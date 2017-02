Telex din lumea sportului: s-au ales preşedinţii la două federaţii. Surpriză de proporţii la judo. Prima reacţie

Guşă l-a învins pe Traşca - Federaţia Română de Judo (FRJ) are un nou preşedinte, după ce Cozmin Guşă l-a învins pe fostul judoka, Nicolae Traşcă. Guşă, care n-a practicat niciodată acest sport la nivel de performanţă, a câştigat alegerile cu 121 de voturi din 143 posibile. Consultantul politic a fost susţinut în campanie de nume precum Alina Dumitru şi Corina Căprioriu. „E un rezultat care mă onorează şi care mă obligă pentru a repune judoul românesc pe firmamentul sportului mondial. Scopul meu e ca în cel mult un an FRJ să fie cel mai bine organizat for sportiv din România şi cel mai bine finanţat din fonduri private“, a declarat Guşă pentru prosport.ro.









Găvruş, preşedinte până în 2021 - Alegerile pentru şefia Federaţiei Române de Polo s-au încheiat cu victoria lui Călin Găvruş în faţa lui Bogdan Giambaşu, scor 20-16. Astfel, FRP va fi condusă în următorii patru ani de omul care candidase şi la precedentele alegeri, fiind însă învins atunci de Liviu Răducanu. Fost campion naţional cu Dinamo, Găvruş a lucrat câţiva ani ca poliţist după retragere fiind, la un moment dat, şi jurist într-o multinaţională. Tot ieri, Mihai Ragea şi Florin Niţă au fost aleşi vicepreşedinţi ai FRP.