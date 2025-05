Bătălia candidaților. Ce spun Nicușor Dan și George Simion despre accesul presei la informații

Cei doi candidați clasați pe primele două locuri în turul I al alegerilor prezidențiale, Nicușor Dan și George Simion, participă joi, 8 mai, la prima dezbatere din finala prezidențială. Întrebați cum vor asigura libertatea presei, Nicușor Dan a dat asigurări că nu ar restricționa niciodată accesul unui jurnalist la informații.

Cei doi candidați au fost întrebați în cadrul primei dezbateri televizate, organizate joi seară de Euronews, cum vor garanta libertatea presei, context în care George Simion a afirmat că „depinde ce evenimente, sunt publice, private”.

„Eu cred că este opțiunea fiecărei organizații să impună reguli. Noi nu ne-am dorit ca Antena 3 să intre în incinta sediului AUR, asta nu înseamnă că nu pot relata din afară. Antena 3 e o televiziune toxică, dar nu voi cere suspendarea licenței, întreruperea emisiei cum s-a întâmplat cu România TV. CNA este o rușine. Voi lupta până la ultima picătură de a avea o altă opinie decât cea a mea. A spus-o un mare om politic apoi a reluat-o un președinte. Ce s-a întâmplat în ultimele luni, încercarea statului polițienesc de a cenzura jurnaliști, influenceri, Ion Cristoiu, Mihai Belu, Robert Turcescu cenzurați, doar pentru că au vorbit despre lovitura de stat. Nimeni nu dă voie unei rețele de socializare sau unui guvern să aplice cenzura. Libertatea de exprimare este sacră, este inadmisibil ce s-a întâmplat în spațiul public, am revenit la cenzura din comunism”, a mai completat George Simion.

Contracandidatul său Nicușor Dan a precizat că nu va restricționa niciodată accesul unui jurnalist, având în vedere trecutul său de „ONG-ist”.

„Am găsit litigii inițiate de fostul primar, am renunțat imediat la toate, săptămânal am făcut conferințe de presă, toată presa, am răspuns la toate întrebările. Un ONG-ist care n-a avut acces la informații mult timp n-o să restricționeze niciodată accesul la informație unui jurnalist”, a spus Nicușor Dan.

În context, George Simion l-a chestionat cu privire la contractele pe care le are cu presa: „Vreau să fac o lămurire, cine cui plătea o sută de mii de euro și dacă printre beneficiari era și trustul domnului Dan Voiculescu”.

Nicușor Dan: „Am spus că existau procese în care se cereau 100 de mii de euro”.

Simion: „Cu libertatea de exprimare? Dan Voiculescu vă alocă spațiu. Nu ați plătit spațiu comercial la Antena 3?”

Nicușor Dan: „Primăria nu. Candidatul plătește la televiziuni”.

Simion: „Deci și la Dan Voiculescu. Mulțumesc”.

Discuția privind libertatea presei vine în contextul în care candidatul AUR nu s-a delimitat de afirmațiile susținătoarei sale în cursa prezidențială, șefa POT, Anamaria Gavrilă, care a amenințat jurnaliștii că sunt o „specie pe cale de dispariție”.

„Abia aștept să vă văd gone”, a mai spus șefa POT.