A regizat filmul preferat al lui Ceauşescu, iar astăzi îi jigneşte pe tinerii din Piaţa Victoriei: „La ce «rezistaţi», mă? Lichele obediente ale lu' Mălai-Vodă!“

Este vorba despre Constantin Vaeni, născut la 13 mai 1942 şi realizator al unor filme precum „Zidul“ (1975) şi „Buzduganul cu trei peceţi“ (1977), ultimul fiind filmul istoric favorit al lui Nicolae Ceauşescu.

Iată o selecţie a câtorva dintre postările sale din ultimele zile, referitoare la protestele din Piaţa Victoriei

.. la ce "rezistati", ma ?!..

Parafrazez cu tristete o replica celebra, rostita de catre unul dintre marii eroi si martiri din Istoria roamanilor.. Horea. In decembrie '89 romanii nu au iesit in strada, nu au facut o Revolutie, nu au schimbat un regim, platind si cu vieti omenesti,.. "pentru jucarii" ! .. la ce "rezistati", ma ?!.. - si mai folositi si drapelul national !.. Chiar nu vi se face rusine ?!..

Bravo, mai !.. prosti nu s-ar zice ca sunteti, da' lichele obediente ale lu' "malai-voda" din varful dealului.. cat cuprinde !.. Adica ati venit, unii chiar si din provincie, sarind in bocanci si in vagoane,.. la "convocarea" caporalilor vostri sub acoperire,.. ati venit si cu trenurile, plimbandu-va pe gratis,.. moca - cum va place voua sa ziceti - ca sa "protestati" la surogatul ala de Cenaclu.. ala din Piata Victoriei, impotriva Guvernului si a programului de guvernare.. "din cauza" caruia puteti voi azi sa va plimbati gratis cu trenul !.. Hai,.. bagati mare : "Jos Guvernul", ca doar n-ati batut degeaba caile ferate ale "statului de drept".. moca !

Tot felul de persoane din "lume buna" preziceau ca discursul, din Parlament, al lui Johannis "v-a zgudui" Romania .. ca un "cutremur".. Care va simtiti zguduiti ?!..- intreb fiindca pe la unele televiziuni, la unele radiouri - depinde in ce taximetru te afli.. si pe "net".. zguduiala e in toi, e un adevarat vacarm ..- latra cainii,.. cotcodacesc gainile, .. pisicile miauna,.. gastele gagaie, ratele macane..Adevarul e ca m-am uitat si eu la Johannis, .. stand la adapost in cantul usii, ca nu cumva sa-mi cada ceva de prin casa in cap,.. da' dupa ce omu' si-a incheiat mini-recitalul, cu monologul ala malaiet,.. de "stend-up comedy" in Parlament, presarat cu glumite de gradinite,.. mi-am zis : .. nu, mai bine, imi puneam eu un DVD cu Benny Hill ?.. sau cu Mr. Bean ?.. Nu de alta, da'.. chestia cu umorul la nemti e.. fereasca Dumnezeu !..Asa ceva !..

„Buzduganul cu trei peceţi“

„Buzduganul cu trei peceţi” este o producţie care s-a filmat la solicitarea autorităţilor comuniste, care doreau o peliculă cu mai multă „conştiinţă de clasă", care să pună mai puţin accentul pe acţiune şi lupte şi mai mult pe „gândirea" eroului. Filmul este unul de idei, de fapt, colaj de discursuri, după cum considera Tudor Caranfil.

Însuşi interpretul rolului principal, Victor Rebengiuc, spunea într-un interviu acordat în 2011 revistei Film Menu: „A fost un film realizat la comandă. Sau poate că scenaristul şi regizorul au vrut să-i facă un cadou lui Ceauşescu şi să-l prezinte şi pe omul politic Mihai Viteazul, nu numai militarul, precum în varianta lui Sergiu Nicolaescu. Doreau să-l prezinte pe omul politic care conduce destinele unei părţi din Europa".