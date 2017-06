Halep la French Open: ce a spus Simona despre meciul de azi cu Suarez Navarro. Iberica i-a făcut numai complimente

Simona Halep are şase victorii şi şase înfrângeri cu Carla Suarez Navarro (Spania, 23 WTA), adversară în faţa căreia a pierdut mereu pe zgură.





Totuşi, potrivit gsp.ro, acest bilanţ nu o îngrijorează pe constănţeanca de 25 de ani. „Va fi un meci greu. O cunosc foarte bine, mereu am avut meciuri dificile contra ei. Sunt pregătită să alerg, să joc şi să fiu încrezătoare“, a spus ocupanta locului 4 WTA.





Suarez Navarro e în optimi după trei victorii cu Sakkari (99 WTA), Cârstea (64 WTA) şi Vesnina (15 WTA) în care, la fel ca Halep, n-a cedat niciun set.





„Simona e foarte talentată pe zgură şi va fi un meci greu. Eu o consider una dintre cele mai bune jucătoare din lume la momentul actual. E foarte consistentă, poate juca foarte agresiv, de asemenea, e şi foarte defensivă când e nevoie.





E una dintre cele mai complete jucătoare, ştie să facă orice pe teren. Dacă eu reuşesc să joc la cel mai înalt nivel şi ea la fel, va fi un spectacol frumos pentru public.





E o nucă tare. Am avut lupte grele în trecut. Şi chiar dacă am câştigat, a fost foarte greu. Uneori, am jucat şi trei seturi. Eu îi ştiu jocul, ea îl ştie pe al meu“, a spus Suarez Navarro.