BEC a respins cererile partidelor REPER și PNCR pentru anularea alegerilor parlamentare

După ce REPER și PNCR au depus cereri ca alegerile parlamentare să fie anulate, Biroul Electoral Central (BEC) le-a respins cererile.

BEC a respins solicitarea partidului REPER pentru anularea alegerilor parlamentare. Și partidul PNCR, condus de Cristian Terheș, a făcut o astfel de contestație însă ambele au fost respinse pe motiv că au fost depuse târziu.

Terheș este și cel care a contestat rezultatele primului tur al prezidențialelor la CCR, argumentând că alegerile au fost fraudate. Ca urmare, Curtea Constituțională ceruse renumărarea voturilor.

Dragoș Pîslaru, liderul REPER declarase că alegerile parlamentare ar trebui și ele anulate după ce CCR a decis anularea primului tur la prezidențiale.

„Când noi cei din Partidul REPER atrăgeam atenția că alegerile sunt viciate, CSAT și serviciile dormeau, iar CCR la fel. Iată că acum s-au trezit și avem o decizie fără precedent de anulare. Nu doar la prezidențiale au fost probleme, ci și la parlamentare, cu POT – au fost folosite exact aceleași instrumente de propagandă și dezinformare. Prin urmare, pentru consecvență, ar trebui să fie anulate și cele parlamentare", a scris Dragoș Pîslaru.

Totuși, liderul REPER declarase în urma rezultatului slab al partidului după parlamentare că își asumă eșecul și că va face un pas în spate.

„Rezultatul alegerilor este un mare eşec pentru REPER. Sunt multe de spus aici şi o să revin asupra detaliilor. De ce nu am putut, deşi am vrut să facem alianţă cu USR şi SENS, de ce am fost daţi peste cap de ascensiunea lui Georgescu şi de frica privind votul util, de ce am eşuat să fim prezenţi pe tik-tok şi în general să convingem cu privire la oamenii sau programul nostru

Evident că îmi voi asuma acest eşec şi voi face un pas în spate. Politica ar trebui să fie una dintre cele mai nobile meserii. Este despre dăruire, despre a te pune în slujba cetăţii şi a oamenilor”, spune Dragoş Pîslaru.