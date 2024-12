„Clipul cu Georgescu a bubuit” - Experimentul unui cunoscut psiholog, întâmpinat cu ură viscerală. „Dacă am avea arme ca în America, unii te-ar împușca fără regrete”

Cunoscutul psiholog Mihai Copăceanu a încercat experiment în aceste zile, publicând câteva clipuri cu candidați și mesaje de la mai multe partide. Primul a fost Călin Georgescu, urmat de clipuri cu PSD, PNL, AUR și USR. Reacția celor mai mulți a fost una ostilă.

Mihai Copăceanu a realizat un experiement pentru a înțelege în ce măsură societatea românească este una tolerantă și comunicativă, într-o perioadă tulbure, în care o campanie electorală agresivă a agitat spiritele. Spre surprinderea sa, deși nu a transmis niciun mesaj în care să existe vreo provocare, multe dintre reacțiile internauților au fost virulente și pline de ură.

„Am făcut un simplu experiment zilele acestea, publicând câteva clipuri cu candidați și mesaje audio/video de la mai multe partide. Primul a fost Călin Georgescu, urmat de clipuri cu PSD, PNL, AUR și USR. Ce am constatat: 1. Clipul cu Georgescu a bubuit, a făcut cele mai multe mii de vizualizări. Omu' e în trend și crește rapid fiind urmărit deopotrivă de susținătorii și de criticii lui. Ambele tabere sunt agresive și înverșunate. 2. La fiecare clip video, mi-am luat hate la greu. Și la clipul cu Georgescu și la PSD, PNL, AUR și USR. Adevărat și câteva aprecieri. Dar ura, înjurăturile, jignirile,...îmi e jenă să le exemplific. Și au fost gratis. Așa ca răspuns la o postare, fără niciun alt indiciu sau vreun îndemn (cu o singură excepție). Eu nu am făcut decât să distribui și instant lume necunoscută și cunoscută, cu toții au sărit la jugulară”, a scris psihologul.

Multă ură

Au fost și alții care nu l-au înjurat, dar au ținut să își manifeste îm alte moduri dezaprobarea. Iar unii dintre ei au mers și mai departe, așa cum scrie Mihai Copăceanu.

„Alții au ținut să mă anunțe că mi-au dat unfollow, că i-am dezamăgit, etc. Pe unii îi cunosc. Aia e! Să fie primit! 3. Valul de ură și jignire în aceste zile a scos la suprafață tot ce avea mai rău și urât poporul român. Ne-am transformat în cele mai agresive și dușmănoase ființe, de cele mai multe ori în mod gratuit și cei mai mulți nefiind nici măcar membri de partid. Dacă am avea arme ca în America, unii te-ar împușca fără regrete! 4. Ne-am putea uimi că unii sunt intelectuali sau au măcar nițică educație superioară, că au o profesiune. Degeaba. Vă reamintesc: caracterul omului îl vezi și in aceste zile și nu are nicio legătură cu educația, profesia sau modul de proveniență etc”, adaugă el.

Psihologul precizează că are prieteni din toate partidele, inclusiv dintre susținătorii lui Georgescu, și pledează pentru libertatea de gândire și de a alege. În schimb, în prezent printre ei nu mai există niciun dialog, spune Mihai Copăceanu.

O adevărată prăpastie între români

„Am bucuria și onoarea de a avea prieteni din mai toate partidele și de la PSD și de la AUR, PNL, USR și mai nou unii care îi văd că îl susțin pe Georgescu. Sunt prieteni de mulți ani, prieteni de suflet, iar faptul că sunt într-un partid sau altul astăzi, nu mă deranjează deloc. Avem libertatea de asociere și de gândire libertatea de alege inclusiv dpdv politic, iar un prieten bun îți respectă această libertate și nu se supără pe tine. 6. Acum în România, nu există dialog. Românii nu au învățat, nici deprins tehnica și respectul dialogului sau a dezbaterii. Nici la școală nu ne învață nimeni, nici în familie, nici în cuplu. Copilul tace în fața părinților și ulterior în fața profesorilor, soția tace în fața soțul, angajatul în fața șefului!”, mai arată Copăceanu.

De altfel, lipsa comunicării și polarizarea societății este mai evidentă ca oricând, consideră psihologul.

„Priviți la emisiunile televizate. Nimeni nu ascultă pe celălalt, nu se dezbat teme și nici nu se prezintă argumente. Totul este atac și contra-atac! 7. Ce vă recomand: să renunțați la campania agresivă, la mesaje, comentarii, trimiteri de clipuri video pentru că NU convingeți pe nimeni în aceste zile. Dimpotrivă, vă atrageți mai multă ură. Să vă vedeți de lucru, de profesie și singuri în cabina de vot să puneți stampila unde considerați. Oricum se renumără”, a încheiat Mihai Copăceanu.