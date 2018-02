Analiză realizată de Nicolae Ţîbrigan*

„Aceasta pare să facă parte dintr-o migraţie mai largă de pe Facebook pe VK, răspândită la nivel mondial de către diverse grupări de extrema dreaptă, naţionaliste şi anti-occidentale“, se mai spune în analiză, ceea ce bineînţeles m-a determinat să pun întrebarea „Perit-au trolii pro-Kremlin de pe Facebook?“, parafrazându-l pe cunoscutul istoric român. Şi dacă da, de când au început să piară? De ce? Ce s-a întâmplat cu ei după imigrarea pe VK? etc. Acestea fiind doar câteva întrebări la care voi încerca să găsesc răspunsuri plauzibile.

Trolul favorit

Nu ştiu cum voi, dar eu mi-am găsit trolul preferat. E unul dintre mulţimea de anonimi exaltaţi de pe Facebook şi-şi spune Alexe Fedot (uneori şi Алексей Федотов). Despre el nu avem cum să cunoaştem prea multe, decât că ar avea reşedinţa în Moscova (ar mai vrea el) şi că foloseşte adresa alexe.fedot@yandex.ru pentru a se loga şi a-şi rostogoli minciunile, dezinformările şi memeurile caraghioase pe grupuri de discuţii.

Temele sale predilecte gravitează în jurul a câtorva „adevăruri alternative prefabricate“: statele europene sunt controlate de sionismul internaţional, al treilea război mondial e inevitabil, Rusia va fi invadată de „stăpânii lumii“, Putin nu face altceva decât să se apere, Rusia – stavilă împotriva expansionismului şi globalismului american etc.



Postarea lui Alexe Fedot pe grupul NU VREM SA LUPTAM IMPOTRIVA RUSILOR. Sursa: Facebook

Toată această logică simplistă şi caducă: „Imperiul răului“ (SUA) vs. „Rusia antimasonică“ (personificată prin Putin), precum şi limbajul agresiv, cu naraţiuni xenofobe şi antisemite l-au aruncat pe Fedot la coşul de gunoi al Facebook-ului. Pentru a evita numeroasele blocări primite din partea altor utilizatori, trolul nostru începuse să utilizeze „tehnica print screen-ului“. Mai exact, orice postare de-a sa raportată şi blocată de Facebook, era copiată în print screen şi urcată din nou sub formă de imagine, dar de data aceasta însoţită de link-uri către alte postări şi articole de pe Sputnik.md, RT, ActiveNews.ro, Nationalisti.ro etc.

Viziunea lui Alexe Fedot despre SUA (Barack Obama) şi Rusia (Putin). Sursa: Facebook

Dacă la început noua tactică a lui Fedot dădea roade, totul s-a sfârşit odată implementarea algoritmului pentru a combate fenomenul de hate speech pe Facebook. Practic, algoritmul depista cuvinte-cheie care „nu respectă standardele comunităţii“ Facebook, urmând mai apoi ca postarea/contul să fie blocat până la verificări ulterioare.

Noul algoritm i-a scos din pepeni pe trolii şi postacii pro-Kremlin din România, mai ales pe Alexe Fedot, care se tot plângea pe pagina sa că este blocat pentru folosirea unor termeni injurioşi la adresa evreilor.

Ce-a făcut Fedot? A „emigrat“ pe reţeaua VK sub acelaşi nume – Alexe Fedot. Chiar dacă aici are un număr mai mic de prieteni (circa 120) faţă de cei 1278 de pe Facebook, aici Fedot este liber să aducă injurii la adresa evreilor, masonilor şi „Noii Ordini Mondiale“ pentru că poate şi pentru că VK e un fel de „Est Sălbatic“ al platformelor de socializare. Problema e că postările sale au un impact insignifiant.

Aici Fedot se plânge ori de câte ori este raportat şi îşi „alimentează“ contul de Facebook cu diverse memeuri create de „prietenii de suferinţă“, sau chiar direct, de laboratoarele de propagandă ale Kremlinului.

VK – „viviera“ trolilor şi a gunoiului informaţional

„Revolta trolilor pro-Kremlin“ fusese anunţată în octombrie 2017 chiar pe site-ul de propagandă Sputnik.md, când tot mai mulţi utilizatori blocaţi pe Facebook puteau să refuleze liber pe VK orice tip de frustrări, unele sfidând chiar bunul simţ şi logica elementară. Totul în numele „libertăţii de exprimare“ şi împotriva „societăţii deschise“ (deşi mă îndoiesc ca aceştia să fi citit măcar o pagină din „Societatea deschisă şi duşmanii ei“ de Karl Popper).



Exemple de comentarii pe VK încurajate de promotorii dezinformărilor pro-Kremlin. Sursa: VK

Aceştia se plâng că Facebook s-ar afla sub controlul direct al CIA şi SRI, şi că singura soluţie ar consta în „migrarea în masă“ a tuturor utilizatorilor ce vor să „discute“ liber pe VK, fără a menţiona cât de puţin despre posibilul control al acestei reţele de către serviciile secrete ruseşti.

„Bine aţi venit pe strada noastră“, pare că spun omuleţii verzi ai lui Putin interesaţi să-i monitorizeze pe „rebelii“ români şi grupurile lor de discuţii de pe VK. Aceştia sunt atât de naivi, încât neglijează toate relatările controversate legate de această platformă de socializare: de la nerespectarea drepturilor de autor (filme, documentare şi muzică piratate), coordonarea unor atacuri cibernetice DDoS, şi până la oferirea unui control direct guvernului rus. Trecutul VK este tot atât de controversat ca şi povestea fondatorului Pavel Durov – omul FSB-ului.

Conform noului decret, Kremlinul interzice VK să divulge orice colaborare cu serviciile secrete, obligând platformele de socializare (Telegram, VK sau altele) să le ofere acces la distanţă. De asemenea, decretul interzice în cadrul acestor operaţiuni utilizarea de softuri şi programe care nu se află pe teritoriul Federaţiei Ruse.

Ceea ce trebuie să ştiţi e că atunci când vă faceţi un cont pe VK, vă expuneţi unor pericole inimaginabile. Toate datele dvs. personale vor fi stocate în servere accesibile direct silovicilor lui Putin. Şi atunci să nu vă plângeţi că vi s-au infectat calculatorul sau smartphone-ul.

Tactici ale Kremlinului

Ce-şi propun trolii pro-Kremlin, dospiţi în „viviera“ VK? Nimic altceva decât să-şi „încarce bateriile“ şi să-şi „alimenteze“ contul de FB recent deblocat cu conţinut dezinformator, conform rigorilor însuşite pe VK. Avantajul pentru troli e că noua platformă îi pune în legătură directă cu „mecanismele Kremlinului“, învăţând astfel direct de la sursă noi tehnici şi naraţiuni de propagandă. Tot de aici, unii din ei pot fi „recrutaţi“ online în vederea demarării unor campanii de sprijin, dezinformare sau propagandă în limba română pentru publicul din România şi/sau R. Moldova.

Nu putem momentan enunţa un număr aproximativ de utilizatori pe VK vorbitori de limbă română. Chiar dacă datele de pe Alexa sugerează că VK este cea mai accesată platformă de socializare din Rusia (depăşind Odnoklassniki), situându-se pe locul 14 mondial după trafic (din Top 500 site-uri) cu 460 milioane de conturi, algoritmii de calcul diferă, iar datele sunt irelevante în aceste condiţii.

În regiunea Mării Negre, VK a pierdut din clasamentele de popularitate mai ales în Ucraina (după interdicţia reţelelor sociale ruseşti ca parte a sancţiunilor economice), în R. Moldova şi Estonia, unde VK deţine locul 4, în România şi Letonia locul 5 şi locul 7 în Lituania. În Germania şi Statele Unite, VK e situat pe locurile 9 şi respectiv 96.

Utilizatorii din România ar reprezenta aproximativ 1.4% din total, ceea ce în cifre nominale ar fi echivalent cu 6,4 milioane de conturi – o cifră controversată în condiţiile în care la o simplă căutare pe VK nu poţi descoperi decât circa 2.500-3000 de conturi din România şi că mulţi dintre aceştia nu sunt vorbitori de limbă rusă. Mai mult, n-au cum să existe milioane de conturi din România pe VK în condiţiile în care acest site nu intră nici măcar în clasamentul top 50 cele mai vizitate site-uri ale internauţilor români.

În loc de concluzii...

Trolii pro-Kremlin din România şi aşa-numiţii „utilizatori convinşi“ (sau „idioţii utili“) nu dispar în urma blocărilor repetate de pe Facebook. Ei îşi clonează conturile pe reţele alternative, cum ar fi VK. Dacă aveţi un trol preferat care a devenit cam „inactiv“ în ultimul timp, nu disperaţi. Cel mai probabil că-l veţi găsi înfuriat pe VK. Aşa i-am descoperit şi pe Alexe Fedot, Beatrice Mcartney şi alţii. Nu cred că toţi aceştia s-au reunit într-un „centru al excelenţei“ în trolling şi nici că ni se pregăteşte o „vendetta“ specială din partea Kremlinului şi a trolilor supăraţi. Lucrurile stau mult mai simplu.

Îndemn la constituirea unui partid extremist în România. Sursa: VK

Dacă vom citi printre rânduri toate motivele din cauza cărora trolii şi convinşii au „migrat“ temporar pe VK, vom constata doar regrete şi indignări. „Revolta“ lor pare mai degrabă o autoizolare de la un „ocean“ (FB), cu resurse practic inepuizabile, la un „acvariu rusesc“ (VK) cu peştişori mici, dar care-ţi oferă posibilitatea să arunci undiţa de câte ori vrei sau să utilizezi şi dinamita. Rezultatul va fi unul sub orice aşteptări: până în 10 like-uri şi circa 100 de prieteni care oricum împărtăşesc aceleaşi idei. „Pe VKontakte am întâlnit oamenii care încă mai doresc să gândească cu capul din dotare şi care încă mai ţin ridicat drapelul BUNULUI SIMT şi al NORMALITĂŢII! CE POATE FI MAI MINUNAT?“, declara trolul Cristy Mc într-un material de propagandă de pe Sputnik. Să nu uităm că „normalitatea“ lor pe FB era să instige la ură, să distribuie memeuri xenofobe, antisemite şi chiar rasiste, sau să rostogolească materiale propagandistice. Acum pe VK au acest drept, dar şi-au pierdut fanii. Ce vor alege până la urmă?

Pentru fiecare din ei, conturile de FB au rămas un „Paradis“ din care au fost izgoniţi, dar asta nu înseamnă că nu se vor întoarce.

Nu de „conservarea“ lor pe VK ar trebuie să ne îngrijorăm, ci de capacitatea acestora de a se întoarce pe FB sub alte pseudonime cu noi materiale de propagandă pro-Kremlin şi dezinformări preluate direct „de la sursă“. De Deepfake ar trebui să ne îngrijorăm, nu de dispariţia trolilor pro-Kremlin. Urmează să vedem.

Până atunci aşteptaţi-i, criminalii în serie întotdeauna se întorc la locul faptei.

*Nicolae Ţîbrigan este licenţiat în Sociologie la Universitatea din Bucureşti, absolvent al masterului de Studii de securitate din cadrul Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti. În prezent este înscris la Şcoala doctorală de Sociologie. Începând cu 2013 devine asistent de cercetare la Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale „Ion I.C. Brătianu“ al Academiei Române.