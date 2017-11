Predicţiile pentru meciurile de joi din Europa League

Totodată, ziua de joi poate fi una extrem de importantă pentru fotbalul românesc, întrucât FCSB, reprezentanta noastră în cupele europene, are ocazia de a stabili un record istoric dacă se impune în faţa israelienilor de la Hapoel Beer Sheva. Mai joc găseşti analizele şi sugestiile de ponturi ale experţilor pentru meciurile: Young Boys vs Dynamo Kiev, FCSB vs Hapoel Beer Sheva, Lazio vs Nice şi Viktoria Plzen vs FC Lugano.

PARIAZĂ ONLINE 100% LEGAL PE MECIURILE DIN EUROPA LEAGUE – VEZI AICI LISTA AGENŢIILOR RECOMANDATE!

Young Boys vs Dynamo Kiev

Young Boys este lider în campionatul Elveţiei şi pare să traverseze o formă destul de bună în acest moment. După remiza muncită din Ucraina, elevii lui Adi Hutter au câştigat următoarele 3 partide, marcând 9 goluri şi încasând numai unul singur. Echipa din care fac parte nu mai puţin de 9 jucători cu naţionalitate africană practică în general un fotbal ofensiv, însă are un parcurs destul de ciudat în Europa League, înregistrând 3 egaluri în această grupă.

Dynamo Kiev nu reuşeşte să ţină piept cu Şahtior în întrecerea internă, aflându-se la 7 puncte distanţă după primele 14 etape, însă pare să se descurce bine în cupele europene. Elevii lui Aleksandr Khatskevich se pot mulţumi cu un singur punct în acest meci, dat fiind avantajul de 4 puncte pe care îl au în faţa următoarei clasate, Young Boys. Problema este că ucrainenii au mai câştigat în timp regulamentar în ultimele 7 partide disputate în toate competiţiile, iar atmosfera din vestiar nu este tocmai una excelentă.

Ambele echipe să înscrie şi Peste 2.5 goluri @ 1.90 – Pariază acum la Betano! FCSB vs Hapoel Beer Sheva

Echipa antrenată de Nicolae Dică este pe cai mari în acest moment, după ce a reuşit performanţa incredibilă de a marca nu mai puţin de 18 goluri în ultimele 3 partide. Cu un lot extrem de lărgit şi echilibrat din punct de vedere valoric, FCSB poate face faţă cu brio pe mai multe planuri. Cu toate acestea, trebuie să notăm faptul că victoria din Israel a venit contra desfăşurării jocului, întrucât roş-albaştrii fuseseră înghesuiţi în propriul careu pe tot parcursul reprizei secunde.

Beer Sheva păstrează în continuare şanse reale la calificare, întrucât se află la egalitate de puncte cu celelalte două echipe din grupă. Acest meci va avea o încărcătură ceva mai pronunţată pentru oaspeţi, care au nevoie de puncte în această confruntare pentru a-şi mări şansele de a prinde locul secund. Elevii lui Barak Bakhar au câştigat ultimele două partide din campionat şi le-ar putea pune probleme roş-albaştrilor în acest meci, însă temperatura scăzută de la ora meciului şi suporterii celei mai iubite echipe din România le vor tăia, probabil, o mare parte din elan.

Ambele echipe înscriu @ 1.72 – Încearcă pontul sugerat la Betfair! Victorie FCSB @ 1.91 – Încearcă pontul sugerat la Sportingbet! Lazio vs Nice Dacă este să analizăm forma celor două echipe, ne vom da seama că această partidă nu prea are cum să nu se încheie cu victoria gazdelor, însă înainte să ne pripim, trebuie să luăm în calcul şi miza acestui meci. Lazio are 9 puncte după 3 etape şi are nevoie de un singur punct pentru nu le da oportunitatea francezilor să-i egaleze la puncte. Ambele formaţii sunt, teoretic, deja calificate, întrucât ceilalţi doi adversari din grupă sunt extrem de slabi. Totuşi, nu putem neglija faptul că formaţia antrenată de Simone Inzaghi a câştigat ultimele 8 meciuri consecutive şi că Nice a pierdut ultimele 5 partide din toate competiţiile. Una peste alta, ne aşteptăm la un meci deschis, fără presiune, în care să vedem goluri de ambele părţi. Peste 3 goluri (HA) @ 1.99 – Pariază acum la Netbet! Viktoria Plzen vs FC Lugano

Ceea ce am învăţat despre Viktoria Plzen în ultima perioadă şi în ultimii ani este că echipa cehă are deseori prestaţii imprevizibile, în ambele sensuri. Pierzând cu scorul de 3-2 în deplasarea de la Lugano, elevii lui Pavel Vrba au deschis grupa oricărui rezultat. De atunci însă, Plzen a câştigat două partide în campionat, marcând de fiecare dată câte 3 goluri. Cu excepţia meciului pierdut împotriva FCSB-ului, Plzen a marcat cel puţin două goluri în meciurile de pe teren propriu din acest sezon.

Lugano pare să-şi fi revenit într-o oarecare măsură după seria de 5 înfrângeri consecutive, tocmai cu ocazia meciului cu Plzen. În acest moment, echipa antrenată de Pierluigi Tami este neînvinsă în ultimele 4 partide, însă nu pare să aibă o formă ieşită din comun. Cel mai probabil, gazdele se vor impune la o diferenţă de scor în acest meci, însă noi am găsit un pariu care pare destul de bun în contextul dat: