Dăncilă, despre discuţia cu Iohannis: I-am spus că e îngrijorător că se poate face dosar inclusiv unui prim-ministru

Principalele declaraţii ale prim-ministrului Viorica Dăncilă:

Despre întâlnirea cu Iohannis

Este corect. Am avut o întâlnire cu dumnealui. Am discutat despre Centenar, despre preşedinţia UE. Acestea au fost discuţiile principale. Domnul preşedinte m-a întrebat cum văd lucrurile. Nu a făcut referire la nimic (n.r-.despre justiţie şi DNA). Este corect, am avut o întâlnire cu dl preşedinte, am discutat despre probleme importante pentru România, despre Centenar, despre un proiect comun de ţară pentru Centenar pentru anul acesta, despre preşedinţia Consiliului UE. Dl preşedinte m-a întrebat ce părere am despre ceea ce se întâmplă acum, cum văd lucrurile. M-a întrebat în general, nu a făcut referire la nimic punctual. Am spus că ceea ce am văzut în spaţiul public pentru mine este îngrijorător, aceasta din punct de vedere al simplului cetăţean, dar din punct de vedere a funcţiei pe care o ocup, cea de prim-ministru, a trebuit să iau măsurile necesare, şi anume chemarea ministrului Justiţiei în ţară, o discuţie cu ministrul Justiţiei şi să cer ca dl ministru să ia în calcul tot ce a apărut în spaţiul public şi să vină cu o situaţie clară în faţa cetăţenilor şi, bineînţeles, în faţa Parlamentului

Ieşirea în conferinţa de presă a domnului Toader a fost după plecarea mea de la Cotroceni. I-am mai spus domnului preşedinte că este îngrijorător ceea ce se întâmplă în această perioadă, mai ales că am văzut că se poate face dosar inclusiv unui prim-ministru şi i-am împărtăşit aceste îngrjorări preşedintelui. Aceasta a fost singura discuţie legată de justiţie, în rest discuţia s-a concentrat pe cele două puncte.

Nu putem ca aceste lucruri să treneze în a nu avea un punct de vedere juridic pe aceste aspecte. Aceste lucruri duc la lipsa de încredere în justiţie. Trebuie să avem în vedere că o persoană nu e o instituţie. Lămurirea ar fi benefică pentru DNA, dar şi pentru cetăţeni.

Despre întâlnirea cu Tudorel Toader

Imediat ce aceste lucruri au apărut, l-am sunat pe domnul ministru. I-am cerut ca din punct de vedere juridic să facă toate demersurile pentru aflarea adevărului. Acest lucru e treaba ministrului Justiţiei.

Despre problemele privind salariile celor din învăţământ

Ca rezultat al trecerii contribuţiilor au existat probleme pe care le-am identificat şi am încercat să dăm un răspuns pentru ca nicio categorie să fie afectată. Eu am încercat să repar din aceste probleme. Am dat mai multe ordonanţe de urgenţă. Avem acum o creştere economică de 7%. Ne-a bucurat foarte mult. Nu vreau să am o atitudine critică. Vreau să reglez.

La toate proiectele din programul de guvernare am dat deadline-uri. Am spus că vin şi cu lucruri bune şi cu lucruri rele. În 2017 s-au pus 14,7% din măsurile aflate în programul de guvernarea.

De ce au loc scăderi de salarii

Legea salarizării are la bază principii importante. La muncă egală, plată egală. Acest principiu e european şi unul de justiţie socială. Noi am susţinut mereu sănătatea şi educaţia. Un alt principiu susţinut era diminuarea decalajelor între cel mai mic salariu şi cel mai mare salariu. De asemenea, noi avem creşterea salariului minim Au fot anumite categorii cărora li s-a făcut o nedreptate. Prin ordonanţe am încercat să îndreptăm nedreptăţile care au apărut pe măsura aplicării Legii salarizării şi trecerii contribuţiilor.

Despre formularul 600

Căutăm soluţii pentru formularul 600 până pe 25 martie când are loc prima plată. În viitor va fi un singur formular şi o singură plată. Această plată ar urma să fie în al doilea semestru când deja sunt venituri estimative. Vom veni cu o soluţie care să se plieze pe realitate.

Despre jignirile la adresa sa

Da, m-au afectat jignirile. M-au afectat că au fost spuse multe neadevăruri. Dar în acelaşi timp m-am ambiţionat. Este o ambiţie personală, o datorie faţă de cei care m-au susţinut să fiu prim-ministru.

Despre întâlnirea cu ambasadorul SUA la Bucureşti

A fost o abordare punctuală în a apăra interesele României. A fost o întâlnire foarte bună, i-am explicat lucrurile pe care le vrem noi. Dumnealui mi-a răspuns la fiecare punct ridicat. Despre legile justiţiei nu am discutat. A fost o abordare scurtă despre justiţie. I-am spus că sunt îngrijorată de ceea ce a ieşit în spaţiul public.

Eu împărtăşesc punctul de vedere al preşedintelui SUA. Am văzut postarea lui Donald Trump de pe 10 februarie în care spune că sunt oameni nevinovaţi care pot fi judecaţi şi acuzaţi. Şi că acest lucru poate ruina vieţi şi cine poate da înapoi o viaţă distrusă. Acest lucru trebuie (n.r. - respectat) şi la noi. Să avem încredere în justiţie, dar să nu ne încadrăm în ceea ce a spus domnul Trump.

Despre poziţia referitoare la relaţiile cu Bruxelles-ul şi Washington-ul

Cum poate un europarlamentar să îndepărteze România de Europa. Noi suntem primul Guvern care are un vicepremier care se ocupă de parteneriate strategice.

Durata mandatului său

Până în 2020. Voi face tot ce depinde de mine şi voi încerca să am o atitudine constructivă. Să fiu omul pe care şi-l doreşte coaliţia PSD-ALDE.