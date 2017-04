FOTO Mesajul emoţionant de Paşte al lui Mihăiţă Neşu. Schimbare radicală de înfăţişare a fostului fotbalist

“Cu ocazia Învierii Domnului nostru, Iisus Hristos, pe lângă bucuria ce ne o aduce an de an această Sărbătoare, trebuie să luăm aminte şi la dragoste dusă până la sacrificiu a Mântuitorului pentru noi. E minunat când facem şi noi la fel, oferind din dragostea noastră, din timpul nostru, fiecare ce are de folos, să fim sprijin şi ajutor celor în nevoie.

Pentru mine, şi asta înseamnă Sfintele Paşti. O aducere aminte! Să fim mai buni şi să ne luptăm zilnic să devenim mai buni. Vă doresc, tuturor, Sărbători cu bucurie şi sănătate maximă! Vă mulţumim, pentru ajutorul vostru zilnic”, a transmis Mihai Neşu într-un mesaj postat pe pagina personlă de facebook.