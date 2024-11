„Să nu cumva să mă votaţi”. Mesajul lui Ludovic Orban pentru simpatizanții săi, în fața secției de votare

Preşedintele Forţa Dreptei, Ludovic Orban, a afirmat duminică, la ieșirea din secția de votare, că nu s-a votat pe sine. Acesta își îndeamnă susținătorii să facă aceeași alegere.

Ludovic Orban s-a prezentat la secția de votare, duminică, în jurul orei 8.00. După ce și-a exercitat votul, Ludovic Orban i-a îndemnat pe susținătorii lui să facă același lucru ca el.

”E o situaţie, inedită, o premieră. Am fost în situaţia în care nu m-am votat pe mine. Îi rog pe toţi simpatizanţii mei, pe toţi cei care cred în mine, să facă ceea ce am făcut eu. Dacă eu am putut să nu mă votez pe mine şi am votat ştiţi voi pe cine, vă rog şi pe voi să faceţi acelasi lucru”, a declarat Ludovic Orban.

Acesta a adăugat că partidul său, Forța Dreptei, va fi pe buletinele de vot de la alegerile parlamentare, de pe 1 decembrie.

„Toţi cei care vor să mă voteze, pot să mă voteze, dar pe 1 decembrie, votând Forta Dreptei. Forţa Dreptei nu s-a retras din competiţia electroală. Candidăm la alegerile parlamentare. Să nu cumva să mă votaţi, să votaţi canditata pe care v-am rugat să o votaţi. Dacă mă votaţi pe mine, voturile se pun la mine şi nu ne atingem obiectivul pentru care am făcut acest sacrificiu. Veniţi la vot", a afirmat Ludovic Orban în fața jurnaliștilor, potrivit Observator News.

La începutul acestei săptămâni, Ludovic Orban s-a retras din cursa prezidenţială şi că o va susţine pe Elena Lasconi, candidatul USR la aceste alegeri.