Pavel Filip: Moldova este interesată de o relaţie consolidată cu Forumul Economic Mondial

„Aş dori să aducem Republica Moldova în vizorul marilor actori politici şi economici globali şi să atragem cât mai multe investiţii străine în ţară”, a spus Pavel Filip, citat într-un comunicat de presă remis de Guvern.

Premierul a specificat că Republica Moldova are încheiat un Acord cu FMI şi a reuşit deblocarea finanţării din partea Băncii Mondiale şi a Uniunii Europene. „Guvernul are o agendă de reforme ambiţioase şi îşi propune ca anul 2017 să devină un an al construcţiei şi dezvoltării”, a subliniat Pavel Filip.

Directorul executiv al Forumului Economic Mondial, Philipp Rosler, a invitat conducerea Guvernului să participe la Annual Meeting of the New Champions, supranumit şi Davos-ul de vară, care se va desfăşura în China, în oraşul Dalian, în perioada 27-29 iunie a anului curent. Discuţiile la acest prestigios forum mondial se vor axa pe provocările globale de mediu şi pe tehnologie.

Premierul Pavel Filip a mulţumit pentru invitaţie şi a menţionat sectorul IT pentru Republica Moldova are o importanţă deosebită şi în acest domeniu s-au întreprins mai multe acţiuni concrete. Şeful executivului a precizat că Moldova este interesată în atragerea investiţiilor în acest sector cu o valoare adăugată înaltă, precum şi în participarea companiilor străine la procesul de privatizare din Moldova.

Forumul Economic Mondial de la Davos este o organizaţie internaţională pentru cooperare publică-privată, care are drept obiectiv îmbunătăţirea stării lumii. Fiind fondată în 1971, sub forma unei fundaţii non-profit, aceasta a reuşit să implice cei mai remarcabili lideri politici, oameni de afaceri şi lideri de opinie pentru a modela agendele de dezvoltare la nivel global, regional şi industrial.