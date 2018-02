Şerban Sturdza, către Gabriela Firea: Am luat la cunoştinţă despre preocupările dumneavoastră legate de penetrări, străpungeri şi supralărgiri

Arhitectul Şerban Sturdza, preşedintele filialei Bucureşti a Ordinului Arhitecţilor din România (OAR), îi transmite primarului Capitalei, Gabriela Firea că a luat la cunoştinţă despre preocupările acesteia „legate de penetrări, străpungeri şi supralărgiri” şi că a invitat la sediul OAR Bucureşti mai mulţi consilieri municipali pentru a discuta despre aceste proiecte. El îi mai transmite Gabrielei Firea să nu i-a personbal faptul că nu a invitat-o, dar a încercat de zeci de ori să ia legătura cu ea, fără rezultat: „Se vede că aerul tare al înălţimilor politicii v-a făcut surdă la strigătele profesioniştilor umili care încearcă să salveze Bucureştiul".

„Destinsă Doamnă Primar General al Capitalei, Am luat la cunoştinţă despre preocupările dumneavoastră legate de penetrări, străpungeri şi supralărgiri. Acu' eu ce să vă spun, sunt unii pentru care soluţiile urbanistice se opresc aici. Şi v-au propus, pe cale de consecinţă, siluirea Căii Călăraşilor. Care călăraşi, sunt sigur că se întorc în mormânt... Noi, cei de la OAR Bucureşti, credem că se poate şi altfel. Asta e, noi nu avem vocaţia buldozerului, indiferent ce ar bârfi unu' ş-altu'. Noi credem că vremea demolărilor stupide s-a încheiat o dată cu Epoca de Aur. Iar opinteala lui Sorin Oprescu asupra Pieţei Matache trebuie să rămână o mitocănie izolată şi o ruşine singulară. Destinsă Doamnă PG al PMB, vă rog să nu vă încordaţi. Am invitat la sediul OAR Bucureşti mai mulţi consilieri municipali pentru a discuta chestiunea legată de penetrări şi străpungeri. Cât despre supralărgiri... Faptul că nu v-am invitat şi pe dumneavoastră nu trebuie luat personal. Am încercat de zeci de ori să intrăm în legătură cu domnia voastră. Şi nu am reuşit. Se vede că aerul tare al înălţimilor politicii v-a făcut surdă la strigătele profesioniştilor umili care încearcă să salveze Bucureştiul. Închei cu o rugăminte. Vă rog din tot sufletul ca firea voluntară să nu vă facă necruţătoare cu consilierii municipali care vor veni la dezbatere!", este mesajul pe care Arhitectul Şerban Sturdza i-l transmite, pe Facebook, primarului Gabriela Firea.

Primăria Capitalei vrea să aloce în acest an pentru marile proiecte de infrastructură aproximativ 231 milioane de euro, fiind prevăzuţi bani şi pentru studiile de fezabilitate ale proiectelor care vor începe în anii următori: Supralărgire Şoseaua Bucureşti-Măgurele, penetraţie Supralărgire Şoseaua Bucureşti-Măgurele, Pasaj rutier Şoseaua Colentina-Doamna Ghica, reabilitare bulevardul Basarabia, lărgire Calea Călăraşilor.