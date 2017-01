Daniel Constantin, întrebat de ce atacă Avocatul Poporului la CCR Legea 90 după 16 ani: Probabil nu a ştiut nimeni de ea

"Eu, din ce am înţeles, Avocatul Poporului a spus «domnule, o pedeapsă pe care o aplică o instanţă judecătorească nu poate fi aplicată pe viaţă»", a spus Daniel Constantin.

Întrebat de ce vine totuşi această sesizare după aproape 16 ani de când legea a intrat în vigoare, vicepremierul a spus că problema respectivă este "o chestiune de formă".

"Probabil nu a ştiut nimeni, că nu am avut o astfel de situaţie. Nu poţi printr-o lege să pedepseşti pe cineva care are o pedeapsă de un an, doi, trei sau cu măsuri suplimentare, să îl pedepseşti pe viaţă. Probabil că din acest punct de vedere Avocatul Poporului a spus că reglăm Constituţia sau legea respectivă, să o punem de acord cu Constituţia, să aibă această pedeapsă pe perioada exercitării pedepsei respective", a explicat Daniel Constantin.

El nu a vrut să comenteze dacă, în eventualitatea unei decizii de neconstituţionalitate asupra Legii 90, Liviu Dragnea va deveni premier, afirmând că şeful PSD ar fi trebuit să fie premier încă de după alegerile din 11 decembrie.