Punctele oferite „gratis“ de Halep erau s-o încurce pe Osaka: Am fost un surprinsă şi riscam să-mi pierd concentrarea

"Am încercat doar să fiu constantă în joc. Cred că în Australia am făcut prea multe greşeli şi parcă i-am dat meciul, aşa că am încercat să fiu un pic enervantă şi să returnez mult. Nu am vrut să mă uit prea mult pe partea cealaltă a terenului, pentru că simţean că mi-aş pierde concentrarea. Am fost un pic surprinsă, mai ales la începutul setului secund, deoarece mi se părea că imi dă... punctele gratis, dar nu am încercat să nu mă gândesc prea mult la asta", a declarat Osaka, potrivit site-ului WTA.

Simona Halep, locul I WTA, a fost învinsă, sâmbătă, cu scorul de 6-3, 6-0, în 63 de minute, de jucătoarea japoneză Naomi Osaka, locul 44 WTA, în semifinalele turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells.

Halep a câştigat ediţia din 2015 a turneului de la Indian Wells, iar anul trecut a fost eliminată în turul al treilea, de jucătoarea franceză Kristina Mladenovic, cu scorul de 6-3, 6-3.

Sportiva română îşi va păstra locul I WTA în ciuda acestei înfrângeri. Ea va evolua săptămâna viitoare la un al turneu de categorie Premier Mandatory, la Miami Open, informează News.ro.