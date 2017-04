Talpan îl distruge pe Burleanu: juristul Armatei cere ca FCSB să piardă cu 0-3 meciul cu Dinamo. Comunicat acid

La o zi după ce Burleanu a susţinut că FCSB şi nu echipa Armatei deţine palmaresul şi istoria Stelei, juristul Armatei, Florin Talpan, a publicat un comunicat kilometric în care dă de pământ cu şeful FRF.





Printre altele, Talpan susţine că formaţia patronată de Gigi Becali şi-a schimbat denumirea în plin sezon competiţional şi, drept urmare, ar trebui să piardă toate meciurile cu 0-3. Mai mult, el susţine că FRF e un for care funcţionează ilegal.





Ce scrie în comunicatul semnat de Talpan?





Pe data de 3 aprilie 2017, la postul de televiziune Sport.ro, presedintele FRF Razvan Burleanu a facut urmatoarele afirmatii: „Decizia instantei este referitoare exclusiv la marca, nu la palmares. FC FCSB SA este continuatoarea echipei Steaua. De asta avem FCSB in Liga I”. SC FCSB SA nu are niciun drept de a juca meciuri interne si internationale care sunt organizate de catre FRF, LPF si UEFA.





Comitetul Executiv care in data de 30 martie 2017 a validat schimbarea denumirii echipei din FCSB in SC FC FCSB SA este un comitet nelegal constituit, nevalidat de catre Tribunalul Bucuresti si, ca urmare, hotararea din 30 martie 2017 este nula de drept. De asemenea, toate hotararile luate de Comitetul Executiv nevalidat de instanta sunt nule de drept. Nu inteleg cum o entitate publica de tipul Federatiei Romane de Fotbal poate functiona cu atatea nereguli si nimeni sa nu ia atitudine.





In mod legal, Federatia Romana de Fotbal ar trebui sa functioneze dupa statutul validat de Tribunalul Bucuresti in anul 2011, care are 63 de articole. Acest statut nu cuprinde articole prin care o echipa ar putea fi retrogradata. In schimb, Federatia Romana de Fotbal functioneaza ilegal, dupa bunul plac, dupa un nou statut, nevalidat de instanta, neaplicabil din punct de vedere legal decat prin eludarea legii. Acest statut cuprinde 70 de articole, ultimul articol, cu numarul 70, fiind de notorietate, pe baza lui facandu-se in mod ilegal retrogradarea Rapidului.





Avand in vedere faptul ca Federatia Romana de Fotbal este recunoscuta ca si entitate de utilitate publica, definita la cap. VI din Legea nr. 26/2000 (M. Of. nr. 39/2000), capitol modificat prin OG nr. 37/2003 (M. Of. nr. 62/2003), va solicit, domnule Burleanu, sa iesiti public si sa informati miile de suporteri, precum si cluburile afiliate sau neafiliate la Federatia Romana de Fotbal, cum este posibil sa nu aveti un statut legal, un regulament, un Comitet Executiv validat de instanta si cum este posibil sa permiteti ca o echipa neafiliata ca FCSB sa joace meciurile organizate in Liga I?





Nu puteti afirma public, domnule Burleanu, ca nu sunteti informat de faptul ca SC FCSB SA nu este si nu a fost niciodata afiliata, fiindca daca ati face o astfel de afirmatie ar trebui sa va dati imediat demisia, intrucat nu cunoasteti care sunt echipele inregistrate si validate de catre Tribunalul Bucuresti in Registrul special Federatii. Oricum, ar trebui sa va dati demisia de onoare deoarece ati permis ca un club neafiliat sa aiba aceleasi drepturi ca un un club afiliat la Federatia Romana de Fotbal. Va informez, domnule Burleanu, ca este interzisa modificarea numelui in timpul campionatului si orice cerere de acest gen este respinsa ca tardiv formulata (art. 2, alin. 4 din regulamentul Federatiei Romane de Fotbal). Este inadmisibil sa nu stiti acest lucru. Ca un exemplu, „nu poti divorta de o persoana cu care nu esti in mod legal casatorit”.





