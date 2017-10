Mesaj pentru Simona Halep de la prietena ei din Rusia. „Atât de fericită pentru tine!“

Duminică, Simona Halep va juca în finala China Open în faţa lui Carolina Garcia, din Franţa, partidă care începe la DigiSport 2 de la ora 11.30. Dacă va câştiga meciul cu Garcia, Simona Halep va avea de luni 6.525 de puncte, cu 390 mai multe ca Garbine Muguruza. Dacă va pierde, ea va avea un avantaj de doar 40 de puncte faţă de Muguruza după ce se va oficializa clasamentul.

În orice caz, ea va fi de luni noul număr unu mondial. Momentul a fost marcat de organizatorii China Open cu un buchet imens de trandafiri în forma numărului unu, iar Simona Halep a fost felicitată apoi de legende ale tenisului şi de unele colege din circuit.

Mari campion români au felicitat-o pe Simona, dar şi personalităţi ale tenisului din întreaga lume.

Pe Twitter, reacţiile nu au întârziat să apară.

Rusoaica Svetlana Kuzneţova, partenerea ei de antrenament la multe turnee, i-a urat să stea cât mai mult pe locul unu.

Simona!!! So happy for you!!! Congratulations !!! @Simona_Halep 🤗🤗🤗🤗 https://t.co/0NphS2tuRe