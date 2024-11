Analist: „Dacă CCR ar fi lăsat-o pe Diana Șoșoacă să candideze nu am fi ajuns aici"

Într-o perioadă de diviziune ideologică tot mai accentuată, analiștii politici subliniază adâncirea conflictului dintre sistemul politic și cetățeni, un fenomen global care amenință stabilitatea socială și încrederea în instituțiile statului.

Cristian Pîrvulescu și Valeriu Turcan aduc în atenția cetățenilor tendințele de polarizare din România și impactul acestora asupra unității sociale și stabilității politice.

Polarizarea „sistem politic vs cetățeni”

Analistul politic Valeriu Turcan, fost consilier prezidențial și profesor de comunicare politică și de comunicare de criză la Universitatea din București, consideră că actuala polarizare este mult mai complexă și se manifestă în principal între sistemul politic și cetățeni.

„Polarizarea există de ceva vreme. Acum există o polarizare accentuată, dar nu sunt sigur că este cea clasică, stânga-dreapta. Suveranismul are un culoar important, inclusiv eu l-am subestimat, dar cred că este o polarizare sistem politic vs cetățeni, care are la bază multă dezamăgire față de partidele tradiționale și anumite poziții publice foarte arogante, de la plagiat la politizare excesivă pentru posturile de la stat și zboruri cu avioane private ascunse cetățenilor”, a declarat Turcan.

Acesta subliniază faptul că tensiunile actuale nu sunt doar o chestiune de ideologie politică, ci o reacție directă a cetățenilor la ceea ce percep ca fiind un sistem politic ineficient și corupt. „Partidele, în primul rând, trebuie să nu se îmbete cu apă rece. Trebuie să recunoască și să accepte ce s-a întâmplat și să vină cu modificări de substanță la vârful lor, care să dovedească că au înțeles mesajul electoratului. Dacă aceste schimbări nu vor fi operate, sau dacă ele nu vor fi credibile, curentul anti-sistem se va consolida”, avertizează analistul.

Criza încrederii în instituțiile statului

În ceea ce privește stabilitatea socială, Turcan menționează că există tensiuni, dar nu consideră că România este pe punctul de a se destabiliza complet. Totuși, analistul politic subliniază faptul că instituțiile statului joacă un rol crucial în prevenirea unei astfel de crize. „Tensiune socială există, dar nu văd în acest moment o stare de destabilizare. Probabil că nu am fi ajuns aici dacă am fi avut instituții puternice. Și mă refer la cele civile, Autoritatea Electorală Permanentă, Curtea Constituțională. Suntem aici inclusiv din cauza lor”, a explicat Turcan.

El continuă subliniind că deciziile instituțiilor în această perioadă sunt extrem de importante și, dacă se vor comporta „abuziv și neprofesionist”, tensiunile vor continua să crească. De asemenea, Turcan adaugă un exemplu relevant pentru disfuncționalitățile instituționale: „Dacă CCR ar fi lăsat-o pe Diana Șoșoacă să candideze, nu am fi ajuns aici. Ar fi scos un 8-9% și asta era. Dar niște genii, în disprețul regulilor democratice, s-au amestecat și vedem ce a ieșit”.

Analistul evidențiază și modul în care partidele politice au reacționat la presiunile externe și interne, ceea ce a dus la o manipulare a alegerilor și la o erodare suplimentară a încrederii publice. „La PSD au dat cel puțin 150.000 de voturi și alte zeci de mii lui Călin Georgescu și știm ce a ieșit. Adăugați faptul că mulți primari au fost înșelați de proprii alegători din vară. Asta se întâmplă când accepți să dai toate regulile jocului peste cap. Oamenii văd asta și votează în consecință”, spune Turcan. În acest context, specialistul atrage atenția asupra importanței respectării regulilor și a transparenței în politica românească, având în vedere că orice încălcare a acestora generează o reacție negativă din partea cetățenilor, care nu mai sunt dispuși să tolereze abuzurile.

Cristian Pîrvulescu: Polarizarea ca „război cultural” global

Cristian Pîrvulescu, analist politic, subliniază că polarizarea nu este o noutate în România, dar ea s-a intensificat în ultima perioadă. „Polarizarea din politică nu e o noutate. E o iluzie a unității, nu are cum să existe o unitate a societății, ea poate fi stabilitate prin consens asupra unor valori, dar consensul asupra acestora nu există”, explică Pîrvulescu.

Pentru Pîrvulescu, polarizarea este un fenomen global, care afectează nu doar politica internă, dar și dinamica globală, alimentată de conflictele ideologice între conservatori și liberali. „Această polarizare a evoluat încetul cu încetul, dar gândiți-vă ca legionarii de astăzi, neolegionarii au ajuns să preia războiul cultural, pentru că asta se dă în mintea noastră și peste tot, au ajuns la violențe și au polarizări extreme”, spune analistul. El adaugă că nu se mai poate vorbi doar de un „război intern”, ci de un „război internațional”, care se reflectă inclusiv în diviziunile din societățile moderne.

Întrebat dacă partidele politice pot gestiona această polarizare, Pîrvulescu consideră că partidele nu au voința necesară pentru a contribui la reconcilierea societății. „Nu vor, că de putut pot dacă vor. Rolul lor este acela de a asigura condiții pentru găsirea consensului, a numitorului comun și a interesului general. Partidele politice nu vor, vedeți cursul antisistem, AUR voia să discute cu PSD, PSD nu vrea să discute cu nu știu cine și așa mai departe, deci partidele nu-și înțeleg menirea”, afirmă Pîrvulescu, criticând lipsa de coeziune și dialog între forțele politice.