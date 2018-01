VIDEO Un Revelion sătesc, printre cele mai scumpe din România. Cât a plătit un celebru primar PSD pentru artificii

Cea mai mare sumă pentru focul de artificii de Revelion, potrivit SEAP, a fost alocată de Primăria Sibiu, care a cheltuit pentru spectacolul de lumini din noaptea dintre ani 161.000 de lei. Spectacolul de artificii de Revelion din Bucureşti a costat 82.000 de lei, iar cel din Oradea 7.200 de lei. Timişoara a plătit pentru focul de artificii de 1 Decembrie 46.550 de lei, suma achitată pentru spectacolul de Revelion nefiind disponbilă. Conform SEAP, Aradul a plătit pentru artificiile de Revelion tot aproximativ 46.000 de lei, iar Bacăul a alocat artificiilor 44.000 de lei.

În topul cheltuielilor pentru artificiile de Revelion se află şi comuna Chevereşu Mare, din judeţul Timiş. Condusă de celebrul primar PSD Marcel Muia, primăria Chevereşu Mare a plătit pentru focul de artificii din noaptea de Revelion 40.000 de lei. Conform anunţului de atribuire de pe SEAP, primăria a plătit cei 40.000 de lei pentru mai multe efecte luminoase printre care: val argintiu spre albastru, val de flori roşii cu pistil verde, salcie pocnitoare, verde blitz sclipitor, crizantemă multicoloră cu pistil purpuriu, argintiu pâlpâietor spre crizantemă multicoloră şi altele.

Suma plătită de comuna Chevereşu Mare pentru focul de artificii de Revelion este de peste 10 ori mai mare decât suma alocată, spre exemplu, de municipiul Lugoj (Timiş) sau de oraşe reşedinţă de judeţ ca Reşiţa (17.000 de lei), Ploieşti (18.000 de lei) sau Piteşti (21.000 de lei). O localnică, despre care surse din Chevereşu Mare susţin că este fina primarului Marcel Muia a postat pe pagina sa de Facebook două filmuleţe cu focul de artificii din Chevereş.



Surse din comună au mai declarat că artificiile au fost lansate din faţa casei primarului. „Au fost în zonă, acolo, nu în faţă”, a declarat primarul, potrivit căruia artificiile au fost lansate din mai multe zone. În privinţa sumei alocate, Marcel Muia a declarat că „acolo a intrat tot ce înseamnă prestările de servicii, nu numai efectiv, pirotehnişti şi absolut tot”. „Oamenii au fost foarte mulţumiţi, sigur. Noi am cerut un foc de artificii şi ei (n.r. firma) ne-au spus ce se pretează pentru aşa ceva”, a declarat primarul din Chevereşu Mare.

SC Fireshow SRL , firma care a realizat focul de artificii de la Chevereşu Mare a asigurat şi focul de artificii de la Recaş, iar potrivit SEAP, pentru un spectacol similar celui de la Chevreş, Primăria Recaş a plătit 10.000 de lei. „Am ridicat pe SEAP, am prevăzut suma asta şi cine a acceptat-o...Greu am găsit-o pentru că am intrat în criză de timp. Preţul e în funcţie de minute. M-am bucurat că ne-a acceptat cineva în ultimele două săptămâni. Am căutat mult şi nu am găsit. Am obişnuit lumea cu ele. Ne era greu să trecem fără foc de artificii. Mai bine s-ar interzice peste tot şi atunci ar fi o linişte totală”, a declarat primarul din Recaş, Pavel Teodor.



Printre localităţile din Timiş care au alocat sume importante de bani pentru focurile de artificii de Revelion sunt: oraşul Buziaş (40.000 de lei), oraşul Jimbolia (29.000 de lei), comuna Giroc (15.000 lei), Săcălaz (30.000 de lei), Cenei (18.000 lei).