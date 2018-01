Radu Mazăre, greu de extrădat din Madagascar

Obţinerea azilului politic în Madagascar este greu de obţinut.Legislaţia Republicii Madagascar nu reglementează în niciun fel noţiunea de azil şi nici măcar statutul de refugiat. O arată cel mai recent raport privind respectarea drepturilor omului întocmit de Departamentul American de Stat. Aşa că este clar că cererea de azil politic pe care fostul primar spune că o va iniţia nu are nicio şansă de aprobare, potrivit Digi24.

„Legea nu prevede dispoziţii referitoare la acordarea de azil sau statut de refugiat, însă Guvernul acordă protecţie refugiaţilor. Autorităţile au cooperat cu ONU, dar şi cu alte organizaţii umanitare pentru a ajuta numărul destul de mic de refugiaţi care sunt în republică”, se arată în Raport Departamentul de Stat al SUA.

Cum poate obţine dreptul de a locui pe insulă

În schimb, pentru că are statut de investitor, Radu Mazăre are şanse mari să obţină dreptul de a locui permanent pe teritoriul statutului din Oceanul Indian, condiţiile fiind uşor de îndeplinit, în timp ce costurile nu depăşesc trei mii de dolari. Mai ales că Radu Mazăre are investiţii făcute în statul african.

Condiţii pentru a obţine cartea de rezidenţă

- obţinerea vizei tranformabile (investitor)

- documente de identitate

- cazier

- scrisoare de intenţie

- taxe: 3.000 dolari

(sursa: www.madagascar.ro)

Procedură de durată

În ceea ce priveşte extrădarea în România, dacă judecătorii vor accepta să îl dea în urmărire internaţională, procedurile ar putea fi de durată: ţara noastră nu are un acord de cooperare încheiat cu Madagascar, aşa că o astfel de cerere ar putea fi acceptată doar în baza unei înţelegeri punctuale.

Numai în această ipoteză, Radu Mazăre ar putea face traseul invers celui urmat la plecare, când a plecat cu avionul de pe aeroportul de lângă Bucureşti până la Paris. De acolo, a avut la dispoziţie curse directe până în Capitala Republicii Madagascar.





Nu s-a prezentat la poliţie





Fostul primar al Constanţei Radu Mazăre, în cazul căruia Poliţia s-a sesizat pentru că nu s-a prezentat, sâmbătă, la Poliţia Constanţa, în cadrul controlului judiciar, a plecat în Madagascar, unde face demersuri pentru a obţine azil politic.





Mazăre susţine, într-o scrisoare adresată "tuturor autorităţilor interesate din România", că a decis să ceară azil politic în Madagascar pentru că este "o ţintă politică a statului paralel", iar în România nu mai are "nicio şansă să beneficieze de o justiţie corectă, independentă, obiectivă şi imparţială". El mai spune că se va întoarce atunci când în ţară va exista "o justiţie reală".





Condamnarea cu suspendare, cu apel





În luna iulie a acestui an, Radu Mazăre a fost condamnat de Curtea de Apel Bucureşti la patru ani de închisoare cu suspendare în dosarul retrocedărilor ilegale de terenuri din Mamaia, dar decizia nu este definitivă. În acest dosar au fost judecaţi foşti angajaţi din Primărie sau foşti consilieri locali. Instanţa a decis achitarea a 26 de inculpaţi, ceilalţi primind pedepse cu suspendare.





În acest dosar, Radu Mazăre a fost trimis în judecată de DNA în 28 octombrie 2008, alături de 36 de persoane, între care foşti şi actuali funcţionari din Primăria Constanţa şi Oficiul de Cadastru, mandatari şi notari publici, pentru atribuirea nelegală a unor întinse suprafeţe de teren intravilan din municipiul Constanţa, Mamaia, plajă şi faleză. Prejudiciul în această cauză a fost estimat de DNA la aproximativ 114 milioane de euro.





Judecat în alte 3 dosare de corupţie





Radu Mazăre mai este judecat şi în alte dosare, acestea aflându-se pe rolul primei instanţei. Astfel, la instanţa supremă este judecat un dosar în care fostul primar al Constanţei este acuzat că a primit opt milioane de euro şi peste opt milioane de lei de la reprezentanţii unor firme pentru facilitarea emiterii unor documente şi pentru înlesnirea câştigării unei licitaţii sau încheierea unor contracte. În acest dosar, mai sunt judecaţi fostul deputat PSD Eduard Martin, asociat al SC Polaris M Holding SRL, şi mai mulţi funcţionari din Primăria Constanţa, precum şi omul de afaceri Sorin Strutinsky.





De asemenea, el este judecat tot la instanţa supremă, împreună cu fratele său, fostul senator Alexandru Mazăre şi omul de afaceri Avraham Morgenstern, în dosarul campusului social Henri Coandă din Constanţa. Potrivit rechizitoriului procurorilor, Radu Mazăre, în calitate de primar al municipiului Constanţa, a lansat, la începutul anului 2011, programul de construire a unor locuinţe modulare grupate în Campusul Social “Henri Coandă”, aprobat prin hotărâre a Consiliului Local Constanţa. În acest context, Avraham Morgenstern i-ar fi dat lui Radu Mazăre 175.000 de euro, pentru că acesta să-i faciliteze câştigarea licitaţiei pentru contractul de construire a campusului social, în valoare de 40.964.030 lei fără TVA (circa 10 milioane de euro). Anchetatorii susţin că din cei 175.000 de euro, 95.000 de euro au fost transferaţi în contul personal al lui Radu Mazăre şi 80.000 de euro în contul pus la dispoziţie de fratele acestuia, senatorul Alexandru Mazăre, ambele fiind deschise la o banca din Israel.





Radu Mazăre este judecat la Tribunalul Constanţa într-un alt dosar pentru abuz în serviciu, fiind acuzat de procurorii DNA că ar fi vândut terenuri din Mamaia la preţuri subevaluate, realizând astfel un prejudiciu de peste trei milioane de euro.