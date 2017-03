Maratonul DHL Ştafeta Carpaţilor îi susţine şi anul acesta pe sportivii paralimpici

Evenimentul este dedicat tuturor celor care iubesc alergarea, indiferent de vârstă. Structurat pe trei categorii de probe, Maraton (42,195 km), Semimaraton (21km) şi Ştafetă (7km x 6 persoane), Maratonul DHL Ştafeta Carpaţilor, unul dintre cele mai îndrăgite evenimente de alergare montană din România, oferă participanţilor un traseu unic, precum şi bucuria de a susţine performanţa sportivilor paralimpici români.

Maratonul DHL Ştafeta Carpaţilor rămâne un mare susţinător al practicării sportului în aer liber în rândul tinerilor, de aceea ei se pot înscrie gratuit în competiţia de ştafetă (limita de vârstă 14 ani) sau semimaraton (limita de vârstă 16 ani). Crosul copiilor este, de asemenea, o competiţie unde participarea este gratuită şi se adresează celor mici, cu vârste între 5 şi 13 ani, fiind o categorie de concurs separată, cu distanţe mai mici de alergare.

Parteneriatul cu Comitetul Naţional Paralimpic continuă şi în 2017, toate fondurile strânse din taxa de înscriere la eveniment fiind donate pentru a susţine mai departe realizările sportivilor noştri paralimpici. Obiectivul nostru este de a creşte numărul înscrierilor, în acest fel reuşind să creştem şi suma donată partenerilor noştri.

Printre susţinătorii ediţiei 2017 a maratonului se găsesc Constantina Diţă, Andreea Răducan, Monica Roşu, Miodrag Belodedici, Sonia Argint Ionescu, Carmen Brumă, Eli Roman, Adi Hădean, Dragoş Bucurenci, Şerban Damian şi George Baltă.

”Mă bucur să văd reacţiile pozitive ale oamenilor atunci când vorbim despre Maratonul DHL Ştafeta Carpaţilor. Nu numai că a fost primul eveniment de acest gen din România, dar am reuşit să creăm o tradiţie şi un reper pentru alergători, cei care sunt an de an alături de noi, dar şi cei care se alătură în plus la fiecare nouă ediţie. De la an la an numărul alergătorilor este mai mare şi pentru asta le mulţumesc, deoarece fiecare nouă înscriere înseamnă creşterea sumei pe care o donăm partenerilor noştri, Comitetul Naţional Paralimpic. 8 ediţii, 440 de companii, 5.200 alergători, 112.000 euro donaţi sunt câteva dintre reperele acestui eveniment, care a evoluat de-a lungul timpului datorită tuturor celor care cred în noi: parteneri, participanţi, susţinători!” a declarat Daniel Kearvell, Managing Director DHL Express România.

”Jocurile Paralimpice din Rio s-au încheiat, însă Comitetul Naţional Paralimpic a început deja pregătirile pentru cele din Tokyo, din 2020. Avem mai mulţi tineri sportivi care se pregătesc intens, aşa cum Alex Bologa a făcut-o în 2012. În acest an, în octombrie, Jocurile Paralimpice Europene pentru Juniori se ţin la Genova. Sponsorizarea oferită de DHL, prin intermediul tuturor participanţilor la maraton, ne va ajuta să trimitem şi să oferim condiţii optime acestor tineri sportivi. Mulţumim Maratonului DHL pentru partneriat, sprijinul constant şi încrederii acordate!” a declarat Sally Wood-Lamont, preşedintele Comitetului Naţional Paralimpic.

“Alergarea este pentru mine stil de viaţă. Am iubit acest sport din copilărie şi sunt un mare susţinător al practicării alergării, indiferent de vârstă sau pregătire. Maratonul DHL Ştafeta Carpaţilor este un eveniment drag mie, deoarece oferă un mix unic: tradiţie, combinaţia dintre traseu montan şi şosea, cauza caritabilă. Voi fi prezentă pe 17 iunie la linia de start a Maratonului DHL, dar şi pe 23 aprilie la Bucharest International 10K. Să alerg în România este o mare dorinţă şi bucurie, iar creşterea atenţiei acordate alergării şi evenimentelor de profil din ultimul timp sunt semnale care demonstrează grija crescută a românilor spre un stil de viaţă sănsătos şi activ!” a declarat Constantina Diţă, singura atletă din România care a obţinut titlul olimpic la maraton, câştigătoarea medaliei de aur la Jocurile Olimpice de la Beijing, organizator Bucharest International 10K şi ambasador al maratonului DHL.

