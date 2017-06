Tensiuni în PSD: „Nu voi vota noul guvern, cu Mihai Tudose în frunte. Punct. Nu suntem bătaia de joc a nimănui“

„Am spus că, după moţiune, conducerea PSD va avea zile grele cu mine. ...Le recomand să le scurteze. Pentru că azi e prima: NU voi vota noul guvern, cu Mihai Tudose în frunte! Ar fi ÎMPOTRIVA tuturor lucrurilor în care cred. Nici eu, nici cei care ne-au votat NU suntem bătaia de joc a NIMĂNUI! Este LAMENTABIL ce s-a întâmplat azi... ", a scris LIviu Pleşoianu pe Facebook, apoi a adăugat: "P.S. Voi reveni cu un comentariu pe larg. Între timp, #INSIST ca nimeni din partid să nu încerce să mă convingă, pe NICIO cale. NU voi vota un guvern PSD-ALDE cu Mihai Tudose premier. Punct“.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, şi-a exprimat convingerea luni, la Parlament, că Mihai Tudose nu are „dublă comandă“, în condiţiile în care au existat discuţii în Comitetul Executiv Naţional pe această temă.

Mihai Tudose FOTO Inquam / Octav Ganea

„A fost întrebat de Codrin Ştefănescu, cred. Răspunsul a fost categoric nu. Am văzut şi despre mine în ultima perioadă că am fost racolat în rândurile Securităţii de generalul Coldea, în tinereţea mea. Probabil că cei de la CNSAS mi-au ascuns dosarul”, a spus liderul PSD, întrebat dacă Mihai Tudose are dublă comandă.

Şi europarlamentarul ALDE Norica Nicolai a declarat, luni, că în şedinţa Biroului Politic Central al partidului a votat împotriva propunerii de premier a lui Mihai Tudose, rezervele sale fiind generate de „o analiză atentă“ a activităţii sale.