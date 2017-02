Un avocat interceptat de DNA discuta despre amnistie înainte de alegerile parlamentare: Va fi „băgată în 3 luni”

Un avocat suspendat în cadrul Baroului Bucureşti a fost trimis în judecată sub control judiciar de către procurorii DNA Constanţa pentru trafic de influenţă după ce ar fi pretins şi primit suma de 40 de mii de euro, lăsând să se înţeleagă că are influenţă asupra poliţiştilor care instrumentau o cauză penală.

Discuţia are loc pe 15 decembrie 2016, purtată la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie a României, potrivit publicaţiei www.info-sud-est.ro: „Stenograme DNA care arată că se ştia de amnistie înainte de parlamentare: „Imediat după, o să dea o amnistie. Îl băgăm acolo să aibă grijă de el, dar în 3 luni se dă o amnistie! Pentru toţi va fi!“



Investigator: Ce dracu să fac…

Dobre Tudorel: Am văzut că mi-ai dat ieri un mesaj să-ţi răspund. Spune-i omului în felul următor, aşa, deci, după, c-am avut d-astea, discuţii… În, imediat după (neinteligibil), o să dea o amnistie.

Investigator: Pentru el?

Dobre Tudorel: Pentru… pentru el?!? Pentru toţi va fi! Da? Deci în 3 luni de zile ăştia bagă!

(…)

Investigator: Oamenii ăia?

Dobre Tudorel: O să merg…

Investigator: Oamenii ăia?

Dobre Tudorel: O să merg şi eu când vin acolo să vorbesc cu ăsta de la birou, unde e el acolo (mimează semnul braţelor prinse în cătuşe)

Investigator: Dar…

Dobre Tudorel: Unde e el acolo să beneficieze de…

Investigator: Aveţi pe cineva?

Dobre Tudorel: … condiţii mai bune!

Investigator: Păi, dacă nici dumneavoastră n-aveţi… las-o în p*** că nu mai are nimeni…

Dobre Tudorel: Cum? Păi, nu, nu, păi nu. Îl băgăm acolo să fie… să aibă grijă de el. Să-l… Dar în 3 luni se dă o amnistie!”

Discuţiile despre amnistie au început în ianuarie

În 18 ianuarie 2017, după izbucnirea scandalului referitor la ordonanţele amnistiei şi graţierii, ministrul Justiţiei Florin Iordache declara că „Ministerul a elaborat două acte normative în dezbatere publică, au fost finalizate şi trimise spre consultare CSM: vizează graţierea, şi nu amnistia, nu vizează fapte de corupţie”, potrivit Digi24.



Însă, din stenograme reiese că, încă din luna decembrie a anului trecut, prim-vicepreşedintele UCCBR ştia că „în trei luni se dă o amnistie”.



DNA susţine că, în anul 2013, Tudorel Dobre a primit 40.000 de euro de la un martor în cauză iar în schimbul sumei, Dobre „a lăsat să se creadă că are influenţă asupra lucrătorilor de poliţie şi a promis că îi va determina pe poliţişti să procedeze într-o manieră care să conducă la soluţii favorabile faţă de cele două inclupaţi”, conform comunicatului de presă trimis de DNA.