“Sunt fericită şi onorată să fac parte, pentru a treia oară, din acest proiect minunat, Maratonul DHL. Datorită acestui eveniment am cunoscut o parte dintre sportivii paralimpici, oameni minunaţi, cu adevărat puternici, lecţii de viaţă pentru noi toţi. Sper ca în iunie să fim cât mai mulţi la start!” a declarat Carmen Brumă, susţinător al evenimentului.

“Pentru mine, Maratonul DHL Ştafeta Carpaţilor a fost o revelaţie! După ce ani de zile am alergat doar în oraş, pe stradă sau în parc, am ajuns să alerg şi la munte, iar experienţa a fost cu totul diferită. Mai multă adrenalină, mai mult neasşeptat, traseu mai dificil, dar şi o satisfacţie enormă că am reuşit. Abia aştept ediţia 2017 şi, desigur, sunt onorată să alerg din nou pentru atleţii paralimpici români. De fiecare dată lecţia de viata care vine de la ei este nepreţuită.” a declarat Sonia Argint Ionescu, susţinător al evenimentului.

”Maratonul DHL este o experienţă deosebită, pe care merită să o încerci cel puţin odată, indiferent de distanţa pentru care te antrenezi. Este practic un maraton hibrid: ai parte de un concurs de şosea, însă pe munte, cu o diferenţă de nivel simţitoare. Peisajul este deosebit, aerul este curat, participanţii veseli şi dornici de alergare, iar organizatorii binevoitori şi experimentaţi în organizare. M-am bucurat să particip la acest maraton încă de la primele ediţii, alături de colegii mei din Ro Club Maraton. Suntem dornici să luam startul şi în acest an şi să susţinem sportivii paralimpici, pentru a ne aduce medalii la următoarea olimpiadă.” a declarat dr. Şerban Damian, nutriţionist sportiv şi preşedintele RO Club Marathon.

Înscrierile sunt deschise pe maratondhl.ro, iar până pe 27 martie taxa este de 80 lei / persoană, pentru companii şi persoane fizice. După această dată, taxele sunt:

28 martie – 5 mai: 125 lei / membru de echipă, pentru companii şi 90 lei / participant pentru persoane fizice

6 – 31 mai: 155 lei / membru de echipă pentru companii şi 115 lei / participant pentru persoane fizice.

Înscrie-te şi tu! Dacă vrei să mişti lumea, începe cu tine!

Mulţumim partenerilor: Federaţia Română de Fotbal, Semi Maraton Iaşi, Bucharest 10K, BUFF & Rosignol, Easy Plast, Medlife, RoClubMaraton, Smile Experts, Terapie prin mişcare, WorldClass, Super Fit, Nike Running Club, Generali.

Mulţumim partenerilor media: Kiss FM, Romania Insider, Running Mag, CSR Media, 36 fit.com, DoingBusiness.ro, Auto Build, Men’s Health, National Geograpic.

Toate detaliile legate de eveniment sunt disponibile pe site-ul www.maratondhl.ro.

Despre Maratonul DHL Ştafeta Carpaţilor

Maratonul DHL Ştafeta Carpaţilor este un eveniment aflat la a opta ediţie, devenind unul dintre cele mai populare evenimente de acest gen din România, cu un număr de participanţi în continuă creştere. Prima ediţie a avut loc în 2005, iar de atunci Maratonul DHL Ştafeta Carpaţilor s-a impus ca un eveniment de notorietate, numărul alergătorilor fiind de peste 5,200, în timp ce mai mult de 440 de companii importante şi-au aliniat echipe proprii la start. Maratonul DHL este considerat cel mai bun eveniment de acest gen, datorită elementelor specifice, precum: traseu, detalii de organizare, componenta de caritate şi de promovare a sportului în rândul tinerilor. Fondurile strânse depăşesc 112,000 de euro şi au fost donate de-a lungul timpului mai multor ONG-uri: Fundaţia Hospice Casa Speranţei, Asociaţia Noi Orizonturi - Familia, Fundaţia Light Into Europe, Salvaţi Copiii România şi Comitetul Naţional Paralimpic.

Puteţi găsi mai multe informaţii pe pagina dedicată evenimentului http://maratondhl.ro/