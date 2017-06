Măcar Benzar e sincer: „Matematic trebuie să mai credem, dar consider că nu mai avem nicio şansă la calificare“

"Am încercat să punem în practică ce am făcut la antrenament, îmi pare rău că nu am reuşit. Cred că nu mai avem nicio şansă la calificare. Matematic trebuie să mai credem, dar este foarte greu. Noi nu avem ce face, trebuie să luptăm şi să credem în şansele care există. Îmi pare rău că am debutat în această campanie şi nu am adunat atât de multe puncte. Nu îmi amintesc ca naţionala să fi avut atât de puţine puncte. Trebuie să reflectăm foarte bine la situaţia în care suntem", a spus Benzar la TVR.

"E dificil să scoţi un rezultat bun când primeşti trei goluri. Nu am reuşit să facem mai mult. Cred că am încercat să plecăm pe contraatac, dar nu ne-a ieşit aşa bine cum ne aşteptam. Cred că domnul Daum a venit cu o viziune nouă şi încearcă ne implemneteze şi nouă. E dificil să aibă rezultate aşa repede. Trebuie să se facă o analiză foarte bună şi să se găsească soluţii pentru o redresare a fotbalului românesc. Acum trebuie să jucăm, să progresăm şi să facem maximum de puncte", a declarat şi Vlad Chiricheş la DigiSport.