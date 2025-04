Crin Antonescu, candidatul la alegerile prezidențiale susținut de coaliția de guvernare, vorbește, la Interviurile Adevărul, despre planurile pe care le are dacă va fi ales președinte, spune care sunt calculele politice din timpul campaniei şi răspunde controverselor care îl vizează.

Bună ziua și bine v-am găsit la interviurile Adevărul. Alături de noi este astăzi domnul Crin Antonescu, candidat la alegerile prezidențiale susținut de coaliția de guvernare.

Bună ziua și va mulțumesc că mi-ați acceptat invitația!

Aș vrea să începem discuția cu un subiect recent, respectiv declarația dată de dvs la securitate, legată de fostul dvs coleg. Se discuta intens despre acel ultim paragraf din declarație, citez: “Vă relatez că am posibilitatea să exercit influență pozitivă asupra celui în cauză, are încredere în mine, mă consultă, însă totuși pare debusolat, afirmând că după cele întâmplate reușita lui în viață nu ar mai fi atât de sigură.” Este această formulare o formă de disponibilitate de a colabora pe mai departe, de ce ați folosit-o?

În niciun caz. Să precizăm 3 lucruri: A fost singurul meu contact cu Securitatea. A fost convocat în urma primei tentative de emigrare a prietenului meu. Doi, ideea este că noi, toți ceilalți, doream evident să protejăm colegul. El, teoretic se putea afla în situația în care chiar să fie inculpat. Securitatea a ales să nu facă acest lucru.

Sensul frazei finale, că am influență asupra lui, era acesta, un rol de protecție pentru ca acest coleg să fie lăsat în pace. Trei, eu în toată această declarație nu relatez decât lucruri pe care le știam de la el. Deci nu există o informație pe care cei de acolo să nu o fi știu, prietenul meu să nu o fi știut.

În fine, ultima chestiune și cred, cea mai clară și convingătoare, este că la un an aproape, după pregătiri de care eu am fost singurul informat, el a reușit să părăsească de data aceasta pe uscat, în mod clandestin țara și să ajungă în Canada, unde se află și azi. Dacă eu aș fi avut cea mai mică urmă de colaborare, el ar fi fost prins și destinul său s-ar fi schimbat.

Cum de nu v-a mai abordat Securitatea ulterior?

Am fost surprins și eu. Nici eu, nici ceilalți prieteni, nici părinții lui nu au mai fost abordați, și nu găsesc decât o explicație birocratică, în sensul că odată pierdut subiectul, o dată plecat din țară, el nu mai constituia obiectul preocupărilor Securității. Dosarul s-a închis și atunci nu a mai fost nevoie să consume timp cu noi.

Cum ați perceput apariția acestei informații în spațiul public, fără a fi menționat conținutul?

Nu am fost nici deranjat, nici surprins până la urmă. Am dat o declarație că nu am colaborat sub nicio formă cu Securitatea. Am considerat că această singură formă de contact era cunoscută undeva și evident nu făcea obiectul unei suspiciuni. Am făcut imediat demersurile. Evident că sunt aproape 40 de ani, dar fiind singura întâlnire, țineam minte și am făcut demersurile pentru a folosi dreptul meu de a o publica. În rest, disputa din CNSAS, sunt chestiuni care nu mă privesc.

Ați avut un moment în care ați fost nemulțumit de lipsa de susținere a candidaturii dvs de către partidele care și-au asumat susținerea. Simțiți acum o susținere totala din partea PSD și PNL?

Categoric. La începutul anului, după ce liderii celor trei partide au semnat un protocol, au venit cu mine, a venit perioada de sărbători și eu am reacționat foarte repede în prima săptămână după anul nou, punând oarecare presiune, nu în sensul că mm-aș fi plâns pentru că nu eram susținut. Dar am dorit să începem să facem cât mai repede tot ceea ce era de făcut, pentru că asta este o candidatură complicată și cu o istorie lungă. Știți că după aceea au urmat trei congrese sau forme statutare de desemnare a candidatului în cele trei partide. Am dat acest semnal la începutul anului. Bine am făcut. De atunci lucrurile au mers. Pot să spun că de când a început campania prezidențială motoarele sunt turate la maxim și asta se vede din toate unghiurile, și în ceea ce privește campania online, și în ceea ce privește campania door-to-door, și acțiunile mele publice, și s-a vorbit inițial de un număr de lideri care nu susțin candidatura mea, suntem la jumătatea campaniei și cred că s-au reținut două cazuri, un primar PNL și unul PSD din aproape 3000 care au preferat să susțină alt candidat.

Asta oficial.

Nu pot să mă ocup de supoziții și de estimări neoficiale. Eu fac o campanie pentru cetățeni, nu pentru primari sau lideri ai partidului. Sunt sprijinit, dar campania mea e cu cetățenii.

Nu cred că miezul campaniei constă în, fie a te ruga de alții să se retragă din cursă, fie a încercat să repeți că ești susținut de un partid care nu își susține propriul candidat.

Cum îi veți convinge pe alegătorii care vă văd ca pe o reprezentare a sfidării? Și mă refer aici la modul în care au înțeles marile partide votul românilor, prin instalarea guvernului Marcel Ciolacu 2. Pentru că am auzit oameni nemulțumiți.

Alegătorii sunt mulți, părerile sunt împărțite, pot fi mulțumiți sau nemulțumiți. Cert este că PSD s-a clasat pe primul loc, liderul este Marcel Ciolacu, cele trei partide au convenit asupra unei coaliții, în care prim-ministrul este Marcel Ciolacu. Nu văd nicio sfidare, văd o consecvență în raport cu votul. Că există oameni care consideră că era o variantă mai bună decât Marcel Ciolacu, întotdeauna, iar candidatura mea nu are de-a face. Nu eu l-am pus, ci o majoritate parlamentară.

Este prim-ministrul legitim al României, învestit cu un program de guvernare de către Parlamentul României. Atâta vreme cât acest lucru se menține în Parlament, trebuie să-i urmărim activitatea, evident că activitatea oricărui prim-ministru are și lucruri discutabile, și lucruri corecte. Eu am sunt candidat. Candidez cu un program susținut de această coaliție. Garantez în cazul alegerii o stabilitate cu o majoritate care se va putea reface. Va putea schimba guverne, premieri, în condiții constituționale, democratice. Când voi fi președinte, vă voi spune în ce măsură acțiunea politică a premierului și guvernului sunt compatibile cu programul cu care eu am câștigat președinția.

Este un proiect (n.r. -programul pentru președinție) la care ați lucrat cu partidele care vă susțin?

Nu, sunt oameni care fac parte din aceste partide, dar este un program al meu. Este un program la care m-am consultat cu oameni care vor putea face parte și din echipa de consilieri, dar nu este făcut cu actualul Guvern. Este asumat de către ei. Are câteva puncte fundamentale comune cu Guvernul: orientarea pro-occidentală în politica externă, disponibilitatea de a face investiții în anumite zone economice, în politica și cheltuielile de apărare, disponibilitatea de a lua măsuri cu caracter reformator, restructurare, întărirea disciplinei bugetare. Multe idei care duc înspre spiritul programului meu, care nu e de stagnare. Stabilitatea nu înseamnă stagnare, înseamnă condiții cu care să faci schimbări în bine.

Ne spuneți și câteva nume din viitoarea dumneavoastră echipă?

Eu am spus câteva nume. Sunt singurul candidat care are un program formulat, am spus nume, aș fi curios să aud și de la alții. Am vorbit despre analistul de politică externă Ștefan Popescu, am vorbit despre generalul Mîndrescu în domeniul apărării, profesorul academician Vlad Ciurea în domeniul sănătății. Sunt mai multe.

Eduard Hellvig am spus că nu, este o persoană cu care am colaborat, o apreciez, cred că ar fi bine să aibă un viitor, dacă va dori un rol în viața publică, nu în fruntea SRI, de unde a plecat după 8 ani, considerând că este destul, ba chiar prea mult, și nu în acest moment, în formula de Administrație Prezidențială. Nu este exclus, dar nu este în acest moment interesat nici domnia sa și nu avem o înțelegere în acest sens.

