Curtea de Apel Bucureşti, aşteptată să pronunţe sentinţele definitive în dosarul în care Sorin Ovidiu Vîntu este acuzat de delapidare şi de spălare de bani

Instanţa de fond a dispus pedepse cu executare pentru Sorin Ovidiu Vîntu şi Liviu Luca în dosarul în care acuzaţiile sunt de iniţiere a unui grup infracţional organizat, delapidare şi spălare de bani. Judecătorul a contopit aceste pedepse cu altele primite de Sorin Ovidiu Vîntu şi Liviu Luca în alte dosare în care au fost condamnaţi şi, în final, a dispus la Vîntu să execute o pedeapsă de zece ani şi două luni, iar Luca, zece ani.







Dosarul a intrat pe rol în februarie 2014, la Tribunalul Bucureşti şi s-a finalizat în 20 octombrie 2016, după 40 de termene de judecată,







Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism i-au trimis în judecată, în februarie 2014, pe Liviu Luca, Gheorghe Şupeală, Ioan Bohâlţeanu, Nicolae Tănăsescu, Elena Petrovici, Zizi Anagnastopol, în calitate de reprezentanţi ai conducerii executive a SC PSV Company SA (fosta societate Petromservice) şi membri ai Consiliului Director al Asociaţiei Salariaţilor din cadrul SNP Petrom SA la data faptelor, Reveica Davidescu şi Emil Nache, precum şi Sorin Ovidiu Vîntu şi Octavian Ţurcan, în calitate de împuterniciţi ai societăţilor offshore Comac Ltd., Stone Com Ltd şi Elbahold Ltd, în dosarul în care acuzaţiile sunt de pentru spălare de bani şi delapidarea patrimoniului Asociaţiei Salariaţilor din SNP Petrom SA, prejudiciul fiind estimat la peste 12 milioane de euro.





Potrivit rechizitoriului procurorilor, Liviu Luca, Sorin Ovidiu Vîntu şi Octavian Ţurcan au constituit, în perioada 2005 – 2006, un grup infracţional prin care au urmărit delapidarea patrimoniului Asociaţiei Salariaţilor Petromservice. Planul infracţional al grupării s-a derulat în mai multe etape şi a vizat implicarea offshore-ului Elbahold Ltd, controlat iniţial de Vîntu şi ulterior de Luca, care a participat la majorarea de capital social al SC PSV Company SA, ce a dus la diminuarea de la 50 la 25 la sută a acţiunilor Asociaţiei Salariaţilor Petromservice.





Planul infracţional al grupării s-a derulat în mai multe etape. În prima etapă, Liviu Luca, Elena Petrovici, Nicolae Tănăsescu, Gheorghe Şupeală şi Ioan Bohâlţeanu, în calitate de membri ai Comitetului Director al Asociaţiei Salariaţilor din S.N.P. Petrom SA - Petrom, organ decizional, conform statului, care deţinea 50 la sută din capitalul social al SC PSV Company SA, au aprobat majorarea capitalului social prin emisiunea de noi acţiuni.

"În cea de a doua etapă, s-a urmărit, pe de o parte, neexercitarea dreptului de preemţiune de a subscrie acţiuni de către Asociaţia Salariaţilor din S.N.P. Petrom SA, iar pe de altă parte, crearea unui flux de lichidităţi pentru SC PSV Company SA, prin creditarea acestei societăţi, prin patru contracte de împrumut asigurându-se un plus în activul societăţii PSV Company SA în cuantum de 90 milioane de lei", au precizat procurorii DIICOT.

Totodată, în această etapă s-a urmărit ca organele de conducere ale SC PSV Company SA şi ulterior acţionariatul să încuviinţeze participarea unui offshore controlat de Ovidiu Sorin Vîntu, ajutat de Octavian Ţurcan - Wellserv Ltd sau Elbahold Ltd - la majorarea de capital social.

"În cea de-a treia etapă, o parte din fondurile pe care Asociaţia Salariaţilor din S.N.P. Petrom SA - Petrom le împrumutase SC PSV Company SA au fost transferate către Comac Ltd - Cipru şi Stonecom Ltd - Cipru, prin achiziţia mai multor pachete de părţi sociale sau acţiuni la mai multe societăţi comerciale deţinute de către cele două offshore-uri, care nu aveau legătură cu activitatea de bază a societăţii, la preţuri supraevaluate", au mai scris procurorii în rechizitoriu.

În etapa a patra, sumele încasate de Comac Ltd. şi Stonecom Ltd. au fost transferate imediat către Elbahold Limited - Cipru, care a subscris toate acţiunile rămase, reprezentând aproximativ 50 la sută din capitalul social al fostei societăţi Petromservice, potrivit DIICOT.





În 22 iulie, omul de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu a fost condamnat definitive la şase ani şi două luni de închisoare, iar fostul lider al sindicatului din Petrom Liviu Luca a primit o pedeapsă de şase ani de închisoare în dosarul privind devalizarea companiei Petromservice. În acelaşi dosar, fostul director al Petromservice Gheorghe Şupeală a primit o pedeapsă de şase ani de închisoare.





Vîntu mai are două condamnări definitive, în dosarul privind şantajarea lui Sebastian Ghiţă şi, respectiv, cel privind favorizarea lui Nicolae Popa.





Un an de închisoare a primit Sorin Ovidiu Vîntu pentru şantajarea lui Sebastian Ghiţă, iar pentru că l-a ajutat pe Nicolae Popa, care a plecat din ţară după prăbuşirea FNI şi apoi a fost condamnat la 15 ani de închisoare, a primit o pedeapsă de doi ani de închisoare.





Vîntu a stat în penitenciar din 21 iunie 2012 până în 1 mai 2013, pentru pedeapsa de un an de închisoare, şi din 25 ianuarie până în 19 noiembrie 2014, pentru cea de-a doua condamnare, pentru favorizarea lui Nicolae Popa. Omul de afaceri a fost eliberat condiţionat din penitenciar în 19 noiembrie 2014, în 22 iulie 2016 fiind reîncarcerat.