Duminica, 2 aprilie 2017, FCSB nu avea dreptul sa joace cu Dinamo, deoarece in Liga I sunt permise doar meciurile echipelor afiliate la FRF. In concluzie, prin faptele dumneavoastra, domnule Burleanu, ati inselat miile de suporteri, precum si cluburile afiliate la Federatia Romana de Fotbal, aducandu-le prejudicii. FCSB nu exista in Liga I din punct de vedere legal. Referitor la afirmatiile nefondate ale domnului Burleanu, tin sa il informez ca parerea dumnealui nu conteaza atat timp cat inalta Curte de Casatie si Justitie si Curtea de Apel Bucuresti au constatat prin deciziile lor ca FCSB nu este continuatoarea Stelei. Precizez acest lucru deoarece domnul Burleanu nu a inteles nici pana la ora actuala, dupa aproximativ 3 ani de la decizia inaltei Curti de Casatie si Justitie, ca marca Steaua Bucuresti a FCSB a fost anulata si practic nu a existat si nu exista. De asemenea, Curtea de Apel Bucuresti a interzis FCSB sa foloseasca numele Steaua, Steaua Bucuresti.





Cum poate sa afirme in mod public presedintele Federatiei Romane de Fotbal, si sa sfideze cu buna stiinta deciziile instantelor de judecata, spunand ca FCSB este continuatoarea Stelei? Cum poate sa sfideze instantele romane si sa se considere mai presus de lege? Domnule Burleanu, stiti ce inseamna nerespectarea unei hotarari judecatoresti? Raspunsul cred ca il stiti, deoarece, cu rea credinta, eludand legea, va permiteti dintr-o pozitie de management a unei entitati considerate de interes public sa manipulati suporterii care nu au cunostinte juridice. Asta nu inseamna ca noi nu cunoastem legea si ca putem fi manipulati.





Rog organele abilitate si in special Ministerul Tineretului si Sportului, ca for ierarhic superior, sa intreprinda urgent demersuri in vederea efectuarii unui control asupra activitatii desfasurate de Federatia Romana de Fotbal si sa aplice masurile legale, asa cum s-a facut si in cazul Asociatiei Municipale de Fotbal Bucuresti. Am convingerea ca noua conducere a Ministerului Tineretului si Sportului va intreprinde masurile care se impun pentru ca fotbalul sa fie adus la nivelul performantelor de altadata, prin instituirea unui climat de legalitate si profesionalism.





Fotbalul a fost si este zguduit de foarte multe dosare penale si de condamnari penale. Consider ca organele abilitate ar trebui sa intre si la Federatia Romana de Fotbal pentru a vedea cum stau lucrurile din punct de vedere legal in privinta afilierilor, a cheltuirii banilor primiti de la forurile internationale, respectarea legislatiei in domeniu. Ar trebui ca FIFA si UEFA sa se autosesizeze si sa faca o verificare asupra activitatii fotbalistice desfasurate de Federatia Romana de Fotbal.





Ar fi bine ca organele abilitate ale statului sa se autosesizeze avand in vedere impactul pe care il au si l-ar putea avea afirmatiile presedintelui unei entitati considerate de utilitate publica, precum Federatia Romana de Fotbal. Referitor la afirmatiile privind faptul ca domnul Burleanu a anuntat UEFA ca FCSB este continuatoarea Stelei, aduc la cunostinta opiniei publice faptul ca, potrivit deciziilor instantelor, FCSB nu este continuatorul Clubului Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti, intrucat Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti a fost infiintat in anul 1947 si functioneaza si in prezent.





Referitor la declaratiile domnului Burleanu, in sensul ca palmaresul ar apartine FCSB, tin sa precizez faptul ca palmaresul apartine Clubului Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti acesta neputand fi instrainat.





Solicit presedintelui Federatiei Romane de Fotbal sa imi puna la dispozitie dovezile care au stat la baza afirmatiilor acestuia, cum ca palmaresul ar apartine FCSB si nu Clubului Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti. Cum va permiteti, domnule Burleanu, sa induceti in eroare suporterii? in concluzie, aceasta echipa FCSB trebuie sa evolueze in Liga a V-a, iar echipele impotriva carora mai are de jucat in play-off in acest sezon ar trebui sa castige la „masa verde” cu 3-0.