Punctele tari și punctele slabe ale candidaților care s-ar putea confrunta în turul 2 al prezidențialelor| ANALIZǍ

Specialiștii spun care sunt minusurile și plusurile candidaților care pare cǎ s-au calificat în marea finală de pe 8 decembrie. Marcel Ciolacu stă mai bine la capitolul experiență politică, iar Elena Lasconi la imagine. În schimb, amândoi au o competență mică în relațiile internaționale.

Conform celor două sondaje realizate de CURS și CIRA, Marcel Ciolacu și Elena Lasconi intră în turul doi al alegerilor prezidențiale 2024. Cei doi candidați au minusuri care îi vor trage în jos, în bătălia electorală, dar și ași în mânecă care-i pot propulsa la conducerea statului român. Cristian Pîrvulescu, politolog și specialist în științe politice, explică pentru Adevărul care sunt atuurile, dar și problemele pe care le au cei doi candidați care, cel mai probabil, se vor înfrunta în turul 2 al alegerilor prezidențiale.

Lipsa de competență în relațiile internaționale

Politologul Cristian Pârvulescu a identificat ca principală problemă sau, mai degrabă, punct slab, comun, al celor doi candidați, lipsa de competență în relațiile internaționale. „Principala problemă pe care o au acești candidați este lipsa de competență în relațiile internaționale. Sigur, Ciolacu este prim-ministru și o să se laude ca fiind artizanul acordului Schengen, de exemplu, dar de altfel handicapul principal pe care îl are, nu este o foarte bună cunoaștere a limbilor străine și a uzanțelor străine, în condițiile în care președintele României este membru în Consiliul European. Și este foarte important ca în Consiliul European să nu fie prezent doar fizic, ci și intelectual. Candidații nu au imaginea și obișnuința necesară în relațiile internaționale și asta este o problemă de fapt”, spune Cristian Pîrvulescu.

În plus, cei doi candidați nu au nici experiența necesară în domeniul strategic și militar, calități destul de importante pentru o țară aflată la marginea NATO și lângă un conflict militar de anvergură, aflat în desfășurare. „Nu au experiență în politica internațională, nu au experiență în ceea ce privește apărarea în egală măsură. Iarăși domnul Ciolacu are ceva mai multă experiență, mai ales fiindcă este președinte al Camerei și prim-ministru. Mai știe câte ceva despre lucrurile astea, despre deciziile care se iau. Dar am îndoieli serioase că în problemele strategice este foarte competent și iată încă o problemă.”, adaugă politologul.

„Este de departe cel mai puternic element pe care-l are”

Totodată, este o diferențiere clară între cei doi candidați la capitolul imagine, arată Cristian Pîrvulescu. În timp ce Marcel Ciolacu reprezintă sistemul, Elena Lasconi este de parte anti-sistemului, dar în variantă pro-europeană, anticorupție. La capitolul imagine și moralitate Elena Lasconi stă mai bine. Adică nu a fost implicată în controverse ca Marcel Ciolacu, spune politologul. Marcel Ciolacu poate plusa doar la capitolul experiență politică. ” Evident, experiența îi desparte. Marcel Ciolacu are cea mai mare experiență politică. Dar, în același timp, experiența politică pune și probleme. De la relația cu Hayssam, despre care încearcă să ne convingă că este doar absolut întâmplătoare și că erau într-o poză împreună la vânătoare, până la relația cu Vicol( n.r. din scandalul cu Nordis). Tot atâtea probleme care pun în discuție moralitatea personajului. Ceea ce nu se întâmplă în cazul doamnei Lasconi, de exemplu. Nu a avut discuții de genul acesta. Este de departe cel mai puternic element pe care-l are. Vorbim de un candidat sistem, domnul Ciolacu și de un candidat anti-sistem, doamna Lasconi care merge pe linia tradițională USR, anti-corupție, pro-europeană", spune Cristian Pîrvulescu.