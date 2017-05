Cascada Bigăr poate fi admirată în siguranţă şi de la bază. Lucrări spectaculoase de amenajare eco-turistică de 140.000 de euro

Cascada Bigăr, unul dintre cele mai frumoase zone naturale din Banat, poate fi admirată în cele mai bune condiţii şi de la bază. Ideea de amenajare a plecat de la angajaţii fabricii Coca-Cola din Timişoara. Compania, cu sprijinul Asociaţiei ViitorPlus, s-a apucat de amenajat o platformă eco-turistică. Valoarea totală a fondurilor alocate proiectului este de aproximativ140.000 de euro. Proiectul de amenajare contribuie la protejarea cadrului natural şi la valorificarea potenţialului turistic al zonei.









”În România sunt atât de multe comori, locuri unice, cum este cascada Bigăr, care au nevoie de noi să le protejăm şi să le ducem povestea mai departe. Faptul că ideea a plecat de la colegii noştri din Timişoara ne bucură şi este încă o dovadă a promisiunii companiei noastre, aceea că suntem mereu atenţi la ceea ce lăsăm după noi. Un proiect de suflet pentru echipa Coca-Cola HBC România, un proiect în care am crezut şi ne-am implicat cu entuziasm de la început – trebuie să fii la baza cascadei pentru a fi cucerit de frumuseţea şi unicitatea ei. Am alocat mult timp, energie şi resurse, şi iată-ne ajunşi la final. În cazul de faţă însă, finalul coincide cu începutul – este ca şi cum povestea cascadei reîncepe cu dreptul. Suntem onoraţi că am putut să contribuim pentru ca povestea cascadei Bigăr să cucerească mai uşor cât mai mulţi oameni”, a declarat Irina Ionescu, manager de comunicare la Coca-Cola HBC România.

Întregul proiect a fost coordonat de Asociaţia ViitorPlus, organizaţia non-guvernamentală care s-a implicat şi a supervizat toate etapele – consultare, proiectare, avizare şi execuţie. Demarate în luna iulie 2016, lucrările de amenajare eco-turistică au vizat dezvoltarea unui traseu turistic coerent - începând cu accesul în zona cascadei Bigăr şi continuând cu restul obiectivelor turistice din apropierea sa. La aproape zece luni distanţă, vizitatorii se pot bucura de rezultatele proiectului.



Panouri informative, coşuri de gunoaie, marcaje, locuri de repaus









Principalele lucrări de reabilitare aduse zonei sunt: amenajarea unui traseu pietonal între parcare şi intrarea în Parcul Naţional, de-a lungul DN 57B; amenajarea unui drum de acces de la intrarea în Parc şi construcţia unei platforme care facilitează accesul la baza cascadei; amenajarea unor spaţii şi poteci între cascadă şi izvor, cât şi realizarea unei treceri către Grota Bigăr, aflată în apropierea cascadei; dotarea zonei cu panouri informative, pubele ecologice, marcaje de atenţionare şi locuri de repaus.

„Încă de la înfiinţare, asociaţia ViitorPlus dezvoltă proiecte de sustenabilitate cu impact pe termen lung şi relevante pentru România. Aşadar, am acceptat cu drag să ne implicăm în coordonarea acestei iniţiative. Zona cascadei Bigăr are o frumuseţe aparte, care merită pusă în valoare pentru zecile de mii de turişti care ajung acolo în fiecare an şi care pot să redescopere legătura noastră profundă cu natura. A fost un proiect extrem de provocator, care s-a întins pe 3 ani de zile, dar suntem mândri ca l-am finalizat cu bine, mai ales că este un exemplu reuşit de parteneriat între organizaţii publice, private şi un ONG.” a declarat Teia Ciulacu, preşedintele Asociaţiei ViitorPlus.



Întregul demers este derulat sub platforma DupaNoi.ro care înglobează toate iniţiativele de responsabilitate socială susţinute de Coca-Cola HBC România la nivel local şi care îşi propune să inspire cât mai mulţi oameni să lase în urmă o lume mai bună, prin protejarea resurselor naturale, prin promovarea valorilor, a poveştilor şi a locurilor din România.