Dacian Cioloş, alături de Rebengiuc: Din Platforma România 100 se va desprinde un partid politic. Ne prezentăm la următoarele alegeri cu o ofertă politică

„Platforma România 100 a pronit ca un grup aşa-zis tehnocrat. Am avut surpriza să vedem că în câteva săptămâni, fără să facem promisiuni, zeci de mii de oameni - peste 30.000 - s-au alăturat platformei. De aici a pornit totul. Am înţeles că e nevoie şi de o implicare politică. Nu ne-am ferit de lucrul acesta, însă n-am vrut să punem carul înaintea boilor. Vreau să fiu foarte clar: din Platforma România 100 se va desprinde un partid politic, fără nicio îndoială. Noi, cei care am fondat România 100 suntem hotărâţi să facem lucrul acesta. Aş spune chiar că e un proces natural. Cred că este necesar să arărtăm oamenilor nu doar o viziune şi o ideologie, e nevoie să arărtăm ce înseamnă, în ce se traduce ideologia, în ce se traduc acele valori, principii, etică, morală care pot să contureze la un moment dat şi ideologia”, a anunţat Dacian Cioloş la o întâlnire cu membrii Platformei România 100.

Fostul premier a spus că viitoarea formaţiune politică nu va acţiona împotriva partidelor cu care împărtăşeşte aceleaşi valori, ci va fi deschisă colaborării.

”Există un risc ca acest proiect să ducă la fărâmiţarea opoziţiei care şi aşa, cât o fi ea de puternică, e împărţită pe mai multe bucăţi (…) Mie mi se pare cumva ca o responsabilitate pe care n-am cum decât să o asum ca din această platformă să se desprindă şi un partid politic, care nu va acţiona împotriva celor cu care împărtăşim valorim idei şi principii comune, cu care avem acelaşi ADN şi că vom fi deschişi celor cu care putem lucra. Nu avem de gând să ne batem cu cei alături de care trebuie să acţionăm în perioada următoare. Ne dorim să lucrăm împreună cu cei care nu doar declară, dar şi dovedesc că împărtăşesc aceleaşi valori şi principii”, a mai spus Cioloş.

”Vom fi gata să ne prezentăm la următoarele alegeri cu o ofertă politică, indiferent când vor avea ele loc”, a promis t fostul premier.

Rebengiuc, către Cioloş: Sunt sătul de comunism, durează de prea mult timp, vreau o ţară normală

Actorul Victor Rebengiuc a spus duminică, la întâlnirea cu membrii Platformei România 100, că este nevoie de un partid nou care să fie format din oameni care-şi doresc cinste şi adevăr, explicând că el este unul dintre cei care a prins instalarea comunismului în ţară şi de care este sătul pentru că durează de mult.

”E nevoie de dumneavoastră, e nevoie de un partid care să fie format din oameni care-şi doresc cinste, îşi doresc adevăr, îşi doresc o politică normală în ţara asta. Eu mi-o doresc de foarte multă vreme, sunt unul dintre cei care au asistat la începerea comunismului în această ţară. Sunt sătul de comunism, credeţi-mă, durează de mult şi cred că în puterea dumneavoastră stă faptul de a putea scăpa de acest comunism”, a arătat Victor Rebengiuc.

El a spus că nu are concepţii politice, ci îşi doreşte doar o ţară în care să trăiască normal.

”Nu sunt un agitator politic şi nu am concepţii politice. Eu am nevoie de o ţară normală, am nevoie să mă simt bine, să ştiu că sunt bine reprezentat în Justiţie, că sunt bine reprezentat în viaţă în general, nu cu şmecherii. În momentul de faţă observăm, comunismul e la el acasă, numai că e un comunism scăpat din laţ. Nu mai e o autoritate care să-I ţină strâns şi să-şi pitească agoniseala furată. În moemntul de faţă sunt deschişi, puţin le pasă. Cine este în Parlament? Ce calitate umană există în Parlament? Ce încredere pot să am eu, un om de aproape 85 de ani, într-un parlamentar care înjură o colegă. Ce încredere pot să am eu în băiatul acela?”, a mai explicat Rebengiuc.

”Sper foarte mult ca dumneavoastră toţi care v-aţi adunat aici să însemnaţi ceva pentru ţara asta şi să faceţi lucrul ăsta din toată inima. Vă urez mult, mult, mult succes”, a conchis actorul.