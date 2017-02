Agricultorii din Moldova vor organiza un protest la Chişinău pe 10 februarie

Vasile Pascal din raionul Donduşeni spune că o comisie a Ministerului Agriculturii, împreună cu viceministrul, a mers la el şi a văzut că are 46 de hectare de livadă din care „n-a rămas cu niciun măr”. Agricultorul afirmă că i s-a promis că i se vor compensa o parte din pierderi „până în toamnă”, dar nu a primit niciun ban.

Un alt agricultor din acelaşi raion Stanislav Ivaniţă susţine că Guvernul urma să aprobe Regulamentul privind alocarea compensaţiilor, dar acest lucru nu s-a mai întâmplat. „Aşteptăm cu sufletul la gură, dar aici e bătaie de joc”. Agricultorul spune că are o livadă de 8 hectare şi are de achitat ratele la credite.

„Un an şi jumătate am aşteptat să mi se acorde subvenţiile pentru credite”, spune Alexandru Chersac, agricultor din Ocniţa, care nu mai speră să fie ajutat. Floarea pomilor din livada pe care o are a îngheţat în proporţie de 97% în aprilie 2016. „A fost comisie de la Chişinău, au făcut acte şi aşa s-a şi terminat”, spune agricultorul. Alexandru Chersac afirmă că o livada tânără e ca un copil şi trebuie îngrijită. Acesta a achiziţionat pesticide pentru a trata pomii, chiar dacă nu a obţinut roadă

Agricultorul mai spune că premierul le-a promis că pentru compensaţii se vor aloca aproximativ 45 de milioane de lei din Fondul de rezervă. Proiectul de Regulament a fost consultat cu cei interesaţi încă în septembrie 2016 şi agricultorii sperau ca în luna octombrie să primească banii.