Dacian Cioloş: „Am confirmarea mai multor colaboratori pentru o implicare civică. Nu exclud implicarea în politică“. Ce spune despre discuţiile cu Grindeanu

Dacian Cioloş a afirmat că nu a intenţionat vreun moment ca, după încheierea mandatului la Palatul Victoria, să plece din ţară pentru o carieră profesională în străinătate. ”Am avut o şansă extraordinară de a-mi servi ţara şi voi încerca să valorific experienţa pe care am câştigat-o în acest an de guvernare în interesul public din România. Nu mi-am pus problema să părăsesc ţara şi intenţionez să găsesc modalitatea cea mai bună de a mă implica public pentru a-mi folosi experienţa câştigată, în măsura în care va exista şi susţinere pentru acest lucru. Am deja confirmarea mai multor colaboratori sau foşti colaboratori din Guvern că doresc să găsesc o modalitate de implicare civică pentru a ne valorifica experienţa din acest an de mandat”, a declarat premierul Cioloş.

Întrebat dacă este posibilă şi o intrare a sa în politică, Cioloş a răspuns: „Nu o exclud, dar nu am luat o decizie. Eu consider că, de la un astfel de nivel de responsabilitate, un prim-ministru face politică într-un anumit fel. Sigur, nu a fost politică partinică pentru că nu am fost înscris într-un partid politic, dar voi căuta să văd modalitatea cea mai eficientă de a-mi valorifica competenţele”.

De asemenea, Cioloş a precizat că este deschis la discuţii cu partidele care au susţinut în campanie principiile şi valorile înscrise în Platforma 100 în legătură cu modalităţile de colaborare viitoare. „Ei ştiu că eu sunt deschis să avem discuţii. În măsura în care eu voi primi invitaţii, nu o să le evit pentru că e util să avem o discuţie legată de modul în care au decurs lucrurile în acest an şi legate de modul în care vor decurge lucrurile şi în viitor. Mă gândesc la cele două partide (PNL şi USR - n. red.) care au susţinut platforma România 100 şi cred că un proiect politic, indiferent de ce natură, ar trebui să aibă la bază acele valori”, a mai spus Dacian Cioloş.

Actualul premier a anunţat că îl va aştepta miercuri seara pe noul premier, Sorin Grindeanu, la Palatul Victoria după ce noul cabinet va depune jurământul în faţa preşedintelui urmând ca cei doi să aibă o discuţie mai detaliată în cursul zilei de joi.

„Eu am avut mai multe discuţii telefonice în aceste zile cu domnul prim-ministru desemnat, inclusiv astăzi. Am înţeles că, după depunerea jurământului de la Cotroceni, va veni la Palatul Victoria şi intenţionează chiar să aibă o şedinţă de Guvern. O să-l aştept în seara asta când va veni la Guvern, însă am convenit să avem o discuţie mai aşezată în cursul zilei de mâine dat fiind că astăzi Guvernul intenţionează să organizeze deja această şedinţă”, a mai Cioloş.