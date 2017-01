Corespondenţă de la Melbourne. Cum explică Simona Halep eliminarea de la Australian Open şi ce probleme acuză

Vizibil afectată de insucces, Halep a recunoscut că adversara sa a fost mai bună, dar a explicat că o accidentare i-a creat mari probleme.

"De la Shenzhen încoace m-a durut genunchiul stâng în fiecare zi. Am probleme destul de mari, nu e vorba de operaţie, dar probabil trebuie să iau o pauză. O să fac un RMN să văd care este exact situaţia S-ar putea să nu mai joc o perioadă

Am intrat pe teren încrezătoare şi chiar dacă ştiam că nu sunt 100 % aptă am încercat să dau totul. Am rezistat cam 40 de minute. De la 4-3 în primul set am simţit dureri mari. În ultimele zile am luat mereu inflamatoare.

E prima dată când dau vina pe o accidentare. Pe de altă parte, adversara a jucat foarte bine, a fost agresivă. Am simţit de la început că este foarte tare. Cred că a meritat din plin victoria.

Sunt frustrată pentru că am muncit faoret mult. M-am antrenat enorm, n-am avut nicio problemă în timpul pregătirii, iar acum am pierdut din start. Acesta este însă sportul, nu trebuie să dezarmez. de acum nu o să mă mai gândesc să câştig un Grand Slem, voi merge să joc şi atât.

Sezonul nu e compromis. Mai sunt 10 luni de jucat. Eu ştiu cum m-am pregătit şi rezultatele se vor vedea. Acum aşa a fost să fie. Când nu eşti la capacitate maximă se poate întâmpla asta.

Darren e şi el supărat, dezamăgit, dar ştie că am probleme. Nu voi schimba nimic, pentru că, repet, chiar m-am pregătit foarte bine. De aceea am şi venit în Australia devreme, ca să facem totul ca la carte"

Adevărul la Australian Open 2017 - proiect susţinut de Aqua Carpatica