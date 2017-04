FOTO VIDEO Fost sportiv de performanţă român, om de bază pentru şeici din Dubai care vor o Poliţie la standarde mondiale

A jucat apoi doi ani în Spania la Barcelona, un an în Franţa, la Tarbes Pyrénnées Rugby, revenind în România pentru a evolua la „U“ Cluj. Între timp, a absolvit Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport „Babeş-Bolyai“, din Cluj, dar şi masterul în Antrenament şi Performanţă Sportivă.

O accidentare la spate, însă, i-a întrerupt cariera de rugbist de performanţă. Totuşi, nu a renunţat la sport, astfel că s-a apucat de fitness la un nivel înalt. Şi nu oriunde, ci în Dubai, cel mai mare oraş al Emiratelor Arabe Unite. La scurt timp de la sosirea în Dubai, un prieten localnic i-a propus să-şi depună CV-ul al Academia de Poliţie din Dubai, care era în căutare de antrenori.

„Cei de acolo voiau un suflu nou şi au preferat să se orienteze către Europa de Est, în special către români, ştiind că sunt foarte serioşi şi au cunoştinţe în domeniul sportului şi nu sunt atât de scumpi precum vesticii. Imediat m-au angajat. Au fost şi destul de mulţumiţi, cred eu, pentru că imediat au mai adus încă trei români şi lucrurile merg destul de bine. Câteodată nu ai loc în ţara ta să te dezvolţi şi te duci în altă ţară. Aşa a fost şi cazul meu“, povesteşte Nino.

DOUĂ ANTRENAMENTE SOLICITANTE PE ZI

Nu i-a fost deloc uşor să recurgă la această schimbare de carieră. „Viaţa mea s-a schimbat la 180 de grade de când am ajuns în Dubai. Am fost nevoit să mă las de rugbi şi, psihic, eram în impas, nu ştiam încotro să merg. Am decis să-mi încerc norocul în Dubai, ajutat fiind de un prieten. El m-a găzduit pentru vreo trei luni, însă stătea cam la 50 de kilometri de Dubai şi îmi aduc aminte şi acum zilele în care dormeam în maşină între clienţi, pentru că nu aveam timp să mă duc acasă şi să mă întorc. Însă, uşor, uşor, am găsit din ce în ce mai mulţi clienţi şi m-am mutat cu chirie în Dubai. Pe plan financiar, într-adevăr, există o diferenţă imensă între cum eşti apreciat aici şi cum eşti apreciat în România“, explică fostul rugbist.

Căldura insuportabilă din Dubai îl obligă pe Nino să înceapă cu noaptea-n cap, de la ora 5.00 dimineaţa antrenamentele cu studenţii care vor să devină poliţişti în Dubai.

„Studenţii fac nouă antrenamente pe săptămână, două antrenamente pe zi timp de patru zile, iar a cincea zi, doar dimineaţa. Primul antrenament începe la ora 5.00, după care iau micul dejun şi studiază. Al doilea antrenament începe la ora 17.00. Din cauza căldurii de afară, primul antrenament se desfaşoră în condiţii normale, dar al doilea este foarte solicitant“, explică Nino.

Disciplina la antrenamente este strictă, iar cine o încalcă este pedepsit. Totuşi, antrenorul spune că studenţii sunt, de obicei, disciplinaţi. Ei urmează o programă de antrenament elaborată chiar de Nino şi de colegii săi români, fiind printre puţinii care au facultate. De altfel, Nino este singurul cu masterat în domeniu, în Emirate neexistând nici măcar facultate de educaţie fizică şi sport.

Românul lucrează cel mai mult cu arabii la capitolul „educaţie nutriţională“. „Neavând o cultură despre nutriţie, studenţii arabi ajung să aibă proporţii impresionante în ambele extreme: ori supraponderali, ori subnutriţi. De aceea, momentan, lucrez la un proiect care are drept scop educarea studenţilor. Voi susţine o prezentare powerpoint în faţa fiecărei grupe, încercând să le dau câteva informaţii de bază despre alimentele pe care ar trebui să le consume de-a lungul zilei, beneficiile unei alimentaţii sănătoase şi aşa mai departe“, spune instructorul.

UN CEAS ÎN DAR DE LA ŞEIC

De altfel, lipsa unei educaţii solide şi cu tradiţie în cultura arabă în privinţa alimentaţiei i-a făcut pe şeici să aducă din alte ţări instructori bine pregătiţi. Tocmai de aceea, şeicii îşi arată recunoştinţa atunci când lucrurile merg aşa cum ar trebui. „Academia a recurs la aducerea de antrenori străini fiindcă ei nu au pregătirea necesară pentru a elabora un program de antrenament sau o dietă, neavând studiile necesare. Ţin să precizez că după ultima ceremonie de absolvire la care a asitat şeicul Dubaiului, acesta declarându-se încântat de forma fizică a studenţilor, ne-a făcut cadou câte un ceas şi câteva zile de concediu. Scopul urmărit de ei este, evident, de a îmbunătăţi metodele de antrenament ale studentiilor şi implicit condiţia lor fizică. Avem teste fizice iniţiale şi finale, deci este destul de uşor să ne dăm seama de progresele unei grupe de studenţi“, spune românul.

ÎN TIMPUL LIBER ESTE ANTRENOR PERSONAL

Nicolae Barbu trăieşte în Dubai alături de Andreea Căzăceanu , o stewardesă câştigătoare a mai multor concursuri de frumuseţe în fitness.

Nino este angajat la Academia de Poliţie din Dubai, dar nici în timpul liber nu renunţă la sport. Este antrenor personal şi online coach pentru clienţi care au nevoie de diete şi antrenamente pentru a-şi îmbunătăţi condiţia fizică sau pentru a participa la competiţii de fitness.

De curând, Nino a câştigat pentru a doua oară competiţia „Power Lifting“, organizată de Academia de Poliţie din Dubai.

„Îmi doresc doar să fiu promovat până la sfârşitul anului şi să fiu sănătos pentru a mă putea pregăti pentru următoarele două competiţii de bodybuilding la care voi participa. Prima dintre ele va fi în luna august la Hong Kong, «Arnold Classic Asia», o competiţie patronată de celebrul actor Arnold Schwarzenegger. Ar fi un vis împlinit pentru mine să urc pe scenă alături de cei mai buni atleţi în domeniul bodybuildingului. A doua competiţie va avea loc pe plan local, în Dubai, la sfârşitul anului. De semenea, dacă timpul îmi va permite, voi dori să particip la Campionatele Naţionale de Culturism şi Fitness din România, care vor avea loc în septembrie“, mai spune fostul căptian al echipei naţionale de rugbi în 7 a României.