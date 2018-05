Valeriu Munteanu: Programul lui Andrei Năstase contravine Acordului de Asociere cu UE

Candidatul PL spune că a decis să-l invite pe contracandidatul său la dezbateri după ce a analizat cu atenţie programele electorale ale concurenţilor electorali. Declaraţiile au fost făcute marţi, 15 mai, l-a dezbaterile electorale pe care le-a anunţat candidatul liberal şi la care l-a invitat pe Andrei Năstase, însă ultimul nu s-a prezentat, transmite IPN.Candidatul PL spune că a decis să-l invite pe contracandidatul său la dezbateri după ce a analizat cu atenţie programele electorale ale concurenţilor electorali.

„Am descoperit cu stupoare că programul Silviei Radu, candidatul Partidul Democrat şi în special al domnului Plahotniuc (înscrisă în cursa electorală ca şi candidat independent, n.r.), nu are în general program. Este o fiţuică mai uşoară decât un referat al unor copii de clasa a patra. La domnul Ceban şi mai clar este – dumnealui vine să alunge pe criterii etnice oamenii din Primărie, să facă epurări ca pe timpul lui Stalin şi să alunge suburbiile din municipiul Chişinău. Dar cel mai mult m-a întristat şi în continuare ridică semne de întrebare programul domnului Năstase, care este în contrasens cu Acordul de Asociere şi despre program am vrut să discutăm astăzi cu domnul Năstase”, a declarat liberalul.



Valeriu Munteanu a declarat că, potrivit Acordului de Asociere, municipalităţile nu pot acorda ajutoare de stat, şi nici autorităţile centrale, fără autorizarea prealabilă a Comisiei Europene întru evitarea denaturării concurenţei prin favorizarea entităţilor beneficiare. Programul lui Andrei Năstase conţine mai multe puncte care vin în contradicţie cu Acordul. Printre acestea, Munteanu a enumerat: crearea politicilor de subvenţionare directă şi indirectă a agenţilor economici care vor reconstrui clădiri vechi; crearea politicilor de subvenţionare directă şi indirectă la procurarea de abonamente la sălile de sport, dar şi sprijinirea mediului de afaceri pentru integrarea panourilor fotovoltaice pe acoperişurile blocurilor de locuit.



„Sunt prevederi care depăşesc Acordul de Asociere – documentul care este fundamental pentru Republica Moldova. Eu spun acest lucru şi cunosc aceste prevederi, păcat că altă lume nu le-a observat, nu doar ca votant în Parlamentul Republicii Moldova a acestui Acord de Asociere, dar eu sunt şi unul dintre oamenii care au studiat cu atenţie şi ţin foarte mult la aplicarea acestui Acord”, a menţionat Valeriu Munteanu. Potrivit lui, în programul candidatului PPPDA se regăsesc proiecte care sunt deja în plină desfăşurare, iar printre aceste se numără construcţia unei staţii de epurare sau izolarea termică a clădirilor.



Candidatul PL a spus că îi mai acordă o şansă lui Andrei Năstase pentru a participa împreună la dezbateri electorale. „Eu accept să vin la dezbateri la Jurnal TV şi, dacă cel mai confortabil dumnealui se simte când această dezbatere va fi moderată de jurnalistul Vasile Năstase, eu accept să vin la o dezbatere moderată de jurnalistul Vasile Năstase, numai să aibă loc această dezbatere, să fie de minimum o oră şi jumătate, acolo unde noi să putem dezbate, iar lumea să vadă unde există substanţă şi unde nu”, a mai spus liberalul.



În concluzie, Valeriu Munteanu a declarat că pe ultima sută de metri a campaniei este timpul să fie ales grâul de neghină. Liberalul susţine că el este cel mai reprezentativ candidat, pentru care locuitorii din Chişinău trebuie să-şi dea votul. Programul său electoral este unicul elaborat în conformitatea cu Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, cu Tratatul UE şi rigorile pe care le impun partenerii de dezvoltare, cum ar fi: România, UE, BERD, BEI. Acesta mai spune că ştie care sunt adevăratele probleme şi adevăratele soluţii existente în Chişinău. Şi are pregătirea necesară, în comparaţie cu alţi candidaţi care nu cunosc nici legislaţia Republicii Moldova şi nici treburile Primăriei.