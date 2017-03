De ce s-a călugărit fotbalistul Eduard Bandi şi cum a ajuns unul dintre cei mai apreciaţi monahi de pe Muntele Athos

Bandi s-a apucat de fotbal la vârsta de 14 ani, la Minerul Motru, după doar şase luni fiind luat la Şcoala de Fotbal „Nicolae Dobrin”, unde s-a pregătit timp de trei ani. În scurta sa carieră a evoluat în Divizia B, la Tractorul Braşov, în Divizia A, la Rapid Bucureşti, unde îşi făcuse deja un nume, şi în Republica Moldova, la Sheriff Tiraspol. În paralel, a fost selecţionat şi la naţionala de tineret a României, ajungând chiar în atenţia selecţionerului de atunci al primei reprezentative, Anghel Iordănescu.

În 2003 a decis însă să se călugărească. O decizie surprinzătoare, Eduard Bandi neanunţându-şi la vremea respectivă nici măcar familia. După aproximativ un an petrecut la Mănăstirea Gura Motrului, în judeţul Mehedinţi, fotbalistul originar din judeţul Gorj a ajuns la Mănăstirea Putna, unde s-a integrat perfect, fiind mâna dreaptă a stareţului Melchisedec Velnic. „E un om de mare nădejde, credincios şi cu frică de Dumnezeu. Este venit la noi la mănăstire din 2004, şi de câţiva ani este şoferul meu. Vă daţi seama că nu puteam să dau o astfel de misiune decât unui om în care am mare încredere. La noi la mănăstire nu este nici televizor şi nici radio. E un singur televizor în locul unde mai sunt cazaţi cei care vin din exterior, însă călugării nu au acces la el”, mărturisea stareţul în Monitorul de Suceava, acum opt ani.

Eduard Bandi, devenit Părintele Pahomie, a hotărât acum câţiva ani să plece la Muntele Athos, unde a ajuns unul dintre cei mai bine văzuţi călugări români. Philippe Magdalinis, care în prezent evoluează pentru Rapid, a fost aproape să joace pentru o echipă grecească de liga a treia, din Salonic. “Vorbeam cu cei de acolo, m-au întrebat de unde sunt. Le-am spus că din România. Atunci mi-au spus că este şi la muntele Athos un călugăr român, care a jucat fotbal. Iniţial am crezut că este o glumă. Dar apoi mi-au zis că este vorba despre Edi Bandi. Am rămas uimit. E adevărat, nu am vorbit cu el, însă mi-au spus cei de acolo câteva detalii. Ştiu că nu a jucat foarte mult la Rapid, însă mi s-a părut o lucrare a destinului”, a mărturisit Philippe pentru 1923.ro.