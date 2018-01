Mihai Lucan, întrebat de unde avea cei 5.000 de euro găsiţi asupra lui la audieri: Am 70 de ani, am operat peste 75.000 de bolnavi

Întrebat de unde avea o sumă atât de mare, Lucan a răspuns: "Am 70 de ani, am operat peste 75.000 de bolnavi".

El a fost întrebat de jurnalişti şi despre suma de 5.000 de euro care i-ar fi căzut din buzunar la audieri, răspunzând că nu avea de ce să ţină banii în buzunar şi că îi avea într-un rucsac pe care l-a predat anchetatorilor.

"Păi de ce să ţin 5.000 de euro în buzunar? Îi aveam într-un rucsac pe care l-am dat anchetatorilor", a spus profesorul Mihai Lucan.

Chestionat de unde avea o sumă atât de mare, el a răspuns: "Am 70 de ani, am operat peste 75.000 de bolnavi, am o clinică privată".

Întrebat cum îşi explică faptul că îi sunt aduse atât de multe acuzaţii, Lucan a spus: "Asta este şi întrebarea mea".

Profesorul Lucan a vorbit, luni, şi despre noile acuzaţii, cele de tentativă de omor, aduse de procurorii DIICOT după ce ar fi secţionat intenţionat artera renală a unui pacient în timpul unui transplant, pentru a compromite un alt doctor.

"Să mă anunţaţi atunci când o să îl omor şi pe Papă. (...) La fiecare transplant tai câte o arteră renală, înseamnă că la fiecare transplant am făcut o tentativă de omor? Anchetatorii nu au experienţă în domeniu. (...) De ce trebuie toate să fie făcute de mine? Pentru că transplantul ăsta nu a fost făcut de mine", a declarat fostul şef al Institutului Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj.

El a spus că acel transplant la care se face referire nu a fost făcut de el, ci de medicul Mihai Suciu, cel care îi şi aduce acuzaţiile, şi că a fost primul transpalnt realizat de acesta. "S-a speriat, cred, în operaţie. O fi văzut ceva cu care nu era obişnuit. Era primul transplant pe care l-a făcut", a afirmat Mihai Lucan.

Procurorii au început urmărirea penală in rem pentru tentativă la infracţiunea de omor, după ce colegii l-au acuzat pe medicul Mihai Lucan că, în martie 2017, ar fi tăiat intenţionat artera renală a unui pacient, în timpul operaţiei, astfel încât să îl compromită pe medicul care coordona intervenţia, potrivit stirileprotv.ro.

"Am început să îmi pun întrebări. Au fost puţine transplanturi şi taman la mine a fost. Eu am sângerat în timpul operaţiei şi am vrut să ştiu mai multe. Familia mea a fost şocată. Eu, ca om terminal cu multe suferinţe, sunt mai antrenat: ori că fusese neglijenţă, ori că fusese criminală, dar totuşi, cum se poate ajunge aici?”, a declarat pacientul.

Medicii şi asistentele care erau în sală au spus că incidentul nu avea cum să se producă altfel, din moment ce rinichiul fusese verificat şi testat înainte să ajungă în mâna lui Lucan.

De asemenea, în rechizitoriu este menţionat: "Pentru a-l pune într-o situaţie dificilă pe medicul Suciu, cu care se afla într-o stare de vădită adversitate, pretextând că doreşte să participe, în mod direct, la operaţiunea ce presupunea pregătirea grefei renale, în pofida faptului că de o mare perioadă de timp nu mai făcuse acest lucru, Mihai Lucan a manipulat de o aşa manieră instrumentarul chirurgical, practicând o incizie asupra sinusului arterei renale, într-o zonă care nu era vizibilă, după care l-a pus la dispoziţia membrilor echipei de chirurgi condusă de către Suciu, părăsind la scurt timp sediul”.

În 21 decembrie, Mihai Lucan, fiul acestuia, directorul administrativ al Institutului Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj, Dan Emil Fofiu - Sânpătreanu şi directorul economic Sanda Rodica Baciu au fost reţinuţi pentru 24 de ore de către procurorii DIICOT, pentru delapidare şi constituirea unui grup infracţional organizat. În 22 decembrie, magistraţii Tribunalului Bucureşti au respins cererea procurorilor DIICOT de arestare preventivă a fostului şef al Institutului Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj şi a fiului acestuia, hotărând să fie plasaţi sub control judiciar.

Conform procurorilor, membrii grupului au prejudiciat Institutului Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca, inclusiv prin folosirea unui aparat utilizat în tratarea diferitelor forme de cancer prin crioterapie, aparat care a fost transferat la clinica privată fără acte, consumabilele necesare find achitate tot de institut. Astfel au fost trataţi 159 de pacienţi, findu-le percepute sume cuprinse între 3.000 şi 6.700 euro/intervenţie.

Zeci de plângeri privind decontări ilegale şi defavorizarea unor pacienţi de către medicul urolog Mihai Lucan au fost făcute de pacienţi, dar şi de medici de la Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca, a declarat fostul ministru al Sănătăţii Vlad Voiculescu, precizând că, după trimiterea Corpului de control la institutut, în cele şapte luni de mandat, "din fiecare plângere ieşea câte un dosar care era trimis organelor de control". Voiculescu mai spunea că medicii, colegi ai profesorului Mihai Lucan, nu au făcut dezvăluiri despre ilegalităţile comise de acesta, pentru că riscau să îşi piardă funcţiile, existând chiar o situaţie în care un medic care a pus la îndoială autoritatea lui Lucan a fost lovit, ameninţat şi i-au fost sabotate operaţiile.