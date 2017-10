Azi au loc alegeri pentru şefia LPF: programe subţiri, luptă anostă

E greu de crezut că Gino va putea fi răsturnat de un om care e destul de puţin cunoscut în lumea fotbalului, mai ales că Iorgulescu a primit deja declarativ susţinerea unor cluburi precum CFR Cluj au FCSB.

Ca preşedinte al Ligii, Gino Iorgulescu a fost un personaj absent. El însuşi recunoaşte că marile realizări ale mandatului său au fost obţinerea contractului de drepturi TV şi schimbarea organizării campioantului, decizii care au fost luate la în primii ani de „domnie“. A urmat apoi o lungă perioadă de „somnolenţă“, în care şeful LPF s-a remarcat doar prin conflictul cu cei din Federaţie şi prin insistenţa cu care l-a propus la echipa naţională pe bunul său prieten Cosmin Olăroiu.

Ce îşi propune Gino pentru următorii ani? Nu mare lucru. „Mi-am propus ca în acest nou mandat, dacă îl voi obţine, să aibă şi Liga un membru în Comisia Centrală a Arbitrilor, să participe la delegări, să aibă un cuvânt de spus acolo. campionate mari, şi aş da exemple aici doar Anglia şi Spania. În plus, vreau să consult cluburile pentru introducerea sistemului de arbitraj video“, a spus Gino pentru News.ro. Plus, bineînţeles, un nou contract de drepturi TV.

Sorin Drăgoi, contracandidatul lui Gino, are şi el un program destul de subţire. El vrea management performant şi transparenţă totală, iar printre „atuurile“ sale ar fi şi prietenia cu fostul său coleg de facultate Liviu Dragnea.

Sorin Drăgoi