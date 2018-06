Alergarea după crepuscul, în beznă: Când unii se pregătesc de culcare alţii se echipează şi ies afară să alerge

Chiar dacă seara se atinge vârful din punct de vedere fizic, nu acelaşi lucru se poate spune şi despre cum ne simţim mental la crepuscul după ore întregi petrecute la muncă sau făcând alte activităţi. Deci, alergatul seara sau noaptea începe iniţial, pentru cei mai mulţi, prin învingerea psihicului obosit pe care îl avem la finalul zilei, care spune, aproape ordonând, că mai indicat ar fi o pauză, chiar dacă fizic am putea fi capabili de cele mai bune performanţe.





Psihicul poate fi însă păcălit, iar dacă nu poate fi minţit, atunci trebuie convins. De ce e bine să alergi seara?





•RAPIDITATE: Când alergi seara sau pe întuneric, obiectele şi umbrele lor te fac să reacţionezi diferit faţă de zi, vezi doar obiectele relativ apropiate de tine şi asta face ca tot ce în jurul tău să pară că se mişcă mai repede decât normal şi astfel poţi fi păcălit să alergi şi tu cu un ritm mai rapid. În plus, organismul este la finalul zilei mai flexibil şi mai bine energizat decât dimineaţa, chiar dacă e puţin mai obosit decât la începutul zilei. Viteza va fi şi mai mare dacă sunteţi în timpul unei curse desfăşurate noaptea!





•TIMP: Nu trebuie să te forţezi să te trezeşti cu noaptea-n cap pentru a avea timp şi de alergare, şi de duş, şi pentru a ajunge şi la ora care trebuie la muncă.





•ODIHNĂ: Alergatul de seară sau de noapte te poate ajuta să dormi mai bine, atât din cauza efortului şi al oboselii de după dar şi pentru că are un efect de reducere al anxietăţii, de calmare. Chiar dacă de obicei după un efort intens somnul vine mai greu, odată ce aţi adormit calitatea lui este foarte bună. În plus, se elimină o parte din nervii şi stresul acumulate pe parcursul zilei.





Bineînţeles că au fost făcute şi teste şi analize medicale pentru a se vedea cum reacţionează organismul la alergările de seară sau de noapte faţă de cele din timpul zilei sau cele petrecute dimineaţa. În urma unora realizate la Universitatea Chicago, s-a fugit pe benzi de alergare atât dimineaţa cât şi în timpul zilei sau la crepuscul, s-a văzut că metabolismul se adaptează mai bine alergatului făcut seara sau noaptea pentru că procentajul în organism de cortizol sau de alte produse rezultate în urma stresului şi nivelul glucozei sunt mult mai mici în aceste perioade. O explicaţie în plus la un răspuns favorabil al alergării la ore târzii o aduce şi ritmul circadian, ciclul de aproximativ 24 de ore al proceselor biochimice, fiziologice şi comportamentale. Ciclul de veghe şi somn al fiecăruia este strâns legat de temperatura corpului, cu cât e mai mare cu atât suntem mai activi, iar când scade, starea de somnolenţă apare. Este şi cazul dimineţilor când temperatura corpului este cea mai scăzută, pe când ea creşte în partea a doua a zilei. În plus, şi plămânii funcţionează mai bine spre seară, cu aproape 6% dacă este să ne luăm după studiile făcute de Centrul Medical Evreiesc din New York.





Atenţie! Când alergaţi seara sau noaptea, siguranţa este cea mai importantă, mai importantă chiar şi decât antrenamentul în sine. Trebuie să alegeţi un traseu simplu, pe care îl cunoaşteţi şi faceţi tot posibilul să fiţi vizibil. Folosiţi, dacă este cazul, vestă reflectorizantă, frontală şi/sau o lumină roşie intermitentă pe spate. În plus, pentru a fi conştienţi la ce se întâmplă în jurul vostru, pentru a fi mai vigilenţi, încercaţi să lăsaţi căştile pentru ascultat muzică acasă sau cel puţin nu le folosiţi cât timp alergaţi. Căutaţi grupuri de alergători, iar dacă sunteţi singur nu ar strica să spuneţi cuiva înainte pe unde o să fugiţi sau să folosiţi o aplicaţie de urmărire în timp real.





Pe 8 iunie în Parcul Herăstrău se va da startul singurei competiţii de alergare pe timp de seara-5K BETANO Night Run. Evenimentul este organizat de BETANO, operator european de pariuri sportive şi cazinou online, în colaborare cu Bucharest RUNNING CLUB, organizatorul celor mai mari competiţii de alergare stradală din România. Traseul de 5km include porţiuni de alergare stradală cu trafic limitat şi porţiuni prin parcul Herăstrău. Participarea la 5K BETANO Night Run se poate face completând formularul de înscriere disponibil pe site-ul https://www.betanonightrun.ro/inregistrare.html.