplicare o serie de măsuri majore pentru a aprofunda în mod cuprinzător politica sa de reformă și deschidere spre exterior. Totodată, China speră că SUA vor adera la normele de bază ale economiei de piață, ale concurenței loiale și a cooperării deschise, și că se vor înfrâna de la politizarea sau securizarea problemelor economice și comerciale orientate spre securitate. Yellen a declarat că, fiind primele două economii ale lumii, SUA și China ar trebui să gestioneze în mod responsabil relațiile economice bilaterale. De asemenea, ea a subliniat că SUA apreciază progresele înregistrate în dialogul și cooperarea economică cu China și că nu urmărește „decuplarea” de aceasta.

Foto: Xi și Biden discutând despre conflictele militare în timpul întâlnirii lor de la San Francisco

În timpul vizitei lui Yellen în China, cele două părți au înregistrat progrese pozitive în atingerea consensului de la San Francisco. Cele două părți au reiterat consensul stabilit de șefii de stat ai Chinei și ai SUA în acel context privind „consolidarea comunicării”, „prevenirea decuplării” și „răspunsul la provocările comune” , înregistrând noi rezultate în acest sens. De pildă, ministerele de finanțe ale celor două țări vor desfășura schimburi pe problema creșterii echilibrate a celor două țări și a economiei globale în cadrul Grupului de lucru economic China-SUA, în timp ce Banca Populară Chineză și Departamentul de Trezorerie al SUA vor continua să efectueze schimburi privind stabilitatea financiară, finanțarea durabilă, combaterea spălării banilor și alte aspecte în cadrul Grupului de lucru financiar.

Dialogul presupune nu doar schimb de idei sau opinii, ci și confruntări, contradicții. În timpul acestei vizite, China și-a exprimat preocupările serioase cu privire la sancțiunile și restricțiile impuse de SUA companiilor chineze, precum tarifele suplimentare sau restricțiile de investiții. Partea chineză a subliniat că fiecare țară dorește să își protejeze securitatea națională, dar nu ar trebui să generalizeze conceptul de „securitate națională” și să folosească „diversificarea” ca pretext pentru a afecta schimburile normale de comerț și investiții dintre cele două țări și lume, precum și stabilitatea lanțului de producție și aprovizionare. Yellen a declarat că sunt necesare discuții suplimentare cu privire la modul în care cele două părți definesc securitatea națională în domeniul economic și că trebuie stabilite granițele dintre securitatea națională și problemele economice pentru a consolida încrederea în afaceri și pentru a asigura o mai mare stabilitate în relația bilaterală. SUA vor evalua continuu măsurile de securitate națională, concentrându-și eforturile asupra „evitării imprevizibilului”.

„Supracapacitatea de producție” a constituit un subiect fierbinte pe agenda discuțiilor celor două părți. SUA au exagerat capacitatea excesivă de producție a Chinei în vehicule electrice, baterii cu litiu etc, afirmând că reprezintă o provocare pentru interesele companiilor americane. În acest sens, China a subliniat că problemele legate de capacitatea de producție ar trebui privite în contextul globalizării economice și al respectării principiilor economiei de piață și a legilor valorii. „Supracapacitatea de producție” este o manifestare a rolului mecanismului de piață. Echilibrul dintre cerere și ofertă este relativ, iar dezechilibrul este adesea norma. Pentru a rezolva aceste probleme, China se bazează în general pe piață pentru a se ajusta conform legii valorii. În plus, problemele legate de capacitatea de producție ar trebui analizate împreună cu diviziunea globală a muncii și condițiile pieței internaționale. În ceea ce privește vehiculele cu energie nouă, fotovoltaicele etc., capacitatea actuală de producție este departe de a satisface cererea pieței. Multe țări în curs de dezvoltare prezintă în special o cerere potențială uriașă pentru produse energetice noi.

În general, în timpul vizitei lui Yellen în China au avut loc discuții și schimburi pe mai multe niveluri și pe mai multe domenii cu China, care au contribuit la clarificarea neînțelegerilor, la consolidarea consensului la care au ajuns cei doi șefi de stat în timpul întâlnirii de la San Francisco și au determinat administrația Biden și toate categoriile sociale din SUA să vadă perspectivele de dezvoltare ale Chinei și relațiile economice și comerciale cu SUA de o manieră mai obiectivă și mai rațională. Nivelurile de lucru din China și SUA vor continua să promoveze punerea în aplicare a consensului relevant în cadrul grupurilor de lucru economice și financiare. Cea de-a patra întâlnire a celor două grupuri de lucru este planificată să aibă loc separat în timpul reuniunilor din primăvară ale Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional de la Washington, la mijlocul lunii aprilie.

Sursa: aici, 9 aprilie 2024.

Nouă luni mai târziu de la prima vizită, Yellen revine în China. Experții sunt de părere că atât China, cât și SUA, doresc stabilizarea relațiilor

În după-amiaza zilei de 4 aprilie, Yellen a aterizat în Aeroportul Guangzhou Baiyun, vizitând pentru a doua oară China în mai puțin de un an. O parte din mass-media americană a scris că obiectivul acestei vizite este acela de a continua stabilizarea relațiilor dintre cele două mari economii ale lumii.

După încheierea vizitei sale în China din perioada 6-9 iulie 2023, Yellen a postat pe rețelele de socializare că, în timpul acelei vizite, cele două țări au înregistrat progrese privind aprofundarea comunicării. Ulterior, China și SUA au convenit să înființeze un „grup de lucru economic” și un „grup de lucru financiar”, care să aibă întâlniri regulate și neregulate pentru a consolida comunicarea și schimburile din domeniul economic și cel financiar.

Începând din octombrie anul trecut, grupul de lucru economic și financiar China-SUA, a menținut frecvența ridicată a contactelor la 1-2 două luni.

Foto: Liu Weidong (刘卫东)

Comparativ cu prima vizită efectuată în China, actuala reuniune a marcat o evidentă diferență. Liu Weidong, cercetător la Institutul de Studii Americane din cadrul Academiei Chineze de Științe Sociale (CASS), a subliniat că vizita lui Yellen în China a fost efectuată la scurt timp după convorbirea telefonică dintre cei doi șefi de stat, ceea ce, în opinia sa, denotă faptul că ambele părți au planuri și așteptări foarte specifice în privința acestei vizite. În plus, după sosirea lui Yellen în China, în America sunt urmărite cu un interes aparte conduita cu aspecte personale caracteristice, precum și afirmațiile și gesturile sale curente. SUA speră ca prin aceasta să poată transmite publicului chinez bunăvoință și să-și îmbunătățească imaginea.

Merită menționat momentul și contextul acestei vizite în China. Anul 2024 este anul alegerilor prezidențiale din SUA și mai sunt doar 7 luni până la alegeri. Associated Press a subliniat că, pe măsură ce alegerile se apropie, atât Partidul democrat, cât și cele Republican, au devenit mai dure cu China.

Foto: Scheherazade S. Rehman

Scheherazade S. Rehman, profesor de afaceri internaționale la Universitatea George Washington din Washington DC, SUA, a declarat că, deși acesta este un an electoral și toată discursurile vor fi mai ascuțite, SUA și China sunt într-o relație comercială simbiotică și, până la urmă, au nevoie una de cealaltă.

Potrivit unei analize The New York Times, călătoria lui Yellen în China se datorează intenției administrației Biden de a-și „echilibra” poziția dură față de aceasta, care include limitarea accesului la tehnologia americană și menținerea tarifelor la un număr mare de exporturi chineze, menținând în același timp canalele obișnuite de comunicare deschise și evitând un război economic.

„În general, administrația Biden încă speră la o stabilizare a relațiilor cu China în acest an electoral și nu dorește ca evoluții incidentale să afecteze perspectivele electorale”. Liu Weidong a declarat reporterului The Beijing News că, pe de o parte, sub presiunea alegerilor și a oponenților republicani, administrația Biden a fost nevoită să mențină o poziție dură față de China, iar pe de altă parte, să stabilizeze relațiile economice și comerciale între cele două țări. Trebuie remarcat faptul că administrația Biden speră că China va continua să le ofere bunuri de consum de înaltă calitate și la preț scăzut și anumite produse specifice cu calități competitive, să ajute la reducerea inflației în SUA, la extinderea importurilor și la stabilizarea ocupării forței lor de muncă. Din acest punct de vedere, administrația Biden încă speră la consolidarea cooperării economice și comerciale China-SUA de o manieră benefică pentru SUA.

Yellen subliniază opoziția față de „decuplarea” SUA de China

În timpul vizitei sale în China, Yellen a subliniat în mod repetat că SUA nu intenționează să se decupleze de aceasta. În după-amiaza zilei de 5 aprilie, Yellen le-a reiterat oamenilor de afaceri americani de la Centrul Internațional de Conferințe Baiyun Guangzhou că atât Biden, cât și ea, se opun cu fermitate ideii de „decuplare” a SUA față de China. O decuplare economică totală nu este nici practică, nici de dorit.

Două zile mai târziu, premierul Li Qiang s-a întâlnit cu Yellen la Marea Sală a Poporului din Beijing. Potrivit agenției de presă Xinhua, Li Qiang a subliniat că, fiind cele două mari economii ale lumii, China și SUA au interese economice profund comune, iar consolidarea cooperării economice și comerciale este de mare importanță pentru dezvoltarea economică a ambelor părți. De asemenea, el a declarat că partea chineză speră că SUA vor colabora cu China pentru a adera la normele de bază ale economiei de piață, ale concurenței loiale și ale cooperării deschise, și nu pentru a politiza sau a securitiza problemele economice și comerciale.

Yellen a declarat că relațiile dintre SUA și China s-au stabilizat ca urmare a eforturilor comune depuse de ambele părți și că, în calitate de primele două economii ale lumii, SUA și China ar trebui să gestioneze relațiile economice bilaterale în mod responsabil. SUA apreciază progresele înregistrate în dialogul și cooperarea economică cu China și nu doresc „decuplarea” de aceasta.

În timp ce încearcă să transmită un semnal pozitiv, subliniind „negarea decuplării” SUA față de China, Yellen a început să critice frecvent China de „supracapacitate de producție”.

Potrivit agenției de știri Xinhua, unele instituții și mass-media din Occident au speculat recent că produsele industriale fabricate în China, în special cele „trei industrii noi” reprezentate de vehiculele electrice, bateriile cu litiu și produsele fotovoltaice, sunt exportate „ca o maree” la „prețuri extrem de mici”, spunând că „supracapacitatea de producție a Chinei poate amenința dezvoltarea industrială a altor țări și poate afecta economia mondială”.

South China Morning Post a subliniat că, în atacurile lor asupra Chinei, Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană au definit „supracapacitatea de producție” ca fiind capacitatea de producție care depășește cererea internă, o definiție extrem de restrânsă. Dacă țările produc doar pentru a satisface cererea de pe piața internă, nu va exista comerț transfrontalier.

Făcând referire la remarcile recente ale lui Yellen, potrivit analizei lui Liu Weidong „negarea decuplării” de China este abordarea generală a administrației Biden. De fapt, SUA nu sunt dispuse să se „decupleze” de China în ceea ce privește produsele cu forță de muncă intensă. China este încă cea mai mare piață de consum din lume și nu sunt dispuse să renunțe la ea, de aceea folosesc apelează la o abordare de „negare a decuplării” a pentru a menține relații comerciale normale între China și SUA. Cu toate acestea, în domeniul high-tech, SUA au aderat întotdeauna la strategia de „reducere a riscurilor”, fiind foarte vigilente cu privire la industriile emergente ale Chinei, în special cele care pot conduce dezvoltarea tehnologiilor conexe în viitor. Dacă dezvoltarea Chinei o va depăși pe cea a SUA în aceste domenii, China va deveni o „provocare” și pentru a elimina orice „preocupări” de tipul acesta , vor impune restricții și vor face presiuni.

Experții sunt de părere că China și SUA trebuie se trateze reciproc cu pragmatism

În ultima vreme, China și SUA au avut mai multe întâlniri la nivel înalt în scopul încercării de a stabiliza relațiile bilaterale. Acestea includ convorbirea telefonică dintre cei doi șefi de stat de săptămâna trecută (*2 aprilie 2024), precum și o vizită colectivă în China a reprezentanților comunității de afaceri din SUA și ai mediului academic strategic. Potrivit unor relatări de știri, vizita lui Yellen în China va fi succedată de cea a lui Blinken în câteva săptămâni.

Până atunci, Blinken se va concentra pe problemele internaționale de securitate politică și strategică. Liu Weidong a afirmat că este previzibil faptul că, în privința acestor subiecte, inclusiv referitor la problema peninsulei coreeane, conflictul ruso-ucrainean, șefii celor două state sunt cei care dau tonul pentru relația bilaterală, iar abordările concrete sunt implementate de departamentele de profil.

Foto: Stephen A. Orlins

Privind în retrospectivă anul 2023, relațiile dintre China și SUA au cunoscut continuu modificări neașteptate. După intrarea în 2024, China și SUA au consolidat semnificativ dialogurile și întâlnirile. În luna martie a acestui an, când a participat la reuniunea anuală din 2024 a Forumului Chinei pentru Dezvoltare, Stephen A. Orlins, președintele Comitetului Național pentru relațiile dintre SUA și China, a declarat că, în ultimele luni, relațiile dintre China și SUA s-au îmbunătățit treptat.

Judecând numai după dialogurile actuale, Liu Weidong este de părere că normalizarea actuală a relațiilor dintre China și SUA este mai mult un compromis temporar și strategic. „Principalul context în acest moment sunt alegerile prezidențiale din SUA. Din perspectiva SUA, administrația Biden trebuie să stabilizeze relațiile dintre cele două țări. În plus, nu sunt dezirabile incidentele neprevăzute sau „conflictele excesive” cu China. Din perspectiva Chinei, în ultimul an al primului mandat al lui Biden, este indicat să se profite de această nevoie a administrației Biden de a stabiliza relațiile bilaterale și să se încerce înregistrarea unor progrese în acest sens. China și SUA au ajuns astfel la un consens pentru a nu lăsa relațiile să se deterioreze și mai mult, cel puțin în acest an.”

Din perspectiva menținerii stabilității și dezvoltării durabile a relațiilor dintre China și SUA pe termen lung, în opinia lui Liu Weidong, China și SUA trebuie mai întâi de toate să se cunoască pe sine, cât și pe inamic (*idiom din „Arta Războiului”, Sun Tzu : „Cunoaşte-ţi inamicul şi cunoaşte-te pe tine însuţi; dintr-o sută de bătălii, nu te vei expune nici unei primejdii”.), să se trateze cu pragmatism și să înțeleagă obiectiv realitatea. În al doilea rând, cele două țări trebuie să prevină apariția unor incidente neprevăzute, să prevină judecățile greșite, să mențină mereu deschise canalele de comunicare între cele două părți și să tragă învățăminte din experiențele trăite în timpul Războiului Rece. În cele din urmă, trebuie sparte barierele, intensificată diplomația la nivelul societății civile, promovate schimburile și înțelegerea reciprocă dintre popoarele ambelor părți și, totodată, prezentată o imagine adevărată a celeilalte părți în percepțiile lor respective.

Sursa: aici, 8 aprilie 2024.

Material realizat de Paula Toma, cercetătoare la Centrul de Studii Sino-Ruse (CSSR) din cadrul Fundației Universitare a Mării Negre „Mircea Malița” (FUMN).