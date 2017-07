PNL, îngropat în datorii de foşti membri de partid. Cum vor liberalii să-şi achite sumele restante

PNL a reuşit în aproape un an să reducă valoarea datoriilor de la 6 milioane euro la 4,5 milioane euro, însă drumul până la achitarea lor e destul de lung. Printre sumele cu multe cu zerouri datorate diferitor firme pentru materialele din campaniile electorale sunt două şi către foşti membri, unul fiind chiar un lider important al partidului în trecut.În primul rând, PNL mai are de achitat în jur de un milion de euro pentru o firmă a lui Mihai Volintiru, fost lider al organizaţiei PNL Dâmboviţa, trecut la ALDE după plecarea lui Tăriceanu din formaţiunea liberală, potrivit unor surse politice. Firmei lui Volintiru i-a fost achitată deja o sumă similară. Fostul ministru Relu Fenechiu este al doilea politician la care partidul are datorii, acestea fiind de aproape 450.000 de lei, 150.000 de lei fiind doar penalităţi. Suma este pentru materialele electorale din 2009.

Pentru achitarea acestor datorii, conducerea PNL încearcă să strângă cureaua cheltuielilor şi să pună la punct un sistem de cotizaţii cât mai eficient. O variantă de lucru este ca fiecare organizaţie să dea aproximativ 10.000 de lei în cazul în care au preşedinte de Consiliu Judeţean, numeroşi primari şi consilieri locali, fie o sumă de 7.000 de lei în cazul în care este o organizaţie judeţeană mai slabă ca rezultate electorale, neavând un număr considerabil de aleşi locali. O altă ideea vehiculată, dar care nu a prins la liberali a fost posibilitatea ca fiecare membru din Parlament sau ales local să dea spre partid o sumă care să reprezinte indemnizaţia pe o lună a acestuia. A picat.

Renunţare la sediul din Aviatorilor

În schimb, liberalii au renunţat la sediul din Bulevardul Aviatorilor, adică sediul vechiului PNL, păstrând doar pe cele din Aleea Modrogan 1 şi Aleea Modrogan 22, adică ale fostului PDL. Deja a fost înaintată cererea către RAAPS privind renunţarea, liberalii luând la începutul săptămânii ultimele lucruri din această clădire.

Nu în ultimul rând, la ultima şedinţă a Biroului Executiv, conducerea PNL a stabilit ca datoria de 65.000 de euro pe care o au la PPE să fie achitată integral de europarlamentarii liberali, opt la număr în prezent, după ce Renate Weber şi Norica Nicolai au preferat să rămână la ALDE.