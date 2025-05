Dezbaterea Nicușor Dan - George Simion. Măsurile de stabilizare a economiei propuse de candidații la prezidențiale

Cei doi candidați clasați pe primele două locuri în turul I al alegerilor prezidențiale, Nicușor Dan și George Simion, au explicat care sunt măsurile pe care le-ar lua pentru stabilizarea economiei.

Candidatul independent Nicușor Dan a spus în cadrul primei dezbateri televizate, organizate joi seară de Euronews, că măsurile pe care le propune constau în creșterea absorbției fondurilor europene și în limitarea cheltuielilor statului.

„Sunt cineva care, înainte de a promite, a făcut. Am făcut lucrul ăsta la Primăria Capitalei. Am găsit datorie trei sferturi din bugetul anual şi am redresat şi azi avem un rating individual patru trepte peste ratingul naţional. Spune cineva care a făcut ceva în zona financiară. Am avut o politică nesăbuită guvernamentală, ani de zile şi sunt patru lucruri pentru echilibrare financiară: absorbţia fondurilor europene, mai important, şi aici preşedintele are un rol important, marea evaziune fiscală, asta legat de venituri, limitarea cheltuielor nesăbuite ale statului, borduri, panseluţe şi multe altele şi eliberarea pilăraiei din companiile de stat”, a mai transmis Nicuşor Dan.

Potrivit candidatului independent Ncușor Dan, „creşterea cursului vine din neîncrederea mediului financiar pentru ce poate să facă un preşedinte Simion. Pentru că vorbeşte de referendum, pentru turul doi înapoi, vorbeşte de alegeri anticipate, vorbeşte de naţionalizare, vorbeşte de Călin Georgescu prim-ministru al României. Ăsta este motivul pentru care mediul financiar nu are încredere. Ăsta e motivul pentru care a crescut cursul, ăsta este motivul pentru care o să avem inflaţie, ăsta e motivul pentru care oamenii o să plătească rate mai mari la creditele lor, pentru care firmele o să plătească dobânzi mai mari la creditele lor. Ăsta e motivul pentru care românii o să plătească facturi mai mari. Pentru că nu reuşiţi să proiectaţi încredere în guvernarea dumneavoastră viitoare, pentru că nu reuşiţi să proiectaţi decât haos”.

Candidatul AUR George Simion a sugerat că este nevoie de plecarea „oamenilor incapabili” din administrații.

„Am avut un guvern care, în mare parte, astăzi, stă în spatele lui Nicușor Dan, vinovat de un deficit istoric, știm că e mai mare, așa că eliminarea oamenilor incapabili din administrațiile locale și centrale, din fruntea guvernului, un plan de măsuri concrete reprezintă alternativa la creșterea taxelor care reprezintă austeritate. Sigur că din cauza alegerilor, măsurile au fost amânate de guvernare, și-au bătut joc de pensionar și continuă să facă asta când amantele, pilele, prietenii lor sunt în fruntea statului și contribuite la falimetul țării. Acest curs era preconizat să treacă de 5 lei, așa cum a spus guvernatorul BNR”, a susținut Simion.

Cursul valutar oficial publicat de Banca Națională a României (BNR) arată că euro a ajuns la 5,1222 lei, cea mai mare depreciere înregistrată vreodată în istoria monedei naționale.