„Bag mâna în foc că peste 2 ani partidele antisistem vor avea peste 50%”. Un cunoscut bancher explică cele mai sumbre predicții

Vin vremuri grele pentru România, avertizează un cunoscut fost director de bancă, economistul Radu Georgescu. Situația se va complica și mai mult în cele ce urmează, iar lucrurile ar putea să scape de sub control.

Radu Georgescu vede o țară scindată și se teme de ce e mai rău, pentru viitorul nu foarte îndepărtat. Într-o postare pe Facebook, el avertizează că nu ne așteaptă ani liniștiți.

„Votul de ieri a confirmat că sunt trei Românii despărțite de o prăpastie. Această prăpastie a fost creată de modul în care se distribuie banii în economia României. Să începem: 1. România nr1 – România antisistem - Eu m-am născut într-un oraș mic de provincie. Dacă părinții mei nu ar fi avut bani să mă trimită la meditații în clasa a 12 și să mă țînă în facultate, acum eram pe un șantier din Spania sau făceam „combinații” în orașul meu. Este o greșeală să-i jignim pe cei care au votat antisistem. Partea inteligentă este să schimbăm sistemul economic, astfel încât să fie cât mai puțini oameni antisistem”, a început el.

O altă Românie ar fi cea a bugetarilor, oameni care de regulă ar fi tentați să voteze Partidul Social Democrat. Dar nu neapărat întotdeauna.

„România nr2 – România care depinde de banii de la stat. Aici întră bugetarii și pensionarii. Dacă ești în această categorie este logic să votezi cu PSD. Ei au crescut salariile bugetarilor și pensiile în 2024. Este tot o greșeală să-i jignim pe cei care au votat PSD. Partea inteligentă ar fi fost să stopăm pierderile din sistemul bugetar. Cu banii economisiți să subvenționăm firmele din orașele mici de provincie. Aceste firme puteau angaja surplusul de oameni din sistemul bugetar”, scrie Radu Georgescu.

România, ca țările din America Latină

România este o țară enclavizată, asemenea celor din America de Sud, iar în afară de București doar alte două sau trei orașe mai contează.

„România nr3 – România enclavă. Zonele care încă mai susțîn economia privată s-au transformat în enclave. Câteva zone din București, Cluj, Timișoara, Iași, Brașov, Sibiu, Oradea. Economiile care se bazează pe enclave sunt economiile din America de Sud. Noi ar fi trebuit să dezvoltăm toate orașele mici pentru a acordă șanse egale și celor din aceste orașe. Warren Buffett a devenit miliardar chiar dacă nu a plecat niciodată din orașul natal mic de provincie, Omaha”, mai scrie el.

Inflația va fi cuvântul de ordine în următorii ani, iar nivelul de trai va continua să se deterioreze. Pe fondul sărăcirii populației, partidele anti-sistem vor deveni și mai populare, iar spiritul de frondă va crește, lucru complet explicabil.

Vin vremuri grele

„Ce se va întâmplă în România? De 2 ani explic periodic familiei, clienților și celor care mă urmăresc pe rețelele sociale că haosul din politica monetară și fiscală va genera haos social. Inflația se predă în primul an de economie de la ASE. Inflația este generată doar de haosul monetar și fiscal. Warren Buffett spune că inflația este mai periculoasă decât bombă atomică. De ce spune asta? Inflația a declanșat al doilea Război Mondial. Inflația a dus la dispariția imperiilor. În 2024 cea mai mare Românie este antisistem în condițiile în care acest an a curs cu „lapte și miere”. S-au mărit salariile și s-au mărit pensiile. Am fost tolerați de creditori pentru că erau alegeri. De la anul se schimbă filmul. Trebuie să facem ajustări economice. Aș băga mâna în foc că peste 2 ani partidele antisistem vor avea peste 50%”, avertizează el.

„Mare parte din problemele cu care se confruntă România au ca punct de plecare o serie de politici economice greșite. „5. Gravitația și economia. Suntem influențați de două legi: Toate lucrurile se miscă în Univers datorită gravitației. Orice lucru se miscă pe Pământ datorită economiei. De aceea este foarte important să înțelegem principiile de baza ale economiei”, încheie Radu Georgescu.