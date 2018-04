Vlad Cosma, audiat la Parchetul General

Fostul deputat îi acuză pe procurori de săvârşirea infracţiunilor de compromitere a intereselor justiţiei, cercetare abuzivă, represiune nedreaptă, abuz în serviciu şi constituire de grup infracţional organizat.







La intrarea în sediul Parchetului General, Vlad Cosma a declarat că nu sunt elemente de noutate, însă a depus anterior foarte multe probe, pe care nu a reuşit să le discute cu procurorii.





Am depus foarte multe (c.n. probe) şi fiind foarte multe, nu am avut timp să le discutăm. Pe măsură ce avansăm şi le discutăm...Aş fi vrut să vă dau un răspuns la maniera că sunt dispus să merg la testul poligraf cu aceşti domni, dar ţinând cont de ceea ce am văzut şi de ceea ce am trăit, nu mai am încredere. Mă gândesc că poate exista şi acest moment, o confruntare. Dacă vor fi acuzaţi şi trimişi în judecată, va trebui să merg la instanţă să-mi susţin declaraţiile. Sunt pregătit şi mă aştept la acest lucru”, a spus Vlad Cosma, la sediul PG.

Cât despre sentinţa judecătorilor dată în dosarul familiei Cosma, fostul deputat s-a declarat: „Fericit, încrezător. Eram sigur că va fi o soluţie bună”.





