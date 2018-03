Preotul pensionar din Anglia, care s-a iubit cu un tânăr din Vişina, şi-a găsit alinare tot în braţele unui român. Noul iubit este cu 57 de ani mai tânăr

Englezul a ajuns celebru în toată Europa după ce s-a căsătorit cu Florin Marin, în vârstă de 24 de ani, în aprilie 2017, la o ceremonie de la Ramsgate, Kent.

"Sunt optimist că există un viitor dincolo de această situaţie teribilă şi devastatoare. Am biserica mea, prietenii şi familia mea. Am această nouă relaţie şi sper că el va putea veni aici şi putem fi împreună", a spus fostul vicar.

Noul iubit al bărbatului este din Iaşi. Pretul a mărturisit că a fost în România pentru a-şi vedea prietenul. Tânărul arată că ţine la educaţia sa. Au stabilit că se vor muta împreună, în Marea Britanie, după ce îşi va termina studiile.

"Vârsta nu contează pentru mine. El învaţă de la mine despre viaţă şi eu învăţ de la el. El îmi păstrează tinereţea", a spus preotul anglican. Nu a dezvăluit, însă, cum îl cheamă pe noul iubit şi nici nu s-a afişat cu el în vreo fotografie.

Chiar dacă recunoştea că este topit după cei în vârstă, Florinel spune că el a luat această decizie după bătrânul l-a altoit în căminul conjugal.

“Am terminat relaţia pentru că a dat în mine. Nu mă lasă de doi ani de zile să dorm. Mi-au sărit dracii pe el. Mi-a tras una în spate şi două palme peste faţă. Când am văzut asta, i-am spus că s-a terminat. Eu am spus mereu că ne certăm, dar chiar aşa, la 79 de ani să dai în mine? Eu nu l-am lovit, pentru că la o adică, poliţia îl credea pe el, nu pe mine. Mi-a dat bine, pe săturate, şi-a descărcat nervii pe mine. Nu am vânătăi şi nici nu am fost la Poliţie să depun plângere. El a plecat în Anglia. Încă suntem căsătoriţi în acte. Suntem prieteni şi atât. De când a plecat nu am mai vorbit”, ne-a spus Florin Marin.

Cadoul de nuntă din partea reverendului este o lună întreagă de plimbări. Prima dată vor pleca în Insulele Maldive, ne-a dezvăluit Florinel, apoi la Mamaia, dar şi la munte. Florinel aşteaptă însă ca soţul său să-i umple dresingul cu genţi.