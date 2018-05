Mobilizare pe Facebook pentru Pediatria Spitalului Judeţean. Părinţii pacienţilor fac donaţii pentru aparatură nouă

Apelul făcut pe un grup de Facebook privind numărul insuficient al aparatelor de aerosoli din Secţia Pediatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău a mobilizat mai mulţi părinţi care s-au arătat dispuşi să pună mână de la mână pentru a achiziţional cel puţin încă un astfel de nebulizator profesional.

"Am rugămintea şi speranţa ca cineva care are aparat de aerosoli funcţional, pe care nu îl mai foloseşte... să îl doneze Sectiei Pediatrie din Spitalul Judetean Zalău. Suntem internate aici cu fetiţa, de cateva zile. Este un singur aparat pe secţie, merge destul de greu (minim 30 de minute, 40, la un copilaş) şi sunt destui cu probleme pulmonare. Durează mult spă facem tratamentul, un tratament care trebuie făcut la ore exacte. Dacă cumva puteţi, ar fi un real ajutor pentru toti bolnăviorii. Masca e individuală pentru fiecare puiuţ, dar bietul aparat cred că nu mai are mult şi cedează... Mulţumim!", este mesajul mămicii.

Reacţiile nu au întârziat să apară, mulţi părinţi semnalând că au avut experienţe similare pe durata spitalizării copiilor lor. "Este un aparat profesional, dar singur nu mai face faţă. Durează cel puţin 40 de minute la un copilaş şi tot nu termină de nebulizat 5 ml de soluţie. Am văzut că şi inhalator este doar unul", a scris o altă mămică.

Membrii grupului au venit cu mai multe propuneri pentru a rezolva problema, cea mai apreciată fiind cea a strângerii de fonduri necesare cumpărării unui nou aparat.

În timp ce reprezentanţii unităţii medicale susţin că secţia dispune de patru nebulizatoare, aparţinătorii micuţilor pacienţi susţin că, de fapt, sunt doar două, unul dintre ele fiind defect. Totuşi, managerul SJU Zalău, dr. Liliana Neaga, a precizat că iniţiativa din mediul online este binevenită şi a sugerat celor interesaţi să se implice să ia legătura cu Asociaţia "Sprijin Independent pentru Spitalul Zalău", în ale cărui cont pot fi depuşi banii necesari achiziţiei nebulizatorului. "Orice iniţiativă de a sprijini o secţie este lăudabilă şi binevenită, nu pot decât să îmi exprim gratitudinea. Dacă vor lua legătura cu cei de la Asociaţie, s-ar putea organiza mai bine", a precizat managerul.

