Cum să faci un film cu buget redus. Cel mai mare fan al lui Bruce Lee din România vine cu o soluţie inedită

Ramona Lee Soo-Jun, cel mai mare fan din România al lui Bruce Lee – motiv pentru care şi-a schimbat şi numele din buletin, este coroducătorul, scenarista şi are rolul principal în filmul “Kung Fu Bodyguard”, un film cu buget redus, care urmează să fie filmat în Germania.



“Filmul este realizat după romanul meu <Kung Fu Bodyguard>. E despre arte marţiale, acţiune şi crimă. Am scris romanul în urmă cu un an. Am tradus apoi în engleză, ocazie cu care am făcut şi scenariul. Romanul avea deja o structură de film, de scenariu, a mers repede. Am păstrat cadrele pentru buget mic, fără prea mulţi actori, din start m-am gândit cum ar putea arăta filmul”, a declarat Ramona Lee Soo-Jun.



Deşi nu are nicio experienţă în acest domeniu, timişoreanca şi-a pus ambiţia să realizeze filmul. Ramona Lee Soo-Jun are deja actorii principali, care sunt din Germania, Anglia şi America.

“În primă fază am dat scenariul unor oameni care lucrează în industria filmului, mi-au spus că e bun, că nu e nimic de adăugat sau de tăiat, că totul ţine de regizor şi de echipă. Acum un an am întâlnit cu actor de circ, Nicolas Wang Yang, care locuieşte în Londra, este practicant de kickbox, căruia i-am propus rolul principal, pentru că semăna leit cu personajul din poveste. Totul a început ca o glumă. Apoi au apărut ceilalţi. Xavier Luo e din Miami, Florida, e cascador şi actor, a avut apariţii şi în filme de lung metraj, iar Jordan Likiyo e dansator profesionist din Belgia, dar trăieşte în Germania. Urmează acum cariera de actor”, a mai spus Ramona.







Regizorul şi producătorul filmului este Kai Jansen, campion de wu-shu în Germania, dar şi actor şi cascador.

Echipa are nevoie pentru realizarea filmului de un buget de 10.000 de euro, pentru care a început şi o strangere de fonduri pe Internet, prin crowdfunding - o tehnică de finanţare a proiectelor folosind resurse online.

“Am avut oameni pozitivi în jurul meu aşa că am prins curaj că se poate face. Putem strânge fonduri pe Indigogo. Bugetul înseamnă transportul, venim din diverse locuri, o să coste echipamentul. Vom filma la Nettetal, în Germania, locaţie găsită de Kai Jensen. Am pornit campania, se găseşte pe Indigogo sub numele <Kung Fu Bodyguard -The Movie>, cu toate detaliile, cum poate publicul să ne sprijine, ce avem noi de oferit, suntem deschişi spre colaborări şi propuneri”, a mai afirmat romanciera.









"„Cum nu am făcut curs de romacier, nici de scenarist, aşa nu am nici cursuri de actorie. Eu am creat personajul principal feminin, pe Sophie, aşa că eu o înţeleg cel mai bine”, a mai adăugat Ramona.



Povestea Ramonei Lee Soo-Jun începe în Germania. „M-am născut în Germania, din părinţi din Timişoara, care au plecat acolo să lucreze, după Revoluţia din 1989. Am trăit într-un orăşel, lângă Stuttgart”, a povesti Lee Soo-Jun, pentru Adevărul. Ramona Lee Soo-Jun are doar 20 de ani şi deja 11 romane publicate dintre care două sunt traduse în limba engleză. Tânăra şi-a făcut anul trecut debutul într-un film artistic realizat în Anglia, unde a avut un rol de figurant."„Cum nu am făcut curs de romacier, nici de scenarist, aşa nu am nici cursuri de actorie. Eu am creat personajul principal feminin, pe Sophie, aşa că eu o înţeleg cel mai bine”, a mai adăugat Ramona.Povestea Ramonei Lee Soo-Jun începe în Germania. „M-am născut în Germania, din părinţi din Timişoara, care au plecat acolo să lucreze, după Revoluţia din 1989. Am trăit într-un orăşel, lângă Stuttgart”, a povesti Lee Soo-Jun,

Citeşte şi